Stórhættuleg árás í Austurstræti – Sparkaði í höfuð manns þannig að tennurnar brotnuðu

Maður hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás við Center Hotel í Reykjavík. Sparkaði hann meðal annars í höfuð annars manns þegar hann lá í götunni.
Héraðssaksóknari gaf út ákæruna í málinu þann 12. mars síðastliðinn.
Er maðurinn ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás þann 15. febrúar árið 2025 fyrir utan Center Hotel við Austurstræti 6 í Reykjavík.
Hafi hann veist með ofbeldi að öðrum manni, rifið í hálsmál hans og fleygt honum upp að ljósastaur. Því næst hafi hann fellt hann í jörðina og síðan sparkað í höfuðið á honum þegar hann var að reyna að rísa á fætur. Féll hann þá aftur í jörðina.
Áverkar brotaþola í málinu eru talsverðir. Hlaut hann sár og eymsli vinstra megin á kjálka. Þá brotnuðu þrjár tennur á vinstri hliðinni, bæði í efri og neðri kjálka. Það er tennur númer 28, 37 og 38.
Er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsing og greiðslu alls sakarkostnaðar.
Auk þess gerir brotaþoli í málinu einkaréttarkröfu á hendur hinum ákærða. Það er krefst hann miska- og skaðabóta að upphæð 1.800.500 krónum með vöxtum frá degi árásarinnar.
Þá er þess einnig krafist að hinn ákærði greiði réttargæsluþóknun brotaþola eða málskostnað samkvæmt framlagðri tímaskráningu eða mati dómsins.