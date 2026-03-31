Þriðjudagur 31.mars 2026

Stórhættuleg árás í Austurstræti – Sparkaði í höfuð manns þannig að tennurnar brotnuðu

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 31. mars 2026 20:00

Árásin átti sér stað við Austurstræti í Reykjavík. Mynd/Wikipedia

Maður hefur verið ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás við Center Hotel í Reykjavík. Sparkaði hann meðal annars í höfuð annars manns þegar hann lá í götunni.

Héraðssaksóknari gaf út ákæruna í málinu þann 12. mars síðastliðinn.

Er maðurinn ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás þann 15. febrúar árið 2025 fyrir utan Center Hotel við Austurstræti 6 í Reykjavík.

Felldi í götuna og sparkaði í höfuð

Hafi hann veist með ofbeldi að öðrum manni, rifið í hálsmál hans og fleygt honum upp að ljósastaur. Því næst hafi hann fellt hann í jörðina og síðan sparkað í höfuðið á honum þegar hann var að reyna að rísa á fætur. Féll hann þá aftur í jörðina.

Áverkar brotaþola í málinu eru talsverðir. Hlaut hann sár og eymsli vinstra megin á kjálka. Þá brotnuðu þrjár tennur á vinstri hliðinni, bæði í efri og neðri kjálka. Það er tennur númer 28, 37 og 38.

Vill háar bætur

Er þess krafist að maðurinn verði dæmdur til refsing og greiðslu alls sakarkostnaðar.

Auk þess gerir brotaþoli í málinu einkaréttarkröfu á hendur hinum ákærða. Það er krefst hann miska- og skaðabóta að upphæð 1.800.500 krónum með vöxtum frá degi árásarinnar.

Þá er þess einnig krafist að hinn ákærði greiði réttargæsluþóknun brotaþola eða málskostnað samkvæmt framlagðri tímaskráningu eða mati dómsins.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

