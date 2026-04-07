Ákærður fyrir ofbeldi gegn kvenfangaverði

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir brot gegn valdstjórninni vegna atviks sem varð 30. nóvember 2024, í fangageymslu á lögreglustöðinni við Hverfisgötu í Reykjavík. Maðurinn er sakaður um að hafa ráðist gegn kvenfangaverði og slegið hana hnefahöggi í andlitið með þeim afleiðingum að hún hlaut bólgu vinstra megin á efri og neðri vör, sár innanvert á efri og neðri vör og þreifieymslu yfir vinstra kinnbeini.
Fyrir hönd konunnar er gerð krafa um miskabætur að fjárhæð 800 þúsund krónur.
Málið verður þingfest við Héraðsdóm Reykjavíkur þann 9. apríl næstkomandi.