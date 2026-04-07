Snorri Másson segir ekkert afsaka „óboðlegan málflutning“ Bandaríkjaforseta

Snorri Másson, þingmaður og varaformaður Miðflokksins, segir málflutning Bandaríkjaforseta, sem hefur hótað því að þurrka út siðmenninguna í Íran, óboðlegan og óafsakanlegan.
Snorri spáir því í færslu á Facebook að margir kjósendur Donalds Trump hafi nú orðið fyrir vonbrigðum með forsetann sinn. Trump hafi lofað kjósendum að starfa í þágu friðar í heiminum og að dregið yrði úr inngripum hersins á alþjóðavettvangi. Raunin hafi svo orðið önnur.
„Vonbrigði og skilningsleysi hljóta að vera ráðandi tilfinningar hjá mörgum kjósendum sitjandi Bandaríkjaforseta, sem óskuðu sér breyttrar nálgunar á landamærum, betri efnahags og minna woke-brjálæðis. Ekki síst kusu menn Trump þó vegna boðaðrar friðarnálgunar í stað frekari inngripa Bandaríkjahers á veraldarsviðinu. Ekki aðeins hafa þessar vonir brugðist, heldur er farið af fullum þunga í þveröfuga átt og frumkvæði haft að stigmagnandi styrjaldarátökum.
Nú síðast virðist forsetinn vera að bera fram hótanir um hernaðaraðgerðir á óþekktum skala í nútímasögunni, sem gætu orðið upphafið að atburðarás sem enginn veit hvar endar. Allra helst vonar maður að þetta séu innantómar hótanir Bandaríkjaforseta sem er kominn í krappa stöðu og að í staðinn setjist menn við samningaborðið, en það afsakar aldrei þennan óboðlega málflutning.“
Miðflokksmenn hafa undanfarin ár verið fremur jákvæðir í garð Bandaríkjanna og stjórnvalda þar eftir að Donald Trump var kjörinn forseti í annað sinn. Til dæmis lagði formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, það til í haust að Trump yrði boðið í opinbera heimsókn til Íslands þar sem honum yrðu veitt verðlaun.
„Er ekki orðið tímabært að ná raunveruleikatengingu hjá þessari ríkisstjórn? Gera sér grein fyrir því að Bandaríkin hafa jú aftur fest sig í sessi með fyrri hætti sem leiðandi afl á alþjóðavísu. Voru kannski dalandi sem slíkt um tíma, en hafa rækilega stimplað sig inn aftur,“ sagði Sigmundur í óundirbúnum fyrirspurnartíma á Alþingi í október þar sem hann furðaði sig á því að Kristrún Frostadóttir hefði ekki boðið Trump til Íslands.
Hótanirnar sem Snorri vísar til í færslu sinni lét Trump falla á Truth Social í dag.
„Heil siðmenning mun líða undir lok í nótt og aldrei snúa aftur. Ég vil það ekki, en það mun líklega gerast.“
Forsetinn fór ekki nánar í saumana á því hvernig siðmenningu Írans verði tortímt í nótt en hann hefur áður hótað því að sprengja borgaralega innviði á borð við brýr, orkuver og fleira. Stjórnvöld í Íran hafa fengið frest til miðnættis til að opna aftur Hormússundið sem er siglingarleið sem meðal annars er notuð til að ferja olíu.