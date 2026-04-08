Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“

Ragnari Frey Ingvarssyni, lækni, hefur verið sagt upp störfum á Landspítalanum og staða hans lögð niður. Rík aðhaldskrafa á spítalanum eru skýringarnar sem hann fékk.
„Ég fékk símtal fyrr í dag frá framkvæmdastjóra á Landspítala þar sem mér var formlega tilkynnt um að starfið mitt væri lagt niður og mér því sagt upp störfum – en síðasta áratug hef ég starfað sem sérfræðingur í almennum lyflækningum í Fossvogi,“ segir Ragnar Freyr.
Ragnar Freyr, sem er einnig formaður Læknafélags Reykjavíkur og vel þekktur sem bókakokkurinn „Læknirinn í eldhúsinu“, þakkar samstarfsfólki sínu og yfirmönnum samstarfið á liðnum áratug í krefjandi verkefnum. Svo sem stofnun bráðalyflækningadeildar, COVID göngudeildar, sýklalyfjaeiningar og síðast bráðadagdeildar.
„Ég bað um nánari útskýringar á þessari uppsögn og var þá sagt að það væri vegna þess að Landspítali væri undir svo ríkri aðhaldskröfu,“ segir Ragnar Freyr að lokum. „Mér er þó til efs að mikið sparist á uppsögn minni þar sem síðustu tvo mánuði og næstu sjö er ég í launalausu leyfi.“