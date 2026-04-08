fbpx
Miðvikudagur 08.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 13:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Varaformaður Miðflokksins lýsti í gær yfir vonbrigðum með Bandaríkjaforseta eftir orðræðu þess síðarnefnda í garð írönsku þjóðarinnar. Donald Trump hótaði því að þurrka út alla siðmenningu í Íran í nótt, ef ekki yrði fallist á að opna Hormússundið. Sem betur fer tókst Bandaríkjunum og Íran að komast að samkomulagi og hafa báðar þjóðirnar nú lýst yfir sigri í stríðinu. Áður en til þess kom hafði Snorri Másson varaformaður Miðflokksins fordæmt hótanir Trumps í færslu á Facebook. Þar sagðist Snorri vona að um innantóm orð væri að ræða en það gæti þó ekki afsakað svona óboðlegan málflutning. Miðflokksmenn hafa gjarnan verið velviljaðir í garð Trumps og hafa þingmenn flokksins lagt til að Ísland beitti sér fyrir því að Trump hlyti friðarverðlaun Nóbels og einnig hafa þeir lagt til að forsetanum yrði boðið hingað í opinbera heimsókn og veitt sérstök verðlaun. Færsla Snorra kom því mörgum á óvart.

Ekki voru allir stuðningsmenn flokksins ánægðir með færsluna. Þvert á móti virtist þeim sárna nokkuð. Eftirfarandi ummæli féllu í athugasemdum við færsluna:

  • „Snorri, ekki þetta bull, þú veist fullvel að ekki er hægt að semja við Islamic regime“
  • Hætta woke væli Snorri. Trump er flottur! Hann er einfaldlega mörgum númerum stærri en flestir. Sem skilja ekki hvað hann er að gera… Snilldaráætlun.. hvernig hann er að gera Bandaríkin að stórveldi aftur, eftir Biden eyðilegginguna.“
  • „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið Snorri.“
  • „Ertu að reyna að veiða atkvæði hjá Trump-andstæðingu, þú ert alla vega búinn að afþakka mitt.“
  • „Gangi þér vel að draga orðin til baka þegar Íran gefur undan.“
  • „Þar missti Miðflokkurinn fylgi.“
  • „Þú talar um woke brjálæði, en ert farinn að tala eins og woke right liðið.“
  • „Rollur geta aldrei orðið að ljónum. Takk fyrir að staðfesta það.“
  • „Stríðsátök erlendis er etv. ekki þitt besta svið. Go Trump.“
  • „Stundum er betra að bíða smá með yfirlýsingar.“
  • „Bleyjustrákar á Íslandi ættu að fara sér hægt í að gagnrýna Trump.“

Snorra er bent á að íranska þjóðin þrái frelsi frá klerkastjórninni og sé stuðningur meðal almennings þar í landi við hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna. Eins er Snorri sakaður um að þekkja ekki snilligáfu Bandaríkjaforseta sem spili skák í þrívídd. Eins þræta sumir fyrir orð Snorra um að kjósendur Trumps hafi orðið fyrir vonbrigðum með forsetann sinn. Þvert á móti sé stuðningurinn mikill og kjósendur sáttir við að Trump ætli sér að frelsa írönsku þjóðina.

Aðrir fagna færslu Snorra og benda á að það séu ekki allir stuðningsmenn Miðflokksins hrifnir af MAGA-hreyfingunni. Eins fagna færslunni aðilar sem ekki styðja Miðflokkinn en þeir hvetja sumir Snorra til að skipta um flokk og hrósa honum fyrir að snúa bakinu við „appelsínugula trúðnum“

Einn skrifar:

„Snorri Másson, það ætti að vekja þig til umhugsunar hvort þú sért í réttum flokki þegar þú lest í athugasemdum hér að flestir stuðningsmenn Miðflokksins séu hlynntir „eyðingu siðmenningar“. Þú ert hæfileikaríkur og gætir náð langt, en þessi öfgastefna mun að lokum spóla yfir sig og enda á ruslahaug sögunnar, líkt og aðrar slíkar stefnur fortíðar. Skiptu um flokk núna áður en það verður of seint. Þú getur enn byggt upp farsælan stjórmálaferil annars staðar.“

Eins og áður segir hefur færsla Snorra vakið umtal. Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson segir að stuðningur Miðflokksins við Trump hafi ekki haggast þegar Bandaríkjaforseti hótaði því að innlima Grænland. Það sé ekki fyrr en Trump hótaði þjóðarmorði að einstaka stuðningsmenn, eins og Snorri, hafi dregið í land. Á sama tíma heyrist ekkert frá formanni flokksins, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni sem þegi þunnu hljóði.

Gunnar Hörður Garðarsson, samskiptastjóri hjá EES, tekur í svipaðan streng og Sveinn Andri. Trump nærist á sundrungarmenningu og hatri gegn minnihlutahópum og hafi gert sitt besta til að keyra heiminn inn í nýja styrjöld. Snorri hafi þó ekkert gagnrýnt framferði Bandaríkjaforseta fyrr en fyrst nú.

„En núna stígur Snorri Másson fram. Nú er allt í einu komið nóg. Ósáttur við sinn kall. Það væri óskandi að Snorri og félagar hans í Miðflokknum biðjist afsökunnar og víki af þingi. Enda eru þeir allir að ýta undir og daðra við sömu sundrung og Trump. Best væri þó ef almenningur myndi hætta að gefa svona mönnum vigt í umræðunni og við fengjum alvöru pólitík sem er ekki svona lituð af hatri á mannfólki.“

Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur segir að það sé „eitthvað stórkostlega kómískt að verða skyndilega fyrir „vonbrigðum“ með „hegðun“ Donalds Trump – í apríl 2026.“

Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar, skrifaði á rauða þræðinum í gær að Snorri hefði átt að vita betur frá upphafi.

„Ástæða þess að meðalgreint fólk kemur ekki nærri fasisma er að hann er botnlaus mannvonska; byrjar sem árásir á fáa fjarri en verður fljótt árásir á fjöldann nærri. Þetta hefði Snorri mátt vita þegar hann byrjaði að taka upp stefnu Trump og fylgjenda hans. Með því var hann að opna gáttirnar, innleiða botnlausa grimmd inn í íslenskt samfélag.“

Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, segir færslu Snorra fagnaðarefni og vonandi sé þetta merki um að Snorri hafi endanlega snúið bakinu við „andlegum leiðtoga Miðflokksins“ en eiginkona Þórðar hefur þekkt til Snorra frá því að hann var barn og hafði hann í miklum metum vegna greindar og mannkosta allt þar til hann gekk í Miðflokkinn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Fleiri fréttir

Fréttir
Rétt í þessu
Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“
Fréttir
Fyrir 40 mínútum
Stebbi Jak sýknaður af ákæru um líkamsárás
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Þurfti að fara í hart til að fá afhent gögn um viðskipti Péturs Marteinssonar
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Prís tekur nú við reiðufé
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Lögsækja Björgólf Thor vegna njósnamálsins
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta eru hóparnir sem Íslendingum mislíkar mest – Töluverður munur á svörum eftir stjórnmálaskoðunum
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Trump segir vopnahléið vera stórt augnablik fyrir heimsfriðinn og spáir gullöld í Miðausturlöndum

Mest lesið

Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Dagný Brynjars með ákall til íslenskra sjónvarpsmanna – „Þetta fer í taugarnar á 7 ára syni mínum“
Setur allt á hliðina með myndir af sér nánast naktri
Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum

Nýlegt

Óttast að mannrán hafi verið framið á annan í páskum
Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fær afslátt eftir gistingu á martraðahóteli – Þurfti sjálf að eitra fyrir kakkalökkum
United með augastað á tveimur öflugum í úrvalsdeildinni
Enn eitt sambandið í vaskinn hjá kvennabósanum – Hélt framhjá með vinkonu mun yngri kærustu sinnar
Maguire hafnaði spennandi tilboði til að vera áfram hjá United
Húrra Reykjavík lokar síðustu versluninni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Skiptar skoðanir í stjórn RÚV: Stefán Jón vill ekki að fréttir víki fyrir íþróttaefni
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu

Fékk ekki vinnu á hótelinu og braut rúðu
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“
Fréttir
Fyrir 17 klukkutímum
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps

Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi

Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki

Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein

Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Fréttir
Í gær
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Fréttir
Í gær

Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“
Fréttir
Í gær
Ný könnun: Mikil óánægja með meirihlutann í borginni og enn meiri með minnihlutann
Fréttir
Í gær
Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Fréttir
Í gær
Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi
Fréttir
Í gær

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði
Fréttir
Í gær

Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“

Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Fréttir
Í gær
Kolbrún segir stjórnarandstöðuna tala niður til þjóðarinnar
Fréttir
Í gær

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“
Fréttir
Í gær
Líkur á eldingum í kvöld
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir

Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Átta menn ákærðir í stóru kókaínmáli – Ýmislegt gekk á í leiguíbúð í Bríetartúni
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Viðvaranir í gildi um allt land í dag – Allt að 40 metrar á sekúndu og slæmt skyggni