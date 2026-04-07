Sjálfstæðismaður hjólar í Hildi – „Vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt“

Ólafur Kr. Guðmundsson fyrrum varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins gagnrýnir oddvita flokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, Hildi Björnsdóttur, og segir hana þurfa að skýra aðkomu sína að umdeildum samningum við olíufélögin um lóðar bensínstöðva í borginni. Grunur leiki á að hún hafi sagt ósatt.
Samningarnir voru gerðir í tíð Dags B. Eggertssonar sem borgarstjóra og þóttu umdeildir. Gagnrýnendur sögðu að þar væri olíufélögunum færð mikil verðmæti á silfurfati en því andmælti Dagur harðlega.
Dagur og Hildur tókust á um bensínstöðvalóðirnar – „Fullkomin vanhæfni, ábyrgðarleysi, fúsk og kæruleysi“
Ólafur segir hins vegar í grein í Morgunblaðinu í dag að Hildur þurfi að svara fyrir málið. Rifjar hann upp umfjöllun Heimildarinnar í nóvember á síðasta ári. Þar hafi komið fram að Hildur hafi verið vanhæf þegar hún sat fundi borgarstjórnar og borgarráðs sumarið 2021 og í febrúar 2022, þar sem samningarnir um bensínstöðvalóðirnar voru afgreiddir. Jón Ásgeir Jóhannesson hafi náð meirihluta í olíufélaginu Skeljungi í ársbyrjun 2021. Það hafi verið gert með fjárfestingafélaginu Streng Holding ehf. Jón Skaftason, eiginmaður Hildar, hafi séð um yfirtökuna og verið framkvæmdastjóri Strengs Holding ehf. þegar Hildur hafi tekið þátt í að afgreiða samningana sem borgarfulltrúi. Þá hafi Strengur Holding ehf. átt meirihlutann í Skeljungi. Hún hafi þar af leiðandi verið vanhæf.
Ólafur rifjar enn fremur upp að við Heimildina hafi Hildur neitað því að hún hafi verið vanhæf. Eiginmaður hennar hefði aldrei átt eignarhlut í Skeljungi, aldrei komið að daglegum rekstri Skeljungs, aldrei þegið greiðslur frá Skeljungi, aldrei þegið árangurstengdar greiðslur tengdar Skeljungi og aldrei verið forsvarsmaður félagsins.
Ólafur segist hins vegar hafa miklar efasemdir um að Hildur hafi sagt satt við blaðamann Heimildarinnar:
„Þessi upptalning Hildar vekur alvarlegar efasemdir um að hún segi satt. Eignatilfærsla á fjármunum, félaginu Dida Holding ehf. og á eignarhluta í félaginu M25 Holding ehf. benda mjög eindregið til ósanninda og blekkinga. Eiginmaður hennar hafi einmitt þegið árangurstengdar greiðslur vegna Skeljungs, eins og rík hefð er fyrir í sambærilegum tilfellum, og átt eignarhlut í Skeljungi (Skel) gegnum annað félag. En þau hjónin hafa reynt að fela þá greiðslu með fjármálaflækju.“
Hann segir Jón, eiginmann Hildar, hafa náð því markmiði að tryggja Skeljungi meðal annars ókeypis byggingarrétt á bensínstöðvarlóðum. Það hafi tryggt eigendum Strengs Holding, eigenda meirihluta í Skeljungi, mikinn hagnað:
„Að öllu jöfnu hefðu Jóni Skaftasyni verið greiddar umtalsverðar árangurstengdar greiðslur fyrir slíkt vel heppnað verkefni. En hefðbundin bein greiðsla hefði litið illa út fyrir Hildi, borgarfulltrúa sjálfstæðismanna, sem stefndi á oddvitasætið, þar sem umtalsverðan hluta þessa hagnaðar mátti rekja til bensínstöðvasamninganna. Það virðist því vera ástæðan fyrir þessari fjármálaflækju. Þessar flækjur teygja anga sína víðar.“
Ólafur rekur síðan þetta sem hann kallar fjármælaflækju. Í meginatriðum felst það í því að stofnað hafi verið eignarhaldsfélag, Dida Holding ehf., sem átti hlut í félagi, M25 Holding ehf., sem átti um 40 prósent hlut í Streng Holding. Eigandi Dida hafi verið móðir Jóns Skaftasonar. Árið 2024 hafi síðan félag í eigu Jóns eignast meirihluta í Dida. Það ár hafi eignarhlutur þess í M25 Holding, sem átti hlutinn í Streng, ekki verið lengur fyrir hendi en eigið fé Dida aukist úr 8,3 milljónum króna í um 324 milljónir.
Ólafur spyr hvaðan þessi hækkun á eigin fé þessa félags, Dida Holding, hafi komið, hvað hafi orðið um eignarhlut þess í M25 Holding sem á hlutinn í Streng, meirihlutaeiganda í Skeljungi, og hvers vegna hafi orðið eigendaskipti á Dida Holding. Það sé ekkert athugavert við það að eiginmaður Hildar fái umsamin laun og greiðslur:
„En ef hún er að blekkja kjósendur með svona feluleik, þá er það frágangssök. Ef hún hins vegar ætlast til þess að fólk trúi þessu þarf hún að svara fjölda spurninga eins og þeim hér að ofan. Hætt er við að slík svör geri flókna sögu flóknari, en Hildi ótrúverðugri.“