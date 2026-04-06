Harpa reið og sorgmædd: „Kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu“

„Reiði vegna þess að kerfið brást þessum föður og hans fjölskyldu. Reiði sem kemur ekki úr engu heldur úr reynslu móður sem sjálf hefur staðið í baráttu við fíknivanda í fjölskyldunni. Reiði yfir því að í samfélagi eins og okkar þurfi foreldrar enn að berjast árum saman fyrir hjálp sem ætti að vera sjálfsögð,“ segir hún í aðsendri grein á vef Vísis.
Greint var frá andláti Kjartans í fréttum síðastliðinn fimmtudag, en hann slasaðist mjög alvarlega í slysinu en móðir hans og dóttir létust báðar. Hann lá vikum saman á spítala í Suður-Afríku en lést á gjörgæsludeild Landspítalans í síðustu viku. Höfðu þau farið til Suður-Afríku til að heimsækja son Kjartans sem var þar í meðferð við fíknivanda.
Harpa sendir fjölskyldu og vinum sínar dýpstu samúðarkveðjur og segir hún að hugur hennar sé hjá þeim á þessum erfiðu tímum.
„Og nú stöndum við frammi fyrir atburði sem hefur skekið samfélagið. Fórnarkostnaðurinn er átakanlegur: hörmulegt slys sem svipti þrjá fjölskyldumeðlimi lífinu og skilur fjölskyldur og vini eftir í djúpri sorg. En spurningin sem situr eftir er þessi: Hvers vegna er íslenskt ungmenni í meðferð í Suður-Afríku? Svarið er sárt en einfalt. Vegna þess að íslensk stjórnvöld hafa brugðist.”
Harpa bendir á að þegar barn er í vanda breytist líf foreldra á einni nóttu og óttinn verði stöðugur fylgifiskur.
„Maður vaknar á nóttunni með hnút í maganum og spyr sjálfan sig: Er barnið mitt öruggt? Hvar er það? Hvern er það að umgangast? Á sama tíma þarf maður að berjast við kerfi sem er seinvirkt, fjarlægt og vanbúið til að mæta neyðinni sem blasir við fjölskyldum á hverjum degi.”
Hún segir að í áratugi hafi foreldrar, sérfræðingar og fagfólk bent á að úrræði fyrir ungmenni með fíknivanda og alvarlega vanlíðan séu of fá. Um þetta hafi verið skrifaðar skýrslur, skipaðar nefndir og kynntar áætlanir en þegar fjölskyldur standa frammi fyrir raunveruleikanum blasi við blákaldur raunveruleikinn.
„Biðlistar. Skortur á meðferðarúrræðum. Kerfi sem bregst þegar mest á reynir. Á bak við þessi orð eru raunverulegar fjölskyldur. Foreldrar sem sofa lítið. Foreldrar sem lifa í stöðugum ótta um að síminn hringi með fréttir sem þau óttast mest. Foreldrar sem berjast fyrir börnin sín með öllu sem þau eiga en finna sig oft standa nánast ein gegn kerfi sem virðist ekki ná utan um vandann. Þau banka á dyr kerfisins aftur og aftur. En allt of oft eru svörin þau sömu. Það er ekki pláss. Það er biðlisti.”
Hún segir að í ljósi þessa neyðist fjölskyldur til að gera það sem engin fjölskylda ætti að þurfa að gera. Þær leiti hvert sem er eftir hjálp og senda börnin jafnvel til annarra heimsálfa í von um að einhver þar geti hjálpað þegar allt annað hefur brugðist.
„Ekkert foreldri tekur slíka ákvörðun af léttúð. Það er gert af ást. Af ótta. Og af örvæntingu. En við verðum líka að segja hlutina eins og þeir eru. Kerfið hefur brugðist. Við þurfum fleiri hendur á gólfið. Ekki fleiri skýrslur í skúffur.”
Hún segir að það sé ekki bara persónulegur harmleikur þegar ungmenni tapast heldur samfélagslegur ósigur.
„Í marga áratugi hafa ríkisstjórnir komið og farið. Ráðherrar hafa skipst á. Starfshópar hafa verið skipaðir og áætlanir kynntar. En fjölskyldur segja enn sömu söguna. Þegar sama vandamálið er þekkt í áratugi en lausnirnar skila sér ekki í raunveruleg úrræði fyrir börn og fjölskyldur er ekki lengur hægt að tala um mistök. Þá er um kerfisbrest að ræða,” segir hún og endar skrif sín á þessum orðum:
„En þessi harmleikur vekur líka spurningu sem við sem samfélag verðum að horfast í augu við: Höfum við ekki þegar þurft að fórna of mörgum ungmennum vegna vanrækslu stjórnvalda síðustu áratugi? Hversu mörg líf þarf áður en kerfið vaknar? Ísland fær falleinkunn!”