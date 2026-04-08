Færsla Snorra í gær vakti mikla athygli og sumum sárnaði töluvert- „Þar fór Miðflokkurinn! Til hamingju með fylgishrunið“

Varaformaður Miðflokksins lýsti í gær yfir vonbrigðum með Bandaríkjaforseta eftir orðræðu þess síðarnefnda í garð írönsku þjóðarinnar. Donald Trump hótaði því að þurrka út alla siðmenningu í Íran í nótt, ef ekki yrði fallist á að opna Hormússundið. Sem betur fer tókst Bandaríkjunum og Íran að komast að samkomulagi og hafa báðar þjóðirnar nú lýst yfir sigri í stríðinu. Áður en til þess kom hafði Snorri Másson varaformaður Miðflokksins fordæmt hótanir Trumps í færslu á Facebook. Þar sagðist Snorri vona að um innantóm orð væri að ræða en það gæti þó ekki afsakað svona óboðlegan málflutning. Miðflokksmenn hafa gjarnan verið velviljaðir í garð Trumps og hafa þingmenn flokksins lagt til að Ísland beitti sér fyrir því að Trump hlyti friðarverðlaun Nóbels og einnig hafa þeir lagt til að forsetanum yrði boðið hingað í opinbera heimsókn og veitt sérstök verðlaun. Færsla Snorra kom því mörgum á óvart.
Ekki voru allir stuðningsmenn flokksins ánægðir með færsluna. Þvert á móti virtist þeim sárna nokkuð. Eftirfarandi ummæli féllu í athugasemdum við færsluna:
Snorra er bent á að íranska þjóðin þrái frelsi frá klerkastjórninni og sé stuðningur meðal almennings þar í landi við hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna. Eins er Snorri sakaður um að þekkja ekki snilligáfu Bandaríkjaforseta sem spili skák í þrívídd. Eins þræta sumir fyrir orð Snorra um að kjósendur Trumps hafi orðið fyrir vonbrigðum með forsetann sinn. Þvert á móti sé stuðningurinn mikill og kjósendur sáttir við að Trump ætli sér að frelsa írönsku þjóðina.
Aðrir fagna færslu Snorra og benda á að það séu ekki allir stuðningsmenn Miðflokksins hrifnir af MAGA-hreyfingunni. Eins fagna færslunni aðilar sem ekki styðja Miðflokkinn en þeir hvetja sumir Snorra til að skipta um flokk og hrósa honum fyrir að snúa bakinu við „appelsínugula trúðnum“
Einn skrifar:
„Snorri Másson, það ætti að vekja þig til umhugsunar hvort þú sért í réttum flokki þegar þú lest í athugasemdum hér að flestir stuðningsmenn Miðflokksins séu hlynntir „eyðingu siðmenningar“. Þú ert hæfileikaríkur og gætir náð langt, en þessi öfgastefna mun að lokum spóla yfir sig og enda á ruslahaug sögunnar, líkt og aðrar slíkar stefnur fortíðar. Skiptu um flokk núna áður en það verður of seint. Þú getur enn byggt upp farsælan stjórmálaferil annars staðar.“
Eins og áður segir hefur færsla Snorra vakið umtal. Lögmaðurinn Sveinn Andri Sveinsson segir að stuðningur Miðflokksins við Trump hafi ekki haggast þegar Bandaríkjaforseti hótaði því að innlima Grænland. Það sé ekki fyrr en Trump hótaði þjóðarmorði að einstaka stuðningsmenn, eins og Snorri, hafi dregið í land. Á sama tíma heyrist ekkert frá formanni flokksins, Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni sem þegi þunnu hljóði.
Gunnar Hörður Garðarsson, samskiptastjóri hjá EES, tekur í svipaðan streng og Sveinn Andri. Trump nærist á sundrungarmenningu og hatri gegn minnihlutahópum og hafi gert sitt besta til að keyra heiminn inn í nýja styrjöld. Snorri hafi þó ekkert gagnrýnt framferði Bandaríkjaforseta fyrr en fyrst nú.
„En núna stígur Snorri Másson fram. Nú er allt í einu komið nóg. Ósáttur við sinn kall. Það væri óskandi að Snorri og félagar hans í Miðflokknum biðjist afsökunnar og víki af þingi. Enda eru þeir allir að ýta undir og daðra við sömu sundrung og Trump. Best væri þó ef almenningur myndi hætta að gefa svona mönnum vigt í umræðunni og við fengjum alvöru pólitík sem er ekki svona lituð af hatri á mannfólki.“
Eiríkur Örn Norðdahl rithöfundur segir að það sé „eitthvað stórkostlega kómískt að verða skyndilega fyrir „vonbrigðum“ með „hegðun“ Donalds Trump – í apríl 2026.“
Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri Samstöðvarinnar, skrifaði á rauða þræðinum í gær að Snorri hefði átt að vita betur frá upphafi.
„Ástæða þess að meðalgreint fólk kemur ekki nærri fasisma er að hann er botnlaus mannvonska; byrjar sem árásir á fáa fjarri en verður fljótt árásir á fjöldann nærri. Þetta hefði Snorri mátt vita þegar hann byrjaði að taka upp stefnu Trump og fylgjenda hans. Með því var hann að opna gáttirnar, innleiða botnlausa grimmd inn í íslenskt samfélag.“
Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við Háskólann í Reykjavík, segir færslu Snorra fagnaðarefni og vonandi sé þetta merki um að Snorri hafi endanlega snúið bakinu við „andlegum leiðtoga Miðflokksins“ en eiginkona Þórðar hefur þekkt til Snorra frá því að hann var barn og hafði hann í miklum metum vegna greindar og mannkosta allt þar til hann gekk í Miðflokkinn.