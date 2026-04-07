Þriðjudagur 07.apríl 2026

Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Þriðjudaginn 7. apríl 2026 13:30

Í nýju myndbandi á samfélagsmiðlum hughreystir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra áhrifavaldinn og raunveruleikasjónvarpsstjörnuna Patrek Jaime sem lýsir yfir miklum áhyggjum af því að ráðherrann ætla sér að senda hann í stríð. Segir Þorgerður Katrín að enginn sé að fara að senda Patrek í stríð og þaðan af síður hún.

Í nýju myndbandi á TikTok nefnir Patrekur að nú sé svo mikið verið að tala um stríð og nefnir hann nokkrar ástæður fyrir því að það væri ekki góð hugmynd að senda hann í stríð. Í fyrsta lagi muni hann ekki geta borðað mat sem hermönnum sé boðið upp á enda sé sá matur „ógeðslegur“.

Í öðru lagi óttast hann að vera neyddur til að kyssa aðra karlkyns hermenn, sem séu þá fjarri konum sínum. Vegna meðvirkni muni hann þó líklega samþykkja það:

„Mig langar svo ógeðslega lítið að kela við eiginlega flest alla Íslendinga.“

Í þriðja lagi segist Patrekur ekkert kunna á byssur og hann sé líklegur til að skjóta óvart einhvern sem sé með honum í liði.

Í fjórða lagi minnist Patrekur á það að í mörgum landa þar sem stríðsátök hafa helst geisað undanfarin ár og áratugi sé það ekki vel séð að vera samkynhneigður og þar af leiðandi verði honum ekki hleypt þangað og allar tilraunir til að flytja hann á slík svæði væru þar með sóun á fé skattgreiðenda.

Fimmta ástæðan sem Patrekur nefnir er:

„Væri bara ógeðslega leiðinlegt fyrir íslensku þjóðina að missa mig.“

Biður hann Þorgerði Katrínu að lokum um að hugsa sig tvisvar um áður en hún sendi hann í stríð.

@patrekurjaimeePáska hugleiðing ársins ✨ ég á ekkert í herinn 💕💋♬ Yacht Club – MusicBox

Elsku Patti

Þorgerður Katrín hefur nú svarað myndbandi Patreks og hefur sitt svar með eftirfarandi orðum:

„Elsku Patti, það er enginn að fara senda þig í stríð, enginn og allra síst ég.“

Ráðherrann segir margt gott og snnfærandi hafa verið í þessu myndbandi Patreks. Hún tekur heils hugar undir með Patreki um að það væri mjög leiðinlegt fyrir þjóðina að missa hann og segir Þorgerður Katrín raunar að þjóðin hafi ekki efni á því:

„Þú ert dásamlegur.“

Þorgerður Katrín minnir Patrek á að Ísland sé herlaust land og verði það áfram:

„Sama hvað hver segir.“

Segir hún þessar áhyggur Patreks tilefni til að leiðrétta upplýsingaóreiðu um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald aðildarviðræðna Íslands við ESB. Þótt niðurstaðan úr henni verði að viðræður haldi áfram og endi þær svo með samningi sem þjóðin samþykki og Ísland þar með gangi í ESB verði landið áfram án hers.

Þorgerður Katrín segist sammála Patreki um að það sé of mikið rætt um stríð í veröldinni og of mikið gert af því að heyja stríð. Hún minnir á að grunnurinn að því sem síðar varð að Evrópusambandinu í núverandi mynd hafi verið lagður til að koma í veg frekari styrjaldarátök milli aðildarríkjanna. Þjóðirnar sem lagt hafi þennan grunn tali eins og Íslendingar vilji gera um frelsi, frið og fjölbreytileika:

„Það er ekki sjálfgefið í þeim heimi sem við lifum í í dag.“

Að lokum fullvissar Þorgerður Katrín Patrek um að hann sé þjóðargersemi og vonar að hann sem og aðrir hafi haft það gott um páskana.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

