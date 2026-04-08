fbpx
Miðvikudagur 08.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bjargaði sundmanni sem reyndist grunaður um hræðilegan glæp – „Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað“

Kristinn H. Guðnason
Miðvikudaginn 8. apríl 2026 07:00

Ellis er enn á flótta. Mynd/Lögreglan í Vero Beach

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona í Flórída bjargaði sundmanni frá drukknun. Í ljós kom að maðurinn var á flótta undan réttvísinni, grunaður um tvöfalt morð.

Tímaritið People greinir frá þessu.

„Ég heyrði aumt kall: Hjálp, hjálp, hjálp. Ég leit við og sá mann í vanda,“ segir konan sem ber nafnið Belinda, en ekki hefur verið greint frá eftirnafni hennar.

Örmagna af þreytu

Belinda var á göngu á ströndinni Riomar Beach, á austurströnd Flórída, mitt á milli Miami og Orlando, þann 24. mars síðastliðinn þegar hún heyrði neyðarkallið úr öldurótinu.

Hún stökk af stað út í flæðarmálið en hann var of langt út í sjó. Hún sagði honum að leggjast á bakið og láta öldurnar bera hann í átt að ströndinni. Maðurinn sagðist vera örmagna af þreytu.

Að lokum tókst þeim að koma honum í land og Belinda spurði hann hvort það væri í lagi með hann. Hann svaraði þá að hann væri örmagna. Hann myndi aldrei synda svona langt út aftur og þyrfti á löngu fríi að halda. Fór hann svo sína leið.

Eftir þetta komst Belinda hins vegar að því að hún hefði verið að hjálpa manni á flótta. Manni sem er grunaður um tvöfalt morð.

Þennan sama dag, 24. mars, fundust maður og kona látin skammt frá, Stacie E. Mason 49 ára og Danny J. Ooley 56 ára. Höfðu þau verið skotin margsinnis á bílastæði fyrir utan bókasafn.

Mason og Ooley áttu í ástarsambandi. Mynd/Lögreglan í Vero Beach

Nýskilin

Hinn grunaði í málinu er Jesse Scott Ellis, 64 ára eiginmaður hinnar látnu. En hann hafði sést í myndefni öryggismyndavéla á staðnum. Ellis og Mason voru skilin að borði og sæng eftir 13 ára hjónaband og áttu að ganga frá skilnaðarpappírunum eftir um tvo mánuði. Mason og Ooley, sem voru samstarfsfélagar á skrifstofu sveitarfélagsins Vero Beach og voru í ástarsambandi.

Enn á flótta

„Ég hefði ekki getað skilið hann eftir í sjónum sama hvað,“ sagði Belinda. „Allir eru að ganga í gegnum eitthvað.“

Ellis er enn þá á flótta undan lögreglunni sem varar fólk við að nálgast hann. Allir sem gætu gefið einhverjar upplýsingar um hvar hann sé staddur ættu að hringja beint í neyðarlínuna eða lögregluna.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

