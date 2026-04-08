Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu

Í miðborginni var einstaklingur handtekinn eftir að hann hafði brotið rúðu á hóteli. Að sögn lögreglu hafði viðkomandi fengið neitun um starf á hótelinu og brást hann illa við því. Maðurinn hefur verið ítrekað tilkynntur til lögreglu og var hann vistaður í fangaklefa.
Lögregla fékk tilkynningu um mann í annarlegu ástandi í miðborginni. Þegar betur var að gáð var maðurinn eftirlýstur í kerfum lögreglu og var hann því handtekinn og vistaður í fangaklefa.
Lögreglu var svo tilkynnt um eld í tveimur ökutækjum í Kópavogi. Eldurinn hafði borist yfir í yfirbyggingu, en um var að ræða talsvert tjón og er málið í rannsókn.
Lögregla hafði svo afskipti af nokkrum ökumönnum sem grunaðir eru akstur undir áhrifum fíkniefna og/eða áfengis. Einn þeirra var stöðvaður í hverfi 111 en hann reyndist einnig vera sviptur ökuréttindum og með fíkniefni á sér. Hann var færður á lögreglustöð í hefðbundið ferli.