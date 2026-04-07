Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi

Sveitarfélagið Árborg er skráð sem auglýsandi og greiðandi fyrir pólitískar auglýsingar Braga Bjarnasonar, bæjarstjóra, á Facebook. Bragi segir um ranga skráningu að ræða. Hann hafi sjálfur greitt fyrir birtingarnar.
Sveitarfélagið borgi ekki
„Þetta er röng skráning sem kvittast upp á mig persónulega. Allar greiðslur eru persónulega af minni hendi í gegnum síðuna,“ segir Bragi, sem hefur verið bæjarstjóri síðan sumarið 2024. Hann er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Árborg fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í næsta mánuði.
Í gögnum META, eiganda Facebook, segir að kostaðar auglýsingar síðunnar „Bragi Bjarnason, oddviti D-listans Árborg, séu á vegum sveitarfélagsins Árborgar og að sveitarfélagið sé greiðandi þeirra.
Um er að ræða kostaðar færslur fyrir 43.034 krónur, þar af 4.372 krónur í síðustu viku.
„Sveitarfélagið Árborg greiðir engar pólitískar auglýsingar á neinum miðlum frá frambjóðendum. Alveg sama hverjir þeir eru,“ segir Bragi. „Kannski er mín geta á Facebook ekki betri en svo. Ég sé aðeins að kostandi sé oddvitasíða Braga Bjarnasonar, mín framboðssíða. Það virðist vera eins og sveitarfélagið Árborg sé á bak við þetta en öll kort og allar greiðslur eru frá mér persónulega.“
Aðspurður um hvort skráningin verði löguð segir Bragi að hann hafi þegar brugðist við þessu.
„Mér var bent á þetta í morgun og var að laga þetta. Á nýjum auglýsingum frá mér verður Bragi Bjarnason skráður sem greiðandi,“ segir hann. „Maður vill alls ekki setja sveitarfélagið Árborg eða embættismenn þess í slæma stöðu núna þegar kosningar eru í nánd, engan veginn.“