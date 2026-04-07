Ólafur uggandi yfir embættisferð varaforseta Bandaríkjanna sem hafi fallið í skuggann af þjóðarmorðshótun Trumps

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að útrýma írönsku þjóðinni ef ekki verður samið um opnun Hormússunds fyrir lok dags. Þessi hótun forsetans birtist í vægast sagt vanstilltri færslu á Truth Social en þar virtist forsetinn boða þjóðarmorð í raunveruleikaþáttastíl.
„Kannski getur eitthvað byltingarkennt og dásamlegt átt sér stað. HVER VEIT? Við komumst að því í nótt, á einni mikilvægustu stundu langrar og flókinnar heimssögu. 47 árum af kúgun, spillingu og dauða mun loks ljúka. Guð blessið frábæra fólkið í Íran.“
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, bendir á að mikið hafi verið fjallað um þessa hótun í fjölmiðlum í dag. Minna hafi verið fjallað um embættisferð varaforseta Bandaríkjanna, JD Vance, til Ungverjalands. Þar hafi Vance lýst yfir eindregnum stuðningi við einn spilltasta leiðtoga Evrópu, Viktor Orban, sem auk þess sé náinn vinur Vladimirs Pútíns Rússlandsforseta. Ferðalag Vance sé enn eitt dæmið um velþóknun Bandaríkjanna á Pútín. Vance hafi á blaðamannafundi í dag sagt að aðrir leiðtogar Evrópu ættu að taka sér Orban til fyrirmyndar og á sama tíma sakaði Vance Úkraínu um afskipti af kosningum í bæði Bandaríkjunum sem og Ungverjalandi. Þetta sýni að Bandaríkin, sem Ísland hefur treyst fyrir vörnum sínum, hafi fjarlægst þau gildi sem eitt sinn sameinuðu Vesturlöndin.
Ólafur skrifar á Facebook:
„Í dag eru íslenzkir fjölmiðlar búnir að segja okkur rækilega frá hótunum Trumps Bandaríkjaforseta um að útrýma írönsku þjóðinni. Minna er fjallað um að varaforsetinn J.D. Vance er í heimsókn í Búdapest, þar sem hann lýsir yfir eindregnum stuðningi við Viktor Orban, spilltasta leiðtogann innan ESB, bezta vin Pútíns og manninn sem stendur í vegi fyrir aukinni aðstoð ESB-ríkja við Úkraínu.
Æ fleiri merki sjást um velþóknun stjórnvalda í Bandaríkjunum á stríðsglæpamanninum Pútín og andúð á baráttu Úkraínu gegn yfirgangi Rússa. Á blaðamannafundi með Orban – sem Vance sagði að ætti að vera fyrirmynd annarra evrópskra leiðtoga – sakaði varaforsetinn ÚKRAÍNU um afskipti af kosningum, bæði í Bandaríkjunum og Ungverjalandi. Nefndi rússnesku ógnina auðvitað ekki.
Æðstu ráðamenn í ríkinu, sem við höfum treyst fyrir vörnum okkar, hafa fjarlægzt mjög þau gildi, sem einu sinni sameinuðu Vesturlönd, og eru í mjög takmörkuðum tengslum við raunveruleikann.“