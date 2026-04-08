Miðvikudagur 08.apríl 2026

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 21:00

Árásin átti sér stað í júlí í fyrra við Mjóddina.

Karlmaður sem varð fyrir lífshættulegri árás við Nettó í Mjódd hefur verið sakfelldur fyrir sinn þátt í téðum slagsmálum og vopnaburð með felukylfu. Refsingu mannins, sem varð fyrir hnífstungu, var hins vegar frestað.

DV greindi frá málinu í október árið 2025 en slagsmálin áttu sér stað 11. júlí sama ár á milli hins 27 ára Dags Þórs Hjartarsonar og þessa manns, sem er rúmlega fertugur, en verður ekki nafngreindur. Myndband náðist af atganginum, sem átti sér stað fyrir utan Nettó og sjoppunnar Prinsins við Þönglabakka, það er í Mjódd í Breiðholti.

Mennirnir þekktust ekki en voru báðir ölvaðir. Vopn voru dregin upp, bæði hnífur og kylfa, og hlaut hinn rúmlega fertugi maður stunguáverka á brjóstholi. Fékk hann bæði loftbrjóst og blóðbrjóst auk slagæðablæðingar og áverka við rifbein.

Þungur dómur í desember

Dómur yfir Degi Þór féll þann 4. desember síðastliðinn. Var hann sakfelldur fyrir tilraun til manndráps og hlaut fimm og hálfs árs fangelsisdóm. Taldi dómari að Dagur Þór hefði haft einbeittan ásetning til að stinga brotaþola og honum hefði ekki geta dulist að lífshættulegir áverkar eða jafn vel dauði væru langlíklegustu afleiðingarnar.

Sjá einnig:

Myndband:Hryllileg árás í Mjódd fyrir dóm – Líkur á að brotaþoli verði ákærður líka

Tveimur vikum eftir dóminn var brotaþolinn, hinn rúmlega fertugi maður, ákærður fyrir sinn þátt í málinu það er að hafa slegið Dag Þór í andlitið og beitt kylfu gegn honum. Féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 27. mars.

Hræddur og fullur

Sagðist maðurinn hafa ætlun sína hafa verið að slá hnífinn úr höndum Dags Þórs með kylfunni. Hafi hann verið hræddur enda báðir menn búnir að drekka áfengi og Dagur hafi hlaupið að honum með hníf.

Var maðurinn sakfelldur í málinu. Það er fyrir að hafa fyrirvaralaust slegið Dag Þór í andlitið sem og fyrir vopnalagabrot. En vopnaburður á almannafæri er alfarið bannaður og kylfur eins og maðurinn var með, það er felukylfur, eru bannaðar með lögum. Viðurkenndi maðurinn vopnalagabrot sitt.

Enn að glíma við afleiðingarnar

Litið var til þess að atlagan var fyrirvaralaus og beindist að lífi og heilsu Dags Þórs. En einnig til þess að atvikið hafi þróast með þeim hætti að maðurinn hafi hlotið lífshættulega áverka eftir hnífsstunguna. Hann sé enn þá að glíma við afleiðingar þess.

Sjá einnig:

Dómur fallinn yfir Degi Þór vegna hnífstunguárásar við Mjódd – Sakfelldur fyrir tilraun til manndráps

Var refsingu mannsins því frestað og falli hún niður að tveimur árum liðnum frá uppkvaðningu dómsins, haldi hann skilorð. Þá var manninum gert að greiða heilming málsvarnarlauna skipaðs verjanda síns, það er 550 þúsund krónur en hinn helmingur greiðist úr ríkissjóði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 35 mínútum
Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Unglingur gæti átt yfir höfði sér þungan dóm fyrir að misþyrma krókódíl – Sveiflaði honum á halanum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Ragnari Frey sagt upp á Landspítalanum og staðan hans lögð niður – „Til efs að mikið sparist á uppsögn minni“
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Runólfur um þá sem veiða og sleppa laxi – Síðmiðaldra karlar sem meiði fiska til að taka trophymyndir á Instagram
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Ósáttur eftir að heilsugæslan neitaði að gefa upp netfang heimilislæknisins
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Tvær konur ákærðar fyrir stórfellt brot

Mest lesið

Rex Heuermann er raðmorðingi – Játaði á sig öll sjö morðin og eitt til viðbótar sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Lítið góðverk pizzasendils skilaði honum milljónum króna í vasann – Sjáðu myndbandið
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Kostulegt atvik í beinni útsendingu í gær – Minnti hann á orð hans frá því í fyrra
Þetta eru tíu bestu leikmenn Bestu deildarinnar – Ballið byrjar eftir tvo daga
Stebbi Jak tjáir sig um dóminn – „Mikill léttir“
Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði
Fær ekki sína hundtryggu aðstoðarmenn með sér
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum

Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum

Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum
Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“

„Árásir á íslensk fyrirtæki eru orðnar hluti af daglegum veruleika“
Fréttir
Fyrir 13 klukkutímum
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum

Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“

Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Í gær
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Í gær
Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Í gær

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Í gær
Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Í gær
Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Í gær
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Í gær

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Í gær

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Í gær
Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Í gær

Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit

Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Fréttir
Í gær
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Fréttir
Í gær
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“
Fréttir
Í gær

Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann

Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann
Fréttir
Í gær

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Fréttir
Í gær
Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði