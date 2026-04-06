Mánudagur 06.apríl 2026

Helga Vala fékk 11 milljónir að láni – skuldar nú yfir 20 milljónir

Ritstjórn DV
Mánudaginn 6. apríl 2026 11:00

Helga Vala Helgadóttir. Mynd: Anton Brink

Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingkona, er allt annað en sátt við íslenska námslánakerfið. Helga Vala skrifaði færslu á Facebook-síðu sína um helgina sem vakti talsverða athygli en þar lýsti hún sinni reynslu af kerfinu.

„Ég var svo heppin að eiga þess kost að mennta mig, þökk sé námslánakerfinu. Ég var móðir lítillar stúlku þegar ég fór í leiklistarskóla Íslands árið 1994 og svo fjögurra barna móðir þegar ég fór í lagadeildina 2005. Þótt ég ynni alltaf á sumrin og einnig í hlutastörfum með námi þá hefði ég aldrei getað þetta án námslána og er því mjög þakklát því jöfnunartæki sem námslánin eru,“ segir Helga Vala sem kemur sér svo að aðalatriðinu.

Hún bendir á að hún hafi í heildina fengið lánaðar heilar ellefu milljónir króna og sé nú búin að borga rúmlega sex til baka. En þrátt fyrir það er staðan þannig að í dag skuldar hún rúmlega 20 milljónir í námslán. Það er enginn vafi í huga Helgu Völu hverju sé um að kenna.

„Þetta er meðal annars fórnarkostnaðurinn við að halda í íslensku smákrónuna. Það er nákvæmlega ekkert eðlilegt við þetta.“

Færsla Helgu Völu vakti talsverða athygli og tóku ýmsir með svipaða reynslu undir. Ein segist til dæmis hafa skuldað 3,5 milljónir króna árið 2007 en eftir afborganir í að verða 19 ár sé skuldin um það bil níu milljónir króna.

„Ég er í sömu sporum. Búin að greiða af námsláninu í 10 ár en það er samt orðið hærra en upphaflega fjárhæðin sem ég tók lán fyrir. Þetta er skipulagt rán og ekkert annað,“ segir í annarri athugasemd.

Og í enn annarri segir:

„Þetta er ekki hægt. Gæti ekki verið meira sammála þér. Ég er 64 ára og er að borga af láni sem ég tók fyrir 36 árum.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fjölskylda konu sem lést í hundaárás vill réttlæti – „Af hverju er verið að koma í veg fyrir að þessir hundar séu drepnir?“
