Miðvikudagur 08.apríl 2026

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 15:21

Heuermann t.v og Ása Guðbjörg og dóttir þeirra á leiðinnii í dómsal í dag t.h/Skjáskot News12

Rex Heuermann er raðmorðinginn sem bar ábyrgð á morðum átta kvenna á árunum 1993-2010. Þetta liggur nú fyrir enda játaði Heuermann sök fyrir dómi rétt í þessu. Getgátur höfðu verið uppi um að Heuermann ætlaði eins að játa á sig áttunda morðið, og hefur það nú orðið að veruleika.

Mikil eftirvænting ríkti þegar arkitektinn Rex Heuermann var leiddur fyrir dóm á Long Island í dag. Hafði það spurst út að Heuermann ætlaði sér að játa sök hvað varðar morð þeirra sjö kvenna sem hann var sakaður um að hafa myrt á árunum 1993-2010. Eins var því spáð að hann myndi játa á sig áttunda morðið, morð Karenar Vergata, sem hann hafði þó ekki verið ákærður fyrir. Útlimir Karenar fundust á Fire Island árið 1996 og höfuðkúpa hennar fannst á Gilgo-ströndinni árið 2011 ásamt líkamsleifum flestra þeirra kvenna sem Heuermann var sakaður um að hafa banað.

Rannsókn málsins má rekja allt aftur til ársins 2010 þegar fjöldi líkamsleifa fannst við uppgröft á Gilgo-ströndinni, skammt frá heimili Heuermanns og fjölskyldu á Long Island. Meðal þeirra látnu voru margar ungar konur sem áttu ýmislegt sameiginlegt. Fjórum þeirra hafði verið banað og komið fyrir með áþekkum hætti sem vakti strax grun um að raðmorðingi hefði verið þar að verki. Þetta voru þær Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Megan Waterman og Amber Lynn Costello. Líkamsleifar fleiri kvenna fundust þarna á ströndinni en þeim hafði verið banað með öðrum hætti. Meðal þeirra var Valerie Mack en búkur hennar fannst í skóglendi í Manorville í New York árið 2000 og höfuð hennar, hægri fótur og hendur fundust á Gilgo-ströndinni. Heuermann hefur verið ákærður fyrir morð hennar sem og morð Jessicu Taylor en búkur hennar fannst sömuleiðis í Manorville árið 2003 og höfuðkúpa hennar, hendur og einn framhandleggur fundust á Gilgo-ströndinni árið 2011. Heuermann hefur verið ákærður fyrir morð hennar. Svo er það Sandra Costilla en lík hennar fannst í skóglendi á Long Island árið 1993. Heuermann hefur verið ákærður fyrir morð hennar en það er eina morðið sem hann er ákærður fyrir með engin tengsl við uppgröftinn á Gilgo-ströndinni.

Áttunda konan, Karen Vergata, var líklega næsta fórnarlambið á eftir Costilla en fótleggir hennar fundust í ruslapoka á Fire Island árið 1996 og höfuðkúpa hennar fannst á Tobay-ströndinni árið 2011.

Ása vildi heyra játninguna frá honum sjálfum

Fyrrverandi eiginkona Heuermann er hin íslenska Ása Guðbjörg Ellerup. Hún hefur verið búsett í Bandaríkjunum síðan hún var kornabarn en á mörg hálfsystkini hér á landi. Hlaðvarpið Eftirmál rakti að Ása ætti átta sammæðra hálfsystkini en sökum fátæktar voru sex systkinanna gefin til ættleiðingar, þar með taldar Ása og hálfsystir hennar Jóhanna sem voru ættleiddar af vinafólki móðurinnar sem bjó í Bandaríkjunum. Ása tók upp þráðinn við systkini sín árið 2006 og 2007 og kom reglulega hingað í heimsókn, þar með talið í nokkur skipti með eiginmanni sínum, Rex Heuermann.

Viðsnúningur Heuermanns, sem áður hafði neitað sök, hefur vakið töluverða athygli. Raðmorðingjar hafa stundum játað sök til að sleppa undan dauðarefsingunni en það á ekki við um þetta mál enda dauðarefsingin ekki í boði í New York-borg. Sérfræðingar hafa komið fram með þá kenningu að Heuermann hafi ákveðið að hlífa fjölskyldu sinni við opinberri og langri aðalmeðferð. Aðrir telja að þetta snúist um vald, játi Heuermann hefur hann sjálfur forræði á sinni sögu og almenningur fær ekki að hlýða á skýrslu vitna eða sjá hvaða sönnunargögn ákæruvaldið hefur undir höndum.

Lögmaður Ásu, Robert Macdonio, ræddi við fjölmiðla áður en þinghaldið hófst í dag og sagði að Ása hafi frá upphafi lýst því yfir að hún muni líta á mann sinn sem saklausan uns sekt væri sönnuð. Hún væri mætt í dómsal í dag til að heyra Rex játa.

„Hún hefur staðfastlega frá fyrsta degi lýst því yfir að hún vilji sjá þetta spilast í réttarsalnum og það er það sem mun gerast í dag. Hún vill heyra orðin frá eiginmanni sínum, eða fyrrverandi eiginmanni. Ef hann er sekur vill hún heyra það koma úr hans eigin munni, en ekki lesa um það fréttir í fjölmiðlum, hlaðvörpum eða á prenti. Þess vegna erum við hér í dag. Hún hefur aldrei haldið því fram að hann sé saklaus. Hún hefur bara sagt að hún trúi því ekki að hann sé fær um þetta, sá maður sem hún þekkir.“

Macedonio nýtti einnig tækifærið og gagnrýndi skaðabótamál sem hefur verið höfðað gegn Heuermann sem nær einnig til Ásu Guðbjargar og dóttur þeirra, Victoriu. Macedonio bendir á að það sé fásinna að kenna Victoriu um nokkuð enda var hún þriggja ára árið 2010 þegar síðasta fórnarlambið var myrt.

„Hvernig getur nokkur lögmaður eða stefnandi ætlast til ábyrgðar af hálfu þriggja ára barns? Þetta er bara galið.“

Fjölskyldur fórnarlamba gráta og dóttir Heuermann í uppnámi

Heuermann hefur afsalað sér réttinum til að áfrýja málinu. Ása sat aftast í dómsalnum í dag ásamt dóttur sinni þegar Heuermann játaði. Dómari spurði hvort raðmorðinginn áttaði sig á því hvaða þýðingu játning hans hefði. „Já, virðulegi dómari,“ svaraði Heuermann. Embætti saksóknara hefur farið fram á að Heuermann verði gert að sæta þreföldu lífstíðarfangelsi og í kjölfarið 100 ára fangelsi, en í Bandaríkjunum eru dómar gjarnan táknrænir enda ljóst að fáir munu afplána refsingar umfram lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn. Heuermann er 62 ára gamall. Refsing hans verður ákvörðuð á þjóðhátíðardegi okkar Íslendinga, 17. júní, en líklega er þar um tilviljun að ræða.

Hann hefur játað að hafa kyrkt konurnar til dauða eftir að hafa lokkað þær til fundar við sem með loforðum um peningagreiðslur, en konurnar störfuðu við vændi.

Að sögn Independent grétu fjölskyldur fórnarlambanna á meðan Heuermann játaði sök. Dóttir Heuermann og Ásu, Victoria, var í miklu uppnámi. Heuermann mun ekki hafa sýnt neinar tilfinningar og staðið kaldlyndur á meðan hann játaði að hafa kyrkt átta konur.

Ása biður um rými

Embætti saksóknara Suffolk-sýslu hefur nú birt yfirlýsingu vegna málsins en þar má finna nánari lýsingur á morðunum. Söndru Costilla myrti Rex í nóvember árið 1993. Hann kyrkti hana og losaði sig við lík hennar í skóglendi. Þremur árum síðar myrti hann Karen Vergata í apríl árið 1996. Hann kyrkti hana, hlutaði lík hennar niður og dreifði líkamshlutunum á mismunandi stöðum. Einhvern tímann á bilinu 1. september til 19. nóvember árið 2000 hitti Heuermann Valerie Mack. Hann kyrkti hana, hlutaði hana niður og dreifði líkamshlutum hennar í Manorville og á Gilgo-ströndinni. Á bilinu 21. júlí – 26. júlí árið 2003 hitti Heuermann Jessicu Taylor. Hann kyrkti hana, hlutaði hana niður og dreifði líkamshlutum hennar í Manorville og á Gilgo-ströndinni. Í júlí árið 2007, eftir að hafa séð auglýsingu fyrir vændisþjónustu á netinu, hafði Heuermann samband vð Maureen Brainard-Barnes. Þegar þau hittust kyrkti hann hana og losaði sig svo við lík hennar á Gilgo-ströndinni. Tveimur árum síðar, í júlí árið 2009, myrti hann Melissu Barthelemy með sama hætti og ári eftir það, í júní 2020, myrti hann Megan Waterman og aðeins fáeinum mánuðum síðar, í september 2010 myrti hann Amber Costello.

Ása tjáði sig við fjölmiðla eftir að þinghaldinu lauk og sagði hug sinn vera með fjölskyldum fórnarlambanna.

„Missir þeirra er ómælanlegur og ætti athyglin að beinast að þeim á þessari stundu. Ég bið þess að þið veitið fjölskyldu minni rými á þessum erfiðu tímum.“

Lögmaður Ásu segir að hvorki hún né dóttir hennar hafi verið meðvituð um myrkraverk Heuermanns og hafi þær ekkert með morðin að gera.

„Hún vildi ekki trúa því að maðurinn sem hún var gift í 27 ár væri fær um að fremja svona hryllilega glæpi.“

Sá sæng sína upp reidda

Verjandi Heuermanns, Michael Brown, segir að Rex hafi séð sæng sína upp reidda og ákveðið að gangast við morðunum til að sleppa við aðalmeðferðina. Hafi hann ákveðið í samráði við verjendur sína að það væri það besta í stöðunni fyrir hann. Hann hefur eins lofað því að vinna með alríkislögreglunni FBI og deild þeirra sem rannsakar raðmorðingja, Behavioral Analysis Unit. Síðan hrósaði Brown ákæruvaldinu fyrir að hafa undirbúið sterkt mál gegn skjólstæðingi sínum.

„Þau eiga allt hrósið skilið. Þau stóðu sig frábærlega. Þau stóðu sig vel í að safna saman sönnunargögnum, fóru ofan í hundruð kanínuholur og þegar þú horfir á magn sönnunargagna og tengir saman punktana þá stóðu þau sig frábærlega. Þetta var fordæmalaust mál.“

Brown spáir því að Heuermann muni tjá sig frekar um málið þegar refsing hans verður ákvörðuð þann 17. júní.

Independent
News12
CBS
BBC

Rétt í þessu
