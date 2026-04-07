Íslendingur fær ekki endurgreitt eftir vonbrigðaferð á Oasis-tónleika

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu manns um endurgreiðslu vegna pakkaferðar sem hann keypti á tónleika erlendis á síðasta ári. Miðað við uppgefnar dagsetningar í úrskurði nefndarinnar virðist aðeins eins pakkaferð koma til greina en það er ferð sem var farin á tónleika bresku hljómsveitarinnar Oasis í Manchester í júlí. Maðurinn sagðist ekki hafa fengið miða á tónleikana afhentan fyrr en þeir voru byrjaðir og segir að það hafi skemmt upplifunina fyrir honum.
Krafðist maðurinn fullrar endurgreiðslu, alls 196.000 króna.
Maðurinn keypti ferðina í nóvember 2024. Ferðin stóð yfir frá 11. – 15. júlí 2025 en tónleikarnir sjálfir fóru fram 12. júlí. Aðeins finnast upplýsingar um eina pakkaferð á vegum íslensks fyrirtækis á tónleika erlendis 12. júlí 2025 en það er eins og áður segir ferð sem var farin á tónleika Oasis í Manchester.
Í kvörtun mannsins kom fram að þegar hann hafi verið lentur á áfangastað hafi honum borist tölvupóstur frá fyrirtækinu þar sem komið hafi fram að tónleikamiði og QRkóði væru í viðhengi en ekkert viðhengi hafi fylgt póstinum. Sagðist maðurinn strax hafa haft samband við neyðarnúmer fyrirtækisins en án þess að fá upplýsingar eða úrlausn. Hann hafi í kjölfarið reynt að hafa samband við aðra aðila til að leysa úr málinu en án árangurs. Sagðist maðurinn sjálfur hafa haft uppi á starfsmanni fyrirtækisins daginn eftir, á tónleikadegi, sem hafi tekið málið til skoðunar. Skömmu síðar hafi honum borist tölvupóstur með afriti af tónleikamiðanum.
Að sögn mannsins barst miðinn svo seint að hann missti af hluta tónleikanna. Hann taldi fyrirtækið ekki hafa afhent miðann samkvæmt samningi og að um verulega vanefnd á samningnum hafi verið að ræða. Hann hafi aðeins fengið sent afrit af miðanum og að það hafi borist sólarhring of seint. Þá benti maðurinn á að ef hann hefði ekki sjálfur haft uppi á starfsmanni fyrirtækisins hefði hann líklega aldrei fengið miðan afhentan. Þetta hafi valdið verulegum óþægindum og haft neikvæð áhrif á upplifunina af ferðinni og tónleikunum. Á þessum forsendum krafðist maðurinn fullrar endurgreiðslu.
Fyrirtækið viðurkenndi að í tölvupósti sem sendur var til mannsins þann 11. júlí 2025, daginn fyrir tónleikana, hafi vantað tónleikamiðann. Honum hafi verið sendur miði á tónleikana daginn eftir, 12. júlí klukkan 14:14. Tónleikasvæðið hafi opnað klukkan 15:00, upphitunartónleikar hafist klukkan 18:00 og hljómsveitin, (Oasis) farið á svið klukkan 20:15. Hann hafi því getað sótt tónleikana og að aðrar samningsskyldur sem hvíldu á fyrirtækinu hafi verið uppfylltar. Fyrirtækið hafnaði kröfu mannsins og sagðist hafa boðið honum inneign í sárabót en því boði hafi hann ekki svarað.
Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa segir það óumdeilt að miðann á tónleikana hafi vantað í póstinn sem maðurinn fékk daginn áður. Þeir hafi hins vegar verið sendir til hans klukkan 14:14 á tónleikadegi en tónleikarnir hafist 20:15. Því hafi hann getað nýtt sér miðana og sótt tónleikana. Nefndin segir dráttinn á afhendingu tónleikamiðans hafa verið óheppilegan og valdið manninum óþægindum. Hins vegar verði ekki talið að dráttur á afhendingu miðans hafi verið þess eðlis að um verulega vanefnd á pakkaferðarsamningi aðila hafi verið að ræða sem réttlætti fulla endurgreiðslu á verði ferðarinnar.
Kröfu mannsins um fulla endurgreiðslu var því hafnað.