Gabríel Douane fyrir dóm á morgun vegna fjölmargra brota – Notaði armbandsúr sem hnúajárn á fangaverði

Aðalmeðferð verður í Héraðsdómi Reykjavíkur á morgun í máli sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu og héraðssaksóknari hafa höfðað á hendur Gabríel Doune Boama. Um er að ræða þrjár ákærur sem felldar eru saman og varða þær fjölmörg meint brot Gabríels.
Hann er í fyrsta lagi sakaður um að hafa ráðist á mann inni í Hagkaupum Skeifunni sumarið 2023 og slegið hann með krepptum hnefa í andlitið svo brotaþoli hlaut af áverka. Brotaþoli gerir kröfu um skaða- og miskabætur að fjárhæð um 1,.750.000 þúsund krónur.
Í sömu ákæru er Gabríel sakaður hótað konu með hníf inni í bíl og rænt með valdi síma af manni. Gerðist það í febrúar árið 2024.
Í sömu ákæru er Gabríel ákærður fyrir nokkur fíkniefnalagabrot.
Í annarri ákærunni er Gabríel ákærður fyrir ofbeldi gegn þremur fangavörðum á Litla-Hrauni þann 2. ágúst árið 2024. Sló hann fangaverðina hnefahöggum og notaði armbandsúr sem hnúajárn.
Gabríel fyrst landsathygli árið 2022 er hann strauk úr haldi lögreglu í Héraðsdómi Reykjavíkur, þar sem mál gegn honum var til meðferðar. Hann afplánar núna marga dóma á Hólmsheiði en hann hefur lengi reynt að snúa blaðinu við, halda sig frá neyslu fíkniefna og sinna rapp-tónlistargerð. Hann þótti einnig fyrr á árum vera afar efnilegur körfuboltamaður.
Gabríel var látinn laus úr fangelsi snemma á árinu en var nokkrum dögum síðar handtekinn vegna gruns um að hafa stungið mann með hnífi í miðborg Reykjavíkur.