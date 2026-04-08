fbpx
Miðvikudagur 08.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Einstaklingur leitaði til úrskurðarnefndar um upplýsingamál eftir að Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins neitaði honum um vinnunetfang heimilislæknis síns. Vísaði viðkomandi til þess að samskiptaleið í gegnum vefinn Heilsuvera hentaði honum ekki vegna takmarkaðs starfafjölda og auk þess taldi hann að mál hans ættu hvorki erindi við móttökuritara né aðra heilbrigðisstarfsmenn. Erindi viðkomandi ættu aðeins erindi við heimilislækninn sjálfan.

Heilsugæslan neitaði að gefa upp netfangið með vísan til þess að stjórnvöld hefðu val um hvort þau birti upplýsingar um netföng og vinnusíma starfsfólks. Á vef heilsugæslunnar væri að finna upplýsingar um samskiptaleiðir sem skjólstæðingar gætu nýtt sér.

Einstaklingurinn sætti sig ekki við þessa niðurstöðu og leitaði til úrskurðarnefndarinnar og vísaði til þess að heilsufarsupplýsingar væru mjög viðkvæmar sem og persónulegar. Því henti hvorki að senda erindi á almennt netfang heilsugæslunnar né í gegnum Heilsuveru. Taldi viðkomandi að hann ætti rétt á milliliðalausum samskiptum við heimilislækni sinn.

Heilsugæslan vísaði til þess að verklagsreglur heimili ekki að heilsufarsupplýsingum sé miðlað í tölvupósti enda sé það ekki nægilega örugg samskiptaleið fyrir slíkar upplýsingar. Heilbrigðisstarfsmenn séu lögum samkvæmt bundnir þagnarskyldu og með hliðsjón af því ásamt verklagi séu upplýsingar um skjólstæðinga betur varðar gegn öryggisbrotum með því að nota þær samskiptaleiðir sem boðið er upp á. Annað væri brot gegn persónuverndarlögum.

Úrskurðarnefndin rakti að meðferð á vinnunetföngum og vinnusímanúmerum hins opinbera geti haft ríka þýðingu um starfsaðstæður og það starfssamband sem starfsmaður hefur gagnvart og við vinnuveitanda sinn. Ákvarðanir vinnuveitanda um það hvort netföng séu aðgengileg almenningi teljast því varða starfssambandið í skilningi upplýsingalaga og falla þar með utan upplýsingaskyldu stjórnvalda. Stjórnvöldum sé heimilt að ákveða sjálf hvort upplýsingar um vinnunetföng og vinnusímanúmer séu birtar eða ekki. Ákvörðun Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins var því staðfest og einstaklingurinn þar því að sætta sig við að geta ekki sent tölvupóst milliliðalaust á heimilislækinn sinn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

