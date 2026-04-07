fbpx
Þriðjudagur 07.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sveitarfélagið Árborg skráð sem greiðandi pólitískra auglýsinga bæjarstjórans – „Röng skráning“ segir Bragi

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 17:30

Bragi segir sveitarfélagið ekki greiða fyrir auglýsingarnar.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sveitarfélagið Árborg er skráð sem auglýsandi og greiðandi fyrir pólitískar auglýsingar Braga Bjarnasonar, bæjarstjóra, á Facebook. Bragi segir um ranga skráningu að ræða. Hann hafi sjálfur greitt fyrir birtingarnar.

Sveitarfélagið borgi ekki

„Þetta er röng skráning sem kvittast upp á mig persónulega. Allar greiðslur eru persónulega af minni hendi í gegnum síðuna,“ segir Bragi, sem hefur verið bæjarstjóri síðan sumarið 2024. Hann er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Árborg fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í næsta mánuði.

Í gögnum META, eiganda Facebook, segir að kostaðar auglýsingar síðunnar „Bragi Bjarnason, oddviti D-listans Árborg, séu á vegum sveitarfélagsins Árborgar og að sveitarfélagið sé greiðandi þeirra.

Um er að ræða kostaðar færslur fyrir 43.034 krónur, þar af 4.372 krónur í síðustu viku.

Þegar brugðist við

„Sveitarfélagið Árborg greiðir engar pólitískar auglýsingar á neinum miðlum frá frambjóðendum. Alveg sama hverjir þeir eru,“ segir Bragi. „Kannski er mín geta á Facebook ekki betri en svo. Ég sé aðeins að kostandi sé oddvitasíða Braga Bjarnasonar, mín framboðssíða. Það virðist vera eins og sveitarfélagið Árborg sé á bak við þetta en öll kort og allar greiðslur eru frá mér persónulega.“

Aðspurður um hvort skráningin verði löguð segir Bragi að hann hafi þegar brugðist við þessu.

„Mér var bent á þetta í morgun og var að laga þetta. Á nýjum auglýsingum frá mér verður Bragi Bjarnason skráður sem greiðandi,“ segir hann. „Maður vill alls ekki setja sveitarfélagið Árborg eða embættismenn þess í slæma stöðu núna þegar kosningar eru í nánd, engan veginn.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Terra opnar fyrir umsóknir um styrki
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Fær ekki frekari áheyrn eftir að fjölmiðill fjarlægði skoðanagrein
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Þorgerður Katrín hughreystir Patrek Jaime – „Elsku Patti“

Mest lesið

Einar Sveinbjörns um hvenær þessum leiðindaveðrum ljúki
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Beið í meira en hálfa öld eftir að ná fram hefnd eftir atvik í búningsklefa
Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það
Læknir segir að þessi næringarefni séu nauðsynleg fyrir alla yfir sextugu

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit
Hefja viðræður um Darwin Nunez
Fer tvennum sögum af skotmarki Liverpool
Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu
Barton neitar sök – Ákærður fyrir að berja drykkjufélaga til óbóta
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði

Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Kolbrún segir stjórnarandstöðuna tala niður til þjóðarinnar
Fréttir
Í gær

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“

„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“
Fréttir
Í gær

Líkur á eldingum í kvöld

Líkur á eldingum í kvöld
Fréttir
Í gær
Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“
Fréttir
Í gær

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi

Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi
Fréttir
Í gær
Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir
Fréttir
Í gær
Átta menn ákærðir í stóru kókaínmáli – Ýmislegt gekk á í leiguíbúð í Bríetartúni
Fréttir
Í gær

Viðvaranir í gildi um allt land í dag – Allt að 40 metrar á sekúndu og slæmt skyggni

Viðvaranir í gildi um allt land í dag – Allt að 40 metrar á sekúndu og slæmt skyggni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stríðinu við Íran verður að ljúka, en hvernig?

Stríðinu við Íran verður að ljúka, en hvernig?
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gamli maðurinn fundinn
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“

Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hvetur fólk til að búa sig undir óveðrið á morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fékk aðstoð lögreglu til að losna við gest af heimilinu
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Evrópuþingið samþykkir hertari reglur í útlendingamálum – Sérstakar stöðvar fyrir þá sem eru sendir til baka
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Vanþekking keppenda í Gettu betur veldur hneykslan – „Ég varð fyrir miklum vonbrigðum“

Vanþekking keppenda í Gettu betur veldur hneykslan – „Ég varð fyrir miklum vonbrigðum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ungur maður murkaði lífið úr ömmu sinni með hjólabretti – „Tilgangslaus harmleikur“

Ungur maður murkaði lífið úr ömmu sinni með hjólabretti – „Tilgangslaus harmleikur“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Afar ósáttur við stórtónleika á Þingvöllum: „Stjórnvöld gerðu rétt með að aflýsa þessu óráði“
Fréttir
Fyrir 4 dögum

„Mannsandinn kemur manni stöðugt á óvart“

„Mannsandinn kemur manni stöðugt á óvart“
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Krossinn, hið helga tákn
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Eyfa misboðið eftir að hann fékk svívirðilegan reikning fyrir kílómetragjaldið – „Hvað er að hjá þessari stofnun???“
Fréttir
Fyrir 4 dögum

Stafræn útilokun þeirra er glíma við fíkn

Stafræn útilokun þeirra er glíma við fíkn
Fréttir
Fyrir 4 dögum

„Hægrið er mætt til að reyna að selja eignirnar ykkar, 2007-style“

„Hægrið er mætt til að reyna að selja eignirnar ykkar, 2007-style“
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Gagnrýna sjúkrahúsið fyrir að taka við páskaeggjum frá Smáríkinu og vilja þeim skilað – „Gengur gegn öllum markmiðum heilbrigðiskerfisins“
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Gunnar Smári sendir væna pillu – „Líklega stóð þetta fólk fyrir heimskulegustu innrás inn á pólitíska sviðið sem þekkist“