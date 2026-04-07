Fékk 13 ára dóm fyrir brot gegn ungri stjúpdóttur sinni og sambýliskonu

Karlmaður hefur verið dæmdur í 13 ára fangelsi, þar af 5 ár skilorðsbundið, fyrir kynferðisbrot gegn sambýliskonu sinni og fyrir sérlega gróf kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni er hún var á aldrinum sex til níu ára.
RÚV greinir frá en dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjavíkur á miðvikudag.
Maðurinn var dæmdur í átta ára fangelsi fyrir brotin gegn barninu en við bætast fimm ár skilorðsbundin fyrir brot gegn sambýliskonu hans. Hún baðst vægðar fyrir hans hönd og leiddi það til þess að dómurinn fyrir brot hans gegn henni var skilorðsbundinn.