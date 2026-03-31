Þriðjudagur 31.mars 2026

Óttast að Orkuveitan verði seld og minnir á Landsvirkjunarmálið – „Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa“

Þriðjudaginn 31. mars 2026 16:02

Dagur B. Eggertsson þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri telur að komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda í borginni þá verði Orkuveitan seld. Það hafi ekki sefað áhyggjur hans þegar forysta flokksins kynnti efnahagstillögur sínar í dag, en þar lagði flokkurinn til sölu á 40 prósenta hluta Landsnets og Rariks.

Dagur skrifar á Facebook:

„Ég hef lengi haft áhyggjur af því að Sjálfstæðisflokkurinn (og reyndar Miðflokkurinn) í borginni væru í feluleik með þá fyrirætlun sína að selja Orkuveituna, að hluta eða heild. Ekki minnkuðu þær áhyggjur mínar í dag þegar forysta Sjálfstæðisflokksins boðaði að selja 40% hlut í Landsneti, sem er einokunarfyrirtæki ríkisins í orkuflutningi, og Rarik (40% einnig) sem er eins og Orkuveitan fyrirtæki sem aflar og dreifir raforku, en Rarik er í eigu ríkisins.“

Dagur minnir á það þegar Sjálfstæðisflokkurinn seldi 46 prósenta hlut borgarinnar í Landsvirkjun árið 2007. Borgin fékk innan við 30 milljarða fyrir hlutinn en sölunni hafði verið harðlega mótmælt. Dagur var einn þeirra sem mótmæltu enda þótti honum borgin selja hlutinn alltof ódýrt. Landsvirkjun sé líklega um 1.000 milljarða virði í dag og greiði hluthöfum um 20 milljarða í árlegan arð. Reykjavíkurborg hafi því orðið af gríðarlegum tekjum. Nú hafi Sjálfstæðisflokkurinn sýnt spilin hvað Landsnet og Rarik varðar og telur Dagur að ætla megi að sama stefna muni vera á borði flokksins í borginni hvað Orkuveituna varðar.

„Borgarbúar eiga hörmulega reynslu af Sjálfstæðisflokknum þegar sala orkufyrirtækja er annars vegar. Í tíð flokksins 2007 seldi borgin 46% hlut borgarinnar í Landsvirkjun fyrir innan við 30 milljarða króna. Því var harkalega mótmælt, meðal annars af mér, enda var þetta smánarverð. Landsvirkjun er líklega um 1.000 milljarða virði nú og greiðir um 20 milljarða árlegan arð. Borgarbúar urðu með öðrum orðum af mörg hundruð milljörðum. Sjálfstæðisflokkurinn í borginni hefur aldrei gengist við þessum grundvallarmistökum eða beðist afsökunar á þessum al-versta fjármálagjörningi í sögu borgarinnar.

Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa. Hann hefur ekkert lært. Við getum ekki treyst því að Reykjavík verði undanskilin stefnu flokksins á landsvísu, eða hvað? Það verður að gera þá kröfu að Hildur Björnsdóttir oddviti flokksins og frambjóðendur hans í Reykjavík gefi borgarbúum skýr loforð um að selja ekki Orkuveitu Reykjavíkur, sameiginlegt fyrirtæki borgarbúa sem tryggt hefur almannahagsmuni, lágt verð og góða þjónustu áratugum saman.“

Þess má geta að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til sölu ríkiseigna upp á 680 milljarða króna og að söluandvirðið verði nýtt til að greiða niður skuldir. Meðal eigna sem flokkurinn vill selja eru Nýsköpunarmiðstöðin Kría, Hviða fjárfestingarfélag, Sparisjóður Austurlands, Íslandspóstur, Endurvinnslan og Landsbankinn.

Flokkurinn leggur eins til að ríkið selji minnihluta í ISAVIA, Landsneti og Rarik til stofnanafjárfesta á borð við lífeyrissjóði. Loks er lagt til að selja fasteignir og ríkissjarði að virði um 440 milljarða.

Fyrir 29 mínútum
Óttast að Orkuveitan verði seld og minnir á Landsvirkjunarmálið – „Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa"
Fyrir 2 klukkutímum
Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi
Fyrir 2 klukkutímum
Býr ein og fellur í yfirlið en fær ekki öryggiskallkerfi
Fyrir 5 klukkutímum
Guðmundur Ingi tekur slaginn með Flokki fólksins
Fyrir 5 klukkutímum
Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Fyrir 5 klukkutímum
Kári nefnir eina af hetjunum sínum í íslensku samfélagi í dag
Fyrir 5 klukkutímum
Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Fyrir 6 klukkutímum
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“

Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Undarlegt veður í Kyrrahafinu – Eitthvað er í uppsiglingu
Ronaldo reynir að sannfæra Casemiro um að fara ekki til Messi
Opnar sig um erfiða byrjun hjá Liverpool – Segir það hafa styrkt sig
Dæsir yfir gagnrýni Jónasar á máginn – „Æ, það er svo erfitt að vera með svona góðan smekk”
Newcastle seldi heimavöllinn til eiganda sinna – Hefði annars verið mígandi tap á rekstrinum
Fyrsti sigurvegari Survivor í slæmum málum
Fyrir 8 klukkutímum
Neitað um bætur eftir að hafa þjáðst í um eitt og hálft ár
Fyrir 10 klukkutímum

Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“

Fyrir 10 klukkutímum
Nýjasta tískan í fegrunaraðgerðum – Sprauta fitu úr líkum í brjóst, rass og varir
Fyrir 11 klukkutímum
„Trúi því að við séum rétt að byrja“
Fyrir 20 klukkutímum

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“

Fyrir 21 klukkutímum

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín

Fyrir 22 klukkutímum
Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða
Fyrir 22 klukkutímum

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“

Fyrir 23 klukkutímum
„Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar“
Í gær
Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“
Í gær

Óðinn svarar Halldóri fullum hálsi: Kallar skrif hans dulbúna hagsmunagæslu

Í gær

Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð

Í gær
Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
Í gær
Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi
Í gær

Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“

Í gær
Dópsali í ólöglegri dvöl lét ekki sjá sig
Í gær
Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Í gær
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Í gær

Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum

Í gær

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”
Í gær
Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag
Í gær

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“

Í gær
Lögreglan leitar manns – „Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er“
Í gær
Óttast að Seltjarnarnes missi fjárhagslegt sjálfstæði – „Tæplega þrír milljarðar hafa tapast á áratug og skuldir fjórfaldast“
Í gær

Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur

Í gær

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“

Fyrir 2 dögum
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Fyrir 2 dögum
Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju