Viðvaranir í gildi um allt land í dag – Allt að 40 metrar á sekúndu og slæmt skyggni

Veginum á frá Markarfljóti að Öræfasveit var lokað á áttunda tímanum í morgun og vegna óveðurs mun Holtavörðuheiði loka klukkan 12 á hádegi í dag og er ólíklegt að hún opni fyrr en á morgun.
Fyrstu viðvaranir tóku gildi klukkan 7 í morgun á Suðurlandi og Suðausturlandi og svo bætast þær við ein af annarri eftir því sem líður á morguninn.
KLukkan 14 verða appelsínugular viðvaranir í gildi á Suðurlandi, Faxaflóa, Suðausturlandi og Miðhálendinu.
„Austan 20-28 m/s og vindhviður staðbundið yfir 40 m/s. Snjókoma eða slydda og skafrenningur með slæmu skyggni og versnandi færð, en víða rigning um kvöldið. Ekkert ferðaveður. Einnig eru líkur á foktjóni og er fólk hvatt til að huga að lausamunum,“ segir til dæmis á vef Veðurstofunnar um stöðuna við Faxaflóa frá klukkan 14 til 22 í kvöld.
Annars staðar þar sem appelsínugular viðvaranir eru í gildi verður staðan svipuð.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands kemur fram að sökudólgurinn sé djúp lægð úr suðvestri og veldur hún austan byl í dag, fyrst sunnan heiða eins og að framan greinir.
„Gular og appelsínugular viðvaranir verið gefnar út fyrir allt land. Það hlýnar smám saman, seint í dag fer úrkoman yfir í slyddu eða rigningu sunnantil og í nótt styttir upp norðanlands. Lægðin fer norður skammt fyrir vestan land í nótt og grynnist. Á morgun er útlit fyrir allhvassa eða hvassa sunnanátt með rigningu eða skúrum, en að mestu þurru á Norðausturlandi. Lægir heldur um kvöldið, hiti 3 til 9 stig.
Á miðvikudag er næsta lægð væntanleg, en hún á þó ekki að verða jafn öflug. Þá er spáð áframhaldandi sunnanátt, með vætu sunnan- og vestantil á landinu og mildu veðri.“
