fbpx
Þriðjudagur 07.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 09:30

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ólafur Kr. Guðmundsson fyrrum varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir oddvita flokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, Hildi Björnsdóttur, og segir hana þurfa að skýra aðkomu sína að umdeildum samningum við olíufélögin um lóðar bensínstöðva í borginni. Grunur leiki á að hún hafi sagt ósatt.

Samningarnir voru gerðir í tíð Dags B. Eggertssonar sem borgarstjóra og þóttu umdeildir. Gagnrýnendur sögðu að þar væri olíufélögunum færð mikil verðmæti á silfurfati en því andmælti Dagur harðlega.

Dagur og Hildur tókust á um bensínstöðvalóðirnar – „Fullkomin vanhæfni, ábyrgðarleysi, fúsk og kæruleysi"

Ólafur segir hins vegar í grein í Morgunblaðinu í dag að Hildur þurfi að svara fyrir málið. Rifjar hann upp umfjöllun Heimildarinnar í nóvember á síðasta ári. Þar  hafi komið fram að Hildur hafi verið vanhæf þegar hún sat fundi borgarstjórnar og borgarráðs sumarið 2021 og í febrúar 2022, þar sem samningarnir um bensínstöðvalóðirnar voru afgreiddir. Jón Ásgeir Jóhannesson hafi náð meirihluta í olíufélaginu Skeljungi í ársbyrjun 2021. Það hafi verið gert með fjárfestingafélaginu Streng Holding ehf. Jón Skaftason, eiginmaður Hildar, hafi séð um yfirtökuna og verið framkvæmdastjóri Strengs Holding ehf. þegar Hildur hafi tekið þátt í að afgreiða samningana sem borgarfulltrúi. Þá hafi Strengur Holding ehf. átt meirihlutann í Skeljungi. Hún hafi þar af leiðandi verið vanhæf.

Ólafur Kr. Guðmundsson

Ósatt

Ólafur rifjar enn fremur upp að við Heimildina hafi Hildur neitað því að hún hafi verið vanhæf. Eiginmaður hennar hefði aldrei átt eignarhlut í Skeljungi, aldrei komið að daglegum rekstri Skeljungs, aldrei þegið greiðslur frá Skeljungi, aldrei þegið árangurstengdar greiðslur tengdar Skeljungi og aldrei verið forsvarsmaður félagsins.

Ólafur segist hins vegar hafa miklar efasemdir um að Hildur hafi sagt satt við blaðamann Heimildarinnar:

„Þessi upptalning Hildar vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt. Eignatilfærsla á fjármunum, félaginu Dida Holding ehf. og á eignarhluta í félaginu M25 Holding ehf. benda mjög eindregið til ósanninda og blekkinga. Eiginmaður hennar hafi einmitt þegið árangurstengdar greiðslur vegna Skeljungs, eins og rík hefð er fyrir í sambærilegum tilfellum, og átt eignarhlut í Skeljungi (Skel) gegnum annað félag. En þau hjónin hafa reynt að fela þá greiðslu með fjármálaflækju.“

Flækja

Hann segir Jón, eiginmann Hildar, hafa náð því markmiði að tryggja Skeljungi meðal annars ókeypis byggingarrétt á bensínstöðvarlóðum. Það hafi tryggt eigendum Strengs Holding, eigenda meirihluta í Skeljungi, mikinn hagnað:

„Að öllu jöfnu hefðu Jóni Skaftasyni verið greiddar umtalsverðar árangurstengdar greiðslur fyrir slíkt vel heppnað verkefni. En hefðbundin bein greiðsla hefði litið illa út fyrir Hildi, borgarfulltrúa sjálfstæðismanna, sem stefndi á oddvitasætið, þar sem umtalsverðan hluta þessa hagnaðar mátti rekja til bensínstöðvasamninganna. Það virðist því vera ástæðan fyrir þessari fjármálaflækju. Þessar flækjur teygja anga sína víðar.“

Ólafur rekur síðan þetta sem hann kallar fjármælaflækju. Í meginatriðum felst það í því að stofnað hafi verið eignarhaldsfélag, Dida Holding ehf., sem átti hlut í félagi, M25 Holding ehf., sem átti um 40 prósent hlut í Streng Holding. Eigandi Dida hafi verið móðir Jóns Skaftasonar. Árið 2024 hafi síðan félag í eigu Jóns eignast meirihluta í Dida. Það ár hafi eignarhlutur þess í M25 Holding, sem átti hlutinn í Streng, ekki verið lengur fyrir hendi en eigið fé Dida aukist úr 8,3 milljónum króna í um 324 milljónir.

Ólafur spyr hvaðan þessi hækkun á eigin fé þessa félags, Dida Holding, hafi komið, hvað hafi orðið um eignarhlut þess í M25 Holding sem á hlutinn í Streng, meirihlutaeiganda í Skeljungi, og hvers vegna hafi orðið eigendaskipti á Dida Holding. Það sé ekkert athugavert við það að eiginmaður Hildar fái umsamin laun og greiðslur:

„En ef hún er að blekkja kjósendur með svona feluleik, þá er það frágangssök. Ef hún hins vegar ætlast til þess að fólk trúi þessu þarf hún að svara fjölda spurninga eins og þeim hér að ofan. Hætt er við að slík svör geri flókna sögu flóknari, en Hildi ótrúverðugri.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 29 mínútum
Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
Kolbrún segir stjórnarandstöðuna tala niður til þjóðarinnar
Fréttir
Fyrir 16 klukkutímum
„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Líkur á eldingum í kvöld
Fréttir
Fyrir 19 klukkutímum
Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi
Fréttir
Í gær
Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir

Mest lesið

Beið í meira en hálfa öld eftir að ná fram hefnd eftir atvik í búningsklefa
Dreymir þig um að flytja út? Þessi átta lönd greiða þér fyrir það
Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“
Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir
Fékk áfall þegar hún kíkti í síma eiginmannsins – Það var bara upphafið að martröðinni

Nýlegt

Fréttin sem Jóhann Hlíðar neitar að skrifa
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Steinunn Ólína opinberar myrkt leyndarmál frá æskuárunum – „Hann meiddi mig“
Kolbrún Bergþórsdóttir skrifar: Óttinn við já-ið
„Fólk sem leitar til Kaffistofunnar er bara að leita sér skjóls og fá sér að borða“
Líkur á eldingum í kvöld
Vilja kaupa markvörð Tottenham í sumar
Van Dijk viðurkennir uppgjöf
Segist ekki vera á förum þrátt fyrir áhuga
Fréttir
Í gær
Stríðinu við Íran verður að ljúka, en hvernig?
Fréttir
Í gær

Gamli maðurinn fundinn

Gamli maðurinn fundinn
Fréttir
Í gær
Varað við sumarbústaðarsvindlara – „Alltaf lofar hann öllu fögru“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Síbrotakona loksins borin út úr Bríetartúni – „Ég trúi því varla að þetta sé búið“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hvetur fólk til að búa sig undir óveðrið á morgun

Hvetur fólk til að búa sig undir óveðrið á morgun
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fékk aðstoð lögreglu til að losna við gest af heimilinu

Fékk aðstoð lögreglu til að losna við gest af heimilinu
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Evrópuþingið samþykkir hertari reglur í útlendingamálum – Sérstakar stöðvar fyrir þá sem eru sendir til baka
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vanþekking keppenda í Gettu betur veldur hneykslan – „Ég varð fyrir miklum vonbrigðum“

Vanþekking keppenda í Gettu betur veldur hneykslan – „Ég varð fyrir miklum vonbrigðum“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ungur maður murkaði lífið úr ömmu sinni með hjólabretti – „Tilgangslaus harmleikur“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Afar ósáttur við stórtónleika á Þingvöllum: „Stjórnvöld gerðu rétt með að aflýsa þessu óráði“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Mannsandinn kemur manni stöðugt á óvart“

„Mannsandinn kemur manni stöðugt á óvart“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Krossinn, hið helga tákn

Krossinn, hið helga tákn
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Eyfa misboðið eftir að hann fékk svívirðilegan reikning fyrir kílómetragjaldið – „Hvað er að hjá þessari stofnun???“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Stafræn útilokun þeirra er glíma við fíkn
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Hægrið er mætt til að reyna að selja eignirnar ykkar, 2007-style“

„Hægrið er mætt til að reyna að selja eignirnar ykkar, 2007-style“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Gagnrýna sjúkrahúsið fyrir að taka við páskaeggjum frá Smáríkinu og vilja þeim skilað – „Gengur gegn öllum markmiðum heilbrigðiskerfisins“
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Gunnar Smári sendir væna pillu – „Líklega stóð þetta fólk fyrir heimskulegustu innrás inn á pólitíska sviðið sem þekkist“
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Fjölskylda konu sem lést í hundaárás vill réttlæti – „Af hverju er verið að koma í veg fyrir að þessir hundar séu drepnir?“
Fréttir
Fyrir 4 dögum

Sigrún Sif segir lögregluna flýja ábyrgð í ofbeldismálum – Skrái mál sem forsjármál þó þau séu það ekki

Sigrún Sif segir lögregluna flýja ábyrgð í ofbeldismálum – Skrái mál sem forsjármál þó þau séu það ekki
Fréttir
Fyrir 4 dögum

EXIT – leið út úr afbrotum

EXIT – leið út úr afbrotum
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Rúmenskur hórmangari á Akureyri nýtti sér spilakassa í annarlegum tilgangi
Fréttir
Fyrir 4 dögum

Vonin er ljós í myrkum klefa

Vonin er ljós í myrkum klefa
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Kjartan er látinn
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Harpa beið endanlegan ósigur
Fréttir
Fyrir 5 dögum

Fjöldi atriða í áætlun um mat á umhverfisáhrifum umdeilds vindorkuvers sagður óskýr – „Hvaðan eru þær upplýsingar komnar?“

Fjöldi atriða í áætlun um mat á umhverfisáhrifum umdeilds vindorkuvers sagður óskýr – „Hvaðan eru þær upplýsingar komnar?“
Fréttir
Fyrir 5 dögum

Rússar sem unnu fyrir Ísland fá lífeyri

Rússar sem unnu fyrir Ísland fá lífeyri
Fréttir
Fyrir 5 dögum
Guðjón segir það ofbeldi og aldursfordóma að þurfa að endurnýja ökuskírteinið svo oft – Ungir ökumenn valdi flestum slysum
Fréttir
Fyrir 5 dögum
Mjög flókið að vera heimilislaus