Georgios ákærður fyrir morð á Kársnesi

Ákæra hefur verið birt í máli sem varðar lát rúmlega fertugs Portúgala á heimili sínu við Skjólbraut á Kárnesi í Kópavogi föstudagskvöldið 28. nóvember árið 2025.
Hinn ákærði í málinu er grískur maður sem heitir Georgios Ntentes, fæddur árið 1995. Georgios er ákærður fyrir að hafa veist með ofbeldi að Portúgalanum og svipt hann lífi með því að stinga hann þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan háls hans, með þeim afleiðingum að brotaþoli varð fyrir umfangsmiklu blóðtapi sem leiddi til dauða hans.
Georgious hefur neitað sök í málinu sem var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness fyrir skömmu.
Gerðar eru miskabótakröfur á hendur hinum ákærða fyrir hönd barna og annarra aðstandenda. Nema bótakröfurnar samtals tæplega 25 milljónum króna.
Aðalmeðferð í málinu verður við Héraðsdóm Reykjaness 6.-8. maí næstkomandi.