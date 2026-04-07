Þriðjudagur 07.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Friðarverðlaunaumræða Trump rifjuð upp – „Hvað segir Karl Gauti núna?“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 20:00

Karl Gauti vildi að þingforseti Alþingis tilnefndi Trump til friðarverðlauna Nóbels.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að eyða írönsku þjóðinni í færslu á samfélagsmiðlum. Rifja margir upp að hann sé handhafi „friðarverðlauna FIFA“ og að sumir hafi lagt til að hann hlyti friðarverðlaun Nóbels.

„Fékk hann ekki friðarverðlaun FIFA?“ spyr Pálmi Gestsson leikari í færslu við frétt um enn einar hótanir Donald Trump til Írana. Yfirskriftin í þetta skipti er „Heil siðmenning deyr í kvöld“ og er vísun í færslu Trump þar sem hann hótar að eyða írönsku siðmenningunni.

Heimurinn á öðrum endanum

Trump hefur óspart beitt her sínum og haft í hótunum við þjóðir. Þar á meðal Íran, Venesúela, Nígeríu og Kúbu. Þá hefur hann sett viðskiptasambönd á annan endann, hótað yfirtöku á Grænlandi og Kanada og sagst ekki virða alþjóðalög.

Eftir að stríðið í Íran virðist orðið að kviksyndi fyrir Bandaríkjamenn hefur hegðun Trump orðið þeim mun örvæntingarfyllri og öfgafyllri. Hafa sumir sagt að hann sé hreinlega ekki heill á vitsmunum.

Ekki er hins vegar langt síðan umræðan um að Trump fengi friðarverðlaun stóð sem hæst. Trump krafðist þess að fá verðlaunin vegna tímabundins vopnahlés Ísraelshers og Hamas en norska Nóbelsnefndin veitti þau Maríu Corina Machado, stjórnarandstæðings í Venesúela. Hótaði Trump Norðmönnum viðskiptatollum í kjölfarið.

Karl Gauti þrýsti á Þórunni

Þessi umræða fór einnig hátt á Íslandi. Í október vildi Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti Alþingis myndi beita sér fyrir því að Trump yrði tilnefndur til Nóbelsverðlauna.

Vísaði Karl Gauti til þess að þingforsetar Bandaríkjanna og Pakistan hefðu gert þetta.

„Frú forseti. Má ekki gera ráð fyrir að forseti Alþingis muni taka vel í þessa hvatningu varðandi veitingu friðarverðlauna Nóbels frá umræddum þingforsetum,“ sagði hann.

Er þetta rifjað upp í umræðum á netinu í dag.

„Hvað segir Karl Gauti núna? Tilbúin með friðarverðlaunin líklega?“ segir einn í athugasemdum við færslu Pálma.

FIFA hljóti að vera ánægðir

Þá er einnig vísað í hin svokölluðu friðarverðlaun FIFA, alþjóða knattspyrnusambandsins, sem stofnuð voru í nóvember og samstundis veitt Donald Trump. En heimsmeistaramótið í knattspyrnu fer fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. Veitti Gianni Infantino, forseti FIFA, Trump verðlaunin við undrun margra.

„Friðarverðlaun FÍFLA,“ segir einn Íslendingur í athugasemdum.

„Er FIFA ekki ánægðir með sinn mann?“ spyr annar.

Í hópi með helstu fjöldamorðingjunum

Björn Birgisson, samfélagsrýnir, leggur einnig orð í belg. Segir hann Trump vera að reyna að koma sér í hóp með helstu fjöldamorðingjum sögunnar.

„Donald Trump vildi fá friðarverðlaun Nóbels og fyllyrti að hann hefði stoppað átta stríð, en enginn nema hann kannaðist við að sú fullyrðing hefði nokkuð sannleiksgildi,“ segir Björn. „Hann er fyllilega samsekur Ísraelsmönnum um þjóðarmorðið á Gaza og aðrar árásir þeirra á nágrannaþjóðir. Hann lét ráðast á Venesúela og er nú að sprengja Íran aftur til steinaldar eins og hann orðar það. Er auk þess með bæði hótanir og frekju gagnvart ýmsum þjóðum, til dæmis Grænlendingum og nú Kúbu. Ætli hann heimti ekki líka frægustu alþjóðlegar viðurkenningar fyrir það?“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

