Þriðjudagur 31.mars 2026

Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 31. mars 2026 17:30

Jón Þröstur hvarf sporlaust í Dublin árið 2019.

Lögreglan í Írlandi vill ná tali af manni sem talið er að gæti haft upplýsingar um hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dublin. Maðurinn er góðkunningi bresku lögreglunnar.

Þetta kemur fram í frétt írska dagblaðsins The Irish Times.

Írska lögreglan, Garda Síochána, vill ná tali af reyndum breskum undirheimamanni í tengslum við hvarfið á Jóni Þresti Jónssyni.

Eins og flestir vita hvarf Jón Þröstur í Dublin þann 9. febrúar árið 2019. Hann hafði fyrr um kvöldið setið og spilað póker og tapað nokkrum fjárhæðum. Fjölskylda Jóns Þrastar hefur leitað linnulaust síðan og meðal annars ráðið einkaspæjara. Þá hefur aukinn þungi færst í rannsókn írsku lögreglunnar á undanförnum misserum.

Löng brotasaga

Nú er greint frá því að írska lögreglan vilji ná tali af manninum sem er góðkunningi bresku lögreglunnar. Hann er sextugur að aldri, frá borginni Liverpool og á sér langa sögu um innbrot, rán, heimilisofbeldi og fíkniefnasölu og dreifingu á stórum skala.

Er írska lögreglan í samvinnu við lögregluna í Liverpool, það er Merseyside Police, sem og Europol.

Fjölskylda Jóns Þrastar telur að hann hafi verið ráðinn af dögum fyrir mistök, líklega af flugumanni sem hafi ætlað að myrða annan einstakling. Lögreglan vill kanna þetta en hefur þó enn ekki skilgreint rannsóknina sem morðrannsókn.

Var á Íslandi

Kenningin er sú að þessi breski maður hafi farið til Írlands til þess að veitast að öðrum íslenskum manni, að skipun undirheimasamtaka.

Sjá einnig:

Jón Þröstur var að undirbúa sig fyrir spennandi kafla í lífi sínu þegar hann hvarf skyndilega

Sagt er að maðurinn hafi búið um tíma á Íslandi eftir að hafa afplánað dóma í Bretlandi og öðru ónefndu landi. Á Íslandi hafi hann haldið áfram að brjóta af sér og meðal annars hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi. Hann flúði hins vegar land áður en dómurinn féll. Vitað er að hann var í Írlandi um tíma.

Ekki næg gögn til að ákæra

Að sögn Irish Times þá vill írska lögreglan yfirheyra þennan mann. Lögreglan hefur hins vegar ekki næg sönnunargögn til þess að ákæra hann eða að krefjast þess að hann verði framseldur. Lögreglan í Liverpool er nú að vinna að því að finna manninn og yfirheyra hann í samstarfi við þá írsku og Europol.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Óttast að Orkuveitan verði seld og minnir á Landsvirkjunarmálið – „Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Býr ein og fellur í yfirlið en fær ekki öryggiskallkerfi
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Guðmundur Ingi tekur slaginn með Flokki fólksins
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Kári nefnir eina af hetjunum sínum í íslensku samfélagi í dag
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“

Mest lesið

Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Nýlegt

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Ronaldo reynir að sannfæra Casemiro um að fara ekki til Messi
Opnar sig um erfiða byrjun hjá Liverpool – Segir það hafa styrkt sig
Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”
Newcastle seldi heimavöllinn til eiganda sinna – Hefði annars verið mígandi tap á rekstrinum
Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa þjáðst í um eitt og hálft ár
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“

Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Nýjasta tískan í fegrunaraðgerðum – Sprauta fitu úr líkum í brjóst, rass og varir
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum
„Trúi því að við séum rétt að byrja“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
„Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar“
Fréttir
Í gær
Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“
Fréttir
Í gær

Óðinn svarar Halldóri fullum hálsi: Kallar skrif hans dulbúna hagsmunagæslu

Óðinn svarar Halldóri fullum hálsi: Kallar skrif hans dulbúna hagsmunagæslu
Fréttir
Í gær

Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð

Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð
Fréttir
Í gær
Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
Fréttir
Í gær
Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi
Fréttir
Í gær

Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“

Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“
Fréttir
Í gær
Dópsali í ólöglegri dvöl lét ekki sjá sig
Fréttir
Í gær
Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Fréttir
Í gær
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Fréttir
Í gær

Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum

Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum
Fréttir
Í gær

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”
Fréttir
Í gær
Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag
Fréttir
Í gær

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“
Fréttir
Í gær
Lögreglan leitar manns – „Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er“
Fréttir
Í gær
Óttast að Seltjarnarnes missi fjárhagslegt sjálfstæði – „Tæplega þrír milljarðar hafa tapast á áratug og skuldir fjórfaldast“
Fréttir
Í gær

Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur

Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur
Fréttir
Í gær

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju