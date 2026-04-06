fbpx
Mánudagur 06.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Átta menn ákærðir í stóru kókaínmáli – Ýmislegt gekk á í leiguíbúð í Bríetartúni

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 6. apríl 2026 09:00

Mynd úr safni.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Átta menn, þar af sex Íslendingar og tveir útlendingar, hafa verið ákærðir í máli sem varðar innflutning á rúmlega 2,5 kg af kókaíni og tilraunum til að koma efnunum í umferð hér á landi, auk ákæru um peningaþvætti og fleira.

Innflutningurinn átti sér stað í nóvember á síðasta ári. Tveir mannanna, þ.e. útlendingarnir, sem eru á fertugs- og sextugsaldri, eru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa í félagi staðið að innflutningi á samtals 2.581,49 g af kókaíni, með styrkleika 86-88%, ætluðu til söludreifingar hér á landi. Ákærðu veittu fikniefnunum viðtöku hjá manni sem flutti þau hingað til lands með flugi frá Amsterdam til Keflavíkur, falin í ferðatösku sinni.

Annar tvímenninganna er ákærðir fyrir peningaþvætti með að hafa haft í fórum sínum tæplega eina og hálfa milljón króna, sem voru ávinningur af sölu og dreifingu fíkniefna, en lögregla fann þessa fjármuni og lagði hald á þá við húsleit í leiguíbúð við Bríetartún 9 í Reykjavík, þann 22. nóvember 2025.

Hinn maðurinn fær á sig samskonar ákæru fyrir peningaþvætti en upphæðin sem þar um ræðir er rúmlega 800 þúsund krónur.

Íslendingarnir sköffuðu húsnæði

Sex Íslendingar sem ákærðir eru í málinu, sá yngsti á þrítugsaldri en elstu mennirnir á fimmtugsaldri, eru ákærðir fyrir hlutdeild í stórfelldu fíkniefnabroti með því að hafa með mjög nákvæmri verkaskiptingu útvegað húsnæði undir fíkniefnin og tvímenningana áðurnefndu, auk þess að koma þangað vigt og sækja þangað kókaín og reiðufé. Var þarna um að ræða áðurnefnda íbúð að Bríetartúni 9 sem var leigð í gegnum vefsíðuna booking.com.

Þingfesting verður í málinu við Héraðsdóm Reykjaness þann 10. apríl næstkomandi.

 

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

