Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur

Karlmaður sem varð fyrir lífshættulegri árás við Nettó í Mjódd hefur verið sakfelldur fyrir sinn þátt í téðum slagsmálum og vopnaburð með felukylfu. Refsingu mannins, sem varð fyrir hnífstungu, var hins vegar frestað.
DV greindi frá málinu í október árið 2025 en slagsmálin áttu sér stað 11. júlí sama ár á milli hins 27 ára Dags Þórs Hjartarsonar og þessa manns, sem er rúmlega fertugur, en verður ekki nafngreindur. Myndband náðist af atganginum, sem átti sér stað fyrir utan Nettó og sjoppunnar Prinsins við Þönglabakka, það er í Mjódd í Breiðholti.
Mennirnir þekktust ekki en voru báðir ölvaðir. Vopn voru dregin upp, bæði hnífur og kylfa, og hlaut hinn rúmlega fertugi maður stunguáverka á brjóstholi. Fékk hann bæði loftbrjóst og blóðbrjóst auk slagæðablæðingar og áverka við rifbein.
Dómur yfir Degi Þór féll þann 4. desember síðastliðinn. Var hann sakfelldur fyrir tilraun til manndráps og hlaut fimm og hálfs árs fangelsisdóm. Taldi dómari að Dagur Þór hefði haft einbeittan ásetning til að stinga brotaþola og honum hefði ekki geta dulist að lífshættulegir áverkar eða jafn vel dauði væru langlíklegustu afleiðingarnar.
Tveimur vikum eftir dóminn var brotaþolinn, hinn rúmlega fertugi maður, ákærður fyrir sinn þátt í málinu það er að hafa slegið Dag Þór í andlitið og beitt kylfu gegn honum. Féll dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 27. mars.
Sagðist maðurinn hafa ætlun sína hafa verið að slá hnífinn úr höndum Dags Þórs með kylfunni. Hafi hann verið hræddur enda báðir menn búnir að drekka áfengi og Dagur hafi hlaupið að honum með hníf.
Var maðurinn sakfelldur í málinu. Það er fyrir að hafa fyrirvaralaust slegið Dag Þór í andlitið sem og fyrir vopnalagabrot. En vopnaburður á almannafæri er alfarið bannaður og kylfur eins og maðurinn var með, það er felukylfur, eru bannaðar með lögum. Viðurkenndi maðurinn vopnalagabrot sitt.
Litið var til þess að atlagan var fyrirvaralaus og beindist að lífi og heilsu Dags Þórs. En einnig til þess að atvikið hafi þróast með þeim hætti að maðurinn hafi hlotið lífshættulega áverka eftir hnífsstunguna. Hann sé enn þá að glíma við afleiðingar þess.
Var refsingu mannsins því frestað og falli hún niður að tveimur árum liðnum frá uppkvaðningu dómsins, haldi hann skilorð. Þá var manninum gert að greiða heilming málsvarnarlauna skipaðs verjanda síns, það er 550 þúsund krónur en hinn helmingur greiðist úr ríkissjóði.