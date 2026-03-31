Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi

Lögreglan í Írlandi vill ná tali af manni sem talið er að gæti haft upplýsingar um hvarf Jóns Þrastar Jónssonar í Dublin. Maðurinn er góðkunningi bresku lögreglunnar.
Þetta kemur fram í frétt írska dagblaðsins The Irish Times.
Írska lögreglan, Garda Síochána, vill ná tali af reyndum breskum undirheimamanni í tengslum við hvarfið á Jóni Þresti Jónssyni.
Eins og flestir vita hvarf Jón Þröstur í Dublin þann 9. febrúar árið 2019. Hann hafði fyrr um kvöldið setið og spilað póker og tapað nokkrum fjárhæðum. Fjölskylda Jóns Þrastar hefur leitað linnulaust síðan og meðal annars ráðið einkaspæjara. Þá hefur aukinn þungi færst í rannsókn írsku lögreglunnar á undanförnum misserum.
Nú er greint frá því að írska lögreglan vilji ná tali af manninum sem er góðkunningi bresku lögreglunnar. Hann er sextugur að aldri, frá borginni Liverpool og á sér langa sögu um innbrot, rán, heimilisofbeldi og fíkniefnasölu og dreifingu á stórum skala.
Er írska lögreglan í samvinnu við lögregluna í Liverpool, það er Merseyside Police, sem og Europol.
Fjölskylda Jóns Þrastar telur að hann hafi verið ráðinn af dögum fyrir mistök, líklega af flugumanni sem hafi ætlað að myrða annan einstakling. Lögreglan vill kanna þetta en hefur þó enn ekki skilgreint rannsóknina sem morðrannsókn.
Kenningin er sú að þessi breski maður hafi farið til Írlands til þess að veitast að öðrum íslenskum manni, að skipun undirheimasamtaka.
Sagt er að maðurinn hafi búið um tíma á Íslandi eftir að hafa afplánað dóma í Bretlandi og öðru ónefndu landi. Á Íslandi hafi hann haldið áfram að brjóta af sér og meðal annars hlotið dóm fyrir heimilisofbeldi. Hann flúði hins vegar land áður en dómurinn féll. Vitað er að hann var í Írlandi um tíma.
Að sögn Irish Times þá vill írska lögreglan yfirheyra þennan mann. Lögreglan hefur hins vegar ekki næg sönnunargögn til þess að ákæra hann eða að krefjast þess að hann verði framseldur. Lögreglan í Liverpool er nú að vinna að því að finna manninn og yfirheyra hann í samstarfi við þá írsku og Europol.