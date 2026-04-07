Alvarlegt umferðarslys í Mývatnssveit

Einn er talinn alvarlega slasaður eftir umferðarslys sem varð í Mývatnssveit fyrr í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi Eystra.
Fram kemur að klukkan 12:45 í dag hafi borist tilkynning um umferðarslys á Hringvegi við Neslönd í Mývatnssveit. Bifreið með tvo aðila innanborðs hafi lent út af þjóðveginum. Viðbragðsaðilar frá Þingeyjarsveit, Húsavík og Akureyri hafi farið á vettvang.
Annar aðilinn sé talinn alvarlega slasaður og notast hafi verið við björgunarklippur við að ná viðkomandi út úr bifreiðinni. Fyrir skömmu hafi þyrla Landhelgisgæslunnar flutt aðilana af vettvangi til aðhlynningar á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Unnið sé að rannsókn slyssins.
Vegna vinnu á vettvangi geti orðið umferðartafir um Hringveg norðan og vestan við Mývatn fram eftir degi. Vegfarendum sé bent á veginn austan og sunnan við Mývatn.