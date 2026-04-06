Fóru út um topplúgu eftir að rúta valt á Kjalarnesi

Lokanir eru í gildi á Hellisheiði, Þrengslum, Holtavörðuheiði og hringveginum frá Markarfjóti að Öræfasveit. Eru vegfarendur hvattir til að fylgjast með nýjustu upplýsingum um færð á vegum á vefnum Umferdin.is.
RÚV greinir frá því að rúta hafi fokið út af veginum við Kjalarnes eftir hádegið í dag og endað á hliðinni. Þrír voru um borð í rútunni og komust þeir út í gegnum topplúgu rútunnar. Í frétt RÚV kemur fram að allir hafi virst óslasaðir.
Þá fauk bíll út af veginum í námunda við Borgarnes. Enginn slasaðist í óhappinu en ökumaðurinn var þó færður til skoðunar á heilsugæslu.