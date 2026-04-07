Þriðjudagur 07.apríl 2026

Fengu fimm ára fangelsi fyrir að smygla fljótandi kókaíni í rauðvínskössum

Ágúst Borgþór Sverrisson
Þriðjudaginn 7. apríl 2026 16:00

Þrír erlendir karlmenn, þeir Ali Aoudia, Higor De Souza Bernardo og Marco Antonio Raizer Marafon, voru þann 24. mars, í Héraðsdómi Reykjavíkur, sakfelldir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot og skipulagða brotastarfsemi.

Var þeim gefið að sök að hafa staðið að innflutningi á 9000 ml af kókaínklóríiði, ætluðu til söludreifingar hér á landi.

Efnin voru falin í tveimur rauðvínskössum sem fluttir voru hingað til lands í bíl með Norrænu sem kom til Seyðisfjarðar 12. nóvember 2025.

Rauðvínskassarnir fundust við leit tollvarða í bílnum og voru efnin fjarlægð og gerviefnum komið fyrir í staðinn. Eftirfarar- og hlustunarútbúnaði var komið fyrir í bílnum sem var svo afhentur ökumanni og honum hleypt inn í landið. Hélt hann áfram för sinni og fylgdist lögregla með ferðum hans. Í Reykjavík hitti hann annan ákærða og komu þeir gerviefnunum fyrir í innkaupapoka. Voru allir þrír ákærðu handteknir, leit gerð í Airnb-íbúð sem þeir dvöldust í og hald lagt á farsíma þeirra. Voru greind samskipti þeirra varðandi skipulagningu brotanna í símtækjunum.

Mennirnir neituðu sök fyrir dómi en voru allir fundnir sekir og hver um sig dæmdur í fimm ára fangelsi.

Dóminn má lesa hér.

 

 

 

