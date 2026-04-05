Sunnudagur 05.apríl 2026

Stríðinu við Íran verður að ljúka, en hvernig?

Ágúst Borgþór Sverrisson
Sunnudaginn 5. apríl 2026 18:00

Donald Trump Bandaríkjaforseti. Mynd/Getty

„Það fyrsta sem ég hugsaði þegar stríðið við Íran hófst var að þetta getur tæpast staðið mjög lengi vegna þess að efnahagsáhrifin geta orðið svo mikil, ekki bara fyrir Bandaríkin, Íran og Ísrael, heldur fyrir allt heimshagkerfið, þetta stríð getur leitt til alvarlegrar efnahagskreppu ef það stendur lengi enn. Tjónið sem þegar er orðið er gríðarlegt,“ segir Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Hilmar telur nauðsynlegt að binda skjótan enda á stríðið en sé þó enga lausn í sjónmáli.

„Það er ekki auðvelt að sjá hvernig stríðinu á að ljúka, eins og með Úkraínustríð ber svo mikið á milli að það er erfitt að sjá hvernig friðarsamkomulag gæti litið út. Hormússund er að mestu lokað og óvissa er svo um framtíð olíu og gasríkjanna við Persaflóann. Þetta stríð er verra og alvarlegra en stríðin við Afganistan og Írak.

Loftárásir Bandaríkjanna og Ísrael valda miklu tjóni í Íran en aftur á móti getur Íran getur haldið heimshagkerfinu í gíslingu með því að loka Persaflóanum að mestu. Nýlega gerðu líka Houthies í Jemen, sem eru bandamenn Írans, árás á Ísrael og þeir gætu lokað eða truflað flutninga um Rauðahafið sem gerir slæma stöðuna enn verri.“

Ekki hægt að knýja fram stjórnarskipti með loftárásum

Hilmar telur að Donald Trump hafi misreiknað sig illilega með því að vænta skjóts sigurs með loftárásum:

„Það virðist vera að Donald Trump hafi talið að hann gæti unnið stríðið við Íran fljótt og með yfirburðum. Loftárásir áttu að knýja fram stjórnarskipti á nokkrum dögum án þess að nota landher. Reynslan sýnir þó að til að knýja fram stjórnarskipti þarf líka landher (e. boots on the ground) sem ég held að sé óraunhæft við þessar aðstæður, meðal annars vegna stærðar Írans.

Eftir loftárásirnar er líklegt að stjórnvöld í Íran séu í sterkari stöðu nú, ekki veikari stöðu. Það verða aldrei stjórnarskipti eftir loftárásir og það er ekki hægt að sprengja lýðræði í þjóð. Fyrir utan  mannfall og eignatjón leggst eyðilegging á menningarverðmætum oft illa í þjóð eins og Íran sem á sér langa menningarsögu, ekki bara stuðningsmenn ríkjandi stjórnvalda heldur lína andstæðinga klerkastjórnarinnar.“

Vesturlönd hafa reynt að endurskapa heiminn í sinni mynd

„Í Miðausturlöndum hafa Vesturlönd ofmetið getu sína til að endurskapa heiminum í sinni mynd, útbreiða vestrænt lýðræði og mannréttindi. Trúarbrögð koma líka inn í Íran-stríðið, svo mikið að Páfinn hefur blandað sér í málið og sagt að guð hafni bænum þeirra sem heyja stríð,“ segir Hilmar og telur jafnframt að gagnrýni Trumps á NATO í tengslum við stríðið sé ekki raunhæf:

„Donald Trump hefur gagnrýnt NATO-ríkin fyrir að aðstoða Bandaríkin ekki í þessu stríði. Bandaríkin og bandalagsríki þeirra ættu að mínu mati að forðast stríð við stór þróunarríki eins og Afganistan, Írak eða Víetnam, þar sem landher kemur við sögu.  Þessi stríð verða nánast endalaus, kölluð „forever wars“ í Bandaríkjunum. Afganistan-stríðið stóð í 20 ár og stríðin í Írak og Víetnam voru líka löng. Skiljanlega vilja Evrópuríki NATO ekki blanda sér í þessi átök enda réðist Íran ekki á Bandaríkin og Ísrael og NATO er varnarbandalag.“

Hilmar telur að Trump vilji binda skjótan enda á stríðið en sigur virðist ekki mögulegur:

„Varðandi Íran er fátt sem bendir til að þeir sem hafa tekið við stjórnartaumunum af þeim sem voru felldir séu minni harðlínumenn. Þvert á móti virðast þeir vera enn meiri harðlínumenn. Ég sé ekki hvernig Bandaríkin geta unnið þetta stríð og ég held að Trump vilji ljúka því sem fyrst. Ég held að hann viti að landher í Íran er ekki raunhæf lausn.“

Stríðið ekki slæmt fyrr Kína eða Rússland en áfall fyrir Evrópu

„Þetta stríð kemur ekki endilega illa út fyrir Kína. Bandaríkin eru nú upptekin í Íran og flytja vopn frá Asíu til Miðausturlanda. Úkraínustríðinu er ólokið. Bandaríkin vilja eins mikla olíu á markaðinn og hægt er og hafa aflétt viðskiptaþvingunum á Rússland. Fyrir Rússland þýðir þetta auknar gjaldeyristekjur með sölu á olíu og gasi og svo er staða Úkraínu verri að því leyti að erfiðara verður að fá vopn frá Bandaríkjunum jafnvel þó Evrópa sé tilbúin að greiða fyrir þau. Svo hefur stríðið neikvæð áhrif á efnahag vesturlanda, ekki síst Evrópu sem er með Rússland í viðskiptabanni, og svo bætist lokun Persaflóans við. Hærra orkuverð fer illa með flest ESB-ríkin. Ísland er í skárri stöðu vegna þess að við erum með hitaveitur og framleiðum okkar eigið rafmagn. Reyndar er það svo að kraftur var settur í uppbyggingu á hitaveitum á Íslandi í olíukreppunum 1973 og 1979.  Stjórnvöld tóku þá ákvörðun að flýta orkuskiptum til að tryggja betur efnahagslegt öryggi þjóðarinnar.“

Gjá á milli Trump og leiðtoga Evrópu

„Það hefur líka myndast gjá á milli Evrópuríkja NATO og Donalds Trump. Leiðtogar Evrópu spyrja sig spurninga um reynsluna í Úkraínu þar sem Bandaríkin hafa dregið mjög úr aðstoð og svo bætast við deilur vegna Íran. Fyrir utan þetta hefur Trump gefið í skyn að hann muni ekki aðstoða Evrópuríki NATO, verði á þau ráðist. Eflaust mun Trump svo kenna Evrópu um ófarirnar í Íran. Að Evrópa hafi ekki viljað hjálpa til við að opna Persaflóann.

Sjálfum þætti mér til bóta ef fleiri ríki í heiminum væru lýðræðisríki og virtu mannréttindi og að betri stjórnhættir yrðu teknir upp í Íran, en ég held hinsvegar að slík markmið náist ekki með loftárásum. Almennt vill fólk síður að aðrar þjóðir séu að skipta sér að sínum innanríkismálum. Þú manst hvað grunurinn að Rússland hefði afskipti af forsetakosningum í Bandaríkjunum olli mikilli reiði þar. Íranar þurfa sjálfir að koma á bættu stjórnarfari þó það taki tíma. Loftárásir Bandaríkjanna bitna ekki aðeins á stuðningsmönnum klerkastjórnarinnar heldur líka andstæðingum stjórnarinnar með mannfalli og eignatjóni.

Það er varla hægt að sjá hvernig stigmögnum stríðsins getur hjálpar Bandaríkjunum. Þetta stríð veldur tjóni fyrir allt heimshagkerfið, tjónið er þegar orðið gríðarlegt og gæti enn aukist mikið. Dráp á leiðtogum og vísindamönnum í Íran hafa ekki skilað árangri og ekki leitt til neinnar byltingar í Íran. Engin augljós leið er til að binda enda á átökin og engar alvöru viðræður virðast í gangi. Þó gæti Pakistan hugsanlega miðlað málum. Pakistan er land með yfir 250 milljónir íbúa og hefur yfir 900 kílómetra landamæri við Íran. Ég sé samt ekki að Pakistan geti komið á neinu friðarsamkomulagi á næstunni.“

Erfitt að sjá hvernig friðarsamkomulag liti út

„Í raun finnst mér finnst erfitt að sjá hvernig hægt er að ná vopnahléi, hvað þá friðarsamkomulagi. Heyrst hefur að kröfur Írana séu meðal annars þær að bandarískar herstöðvar í löndunum í kringum Persaflóann hverfi, að stríðskaðabætur verði greiddar, að refsiaðgerðum verði aflétt o.s.frv. Kröfur Bandaríkjanna gætu meðal annars verið þær að Íran hætti að framleiða eldflaugar (e. ballistic missiles) að mestu, að allt kjarnorkuprógrammið hverfi og að Íran hætti að styðja Hamas, Hezbollah og Houthis. Það er erfitt að sjá hvernig þetta á að enda með málamiðlunum. Svo getur staðan versnað enn. Til að ljúka stríðinu fljótt þarf Trump að gera tilslakanir við Íran sem verður erfitt vegna Ísraels og líka vegna kosninganna í Bandaríkjunum í nóvember á þessu ári. Bandaríkin myndu tæpast gera miklar tilslakanir við Íran nema heimshagkerfið nálgist eitthvað sem kalla mætti efnahagshrun?“

Íran gæti viljað halda átökunum áfram

„Það væri varla raunhæft fyrir Bandaríkin að ljúka stríðinu með því að lýsa yfir sigri. Hvernig á að tryggja að Íran hætti sínum árásum á Ísrael og á bandarískar herstöðvar og bandalagsríki Bandaríkjanna við Persaflóann? Íran gæti viljað halda átökunum áfram. Tjónið mikið fyrir Bandaríkin og Vesturlönd og Íran setur mikla pressu á allt heimshagkerfið. Þetta eru í raun tvö stíð, stríð með vopnum og svo líka efnahagsstríð.

Það er líka eins og Íran sé að láta reyna á loftvarnakerfi Ísrael í lengra stríði, svokallað „iron dome.“ Ef  Bandaríkin og Ísrael ráðast í auknum mæli á orkuinnviði í Íran mun Íran væntanlega halda áfram að ráðast á orkuinnviði um allan Persaflóann. Svo er það er ekki bara olía og gas sem kemur úr Persaflóanum heldur fleira, t.d. áburður. Skortur á áburði mun hafa neikvæði áhrif á matvælaframleiðslu í heiminum og leiða til verðhækkana.

Það er talað um að taka Kharg Island af Íran, sem þjónar sem aðalmiðstöð fyrir olíuútflutning Írans. Hvernig á að komast þangað með landher?  Það er talað um að ná úrani sem hefur verið auðgað frá Íran. Hvernig á það að gerast?  Hvernig á að koma á stjórnarskiptum? Það þyrfti meira en milljón hermanna til taka Íran með hervaldi miðað svið stærð landsins og fólksfjölda. Landið er 16 sinnum stærra en Ísland og með yfir 90 milljónir íbúa. Íran er meira en helmingi fjölmennara og meira en helmingi stærra landfræðilega en Afganistan þar sem barist var í 20 ár og endaði illa.

Það var að mínum dómi alltaf óraunhæft að vinna stríðið við Íran á skömmum tíma og svo er vafi á því að Bandaríkin og Ísrael séu tilbúin fyrir langt stríð. Skemmdir í Ísrael sennilega töluverðar þó erfitt sá að fá nákvæmar upplýsingar um þær. Bandaríkin gengu á vopnabirgðir sínar vegna Úkraínustríðsins og ganga nú enn frekar á þær. Þetta ástand veikir stöðu Bandaríkjanna gagnvart Kína í Asíu.“

