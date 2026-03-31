Óttast að Orkuveitan verði seld og minnir á Landsvirkjunarmálið – „Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa“

Dagur B. Eggertsson þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri telur að komist Sjálfstæðisflokkurinn til valda í borginni þá verði Orkuveitan seld. Það hafi ekki sefað áhyggjur hans þegar forysta flokksins kynnti efnahagstillögur sínar í dag, en þar lagði flokkurinn til sölu á 40 prósenta hluta Landsnets og Rariks.
Dagur skrifar á Facebook:
„Ég hef lengi haft áhyggjur af því að Sjálfstæðisflokkurinn (og reyndar Miðflokkurinn) í borginni væru í feluleik með þá fyrirætlun sína að selja Orkuveituna, að hluta eða heild. Ekki minnkuðu þær áhyggjur mínar í dag þegar forysta Sjálfstæðisflokksins boðaði að selja 40% hlut í Landsneti, sem er einokunarfyrirtæki ríkisins í orkuflutningi, og Rarik (40% einnig) sem er eins og Orkuveitan fyrirtæki sem aflar og dreifir raforku, en Rarik er í eigu ríkisins.“
Dagur minnir á það þegar Sjálfstæðisflokkurinn seldi 46 prósenta hlut borgarinnar í Landsvirkjun árið 2007. Borgin fékk innan við 30 milljarða fyrir hlutinn en sölunni hafði verið harðlega mótmælt. Dagur var einn þeirra sem mótmæltu enda þótti honum borgin selja hlutinn alltof ódýrt. Landsvirkjun sé líklega um 1.000 milljarða virði í dag og greiði hluthöfum um 20 milljarða í árlegan arð. Reykjavíkurborg hafi því orðið af gríðarlegum tekjum. Nú hafi Sjálfstæðisflokkurinn sýnt spilin hvað Landsnet og Rarik varðar og telur Dagur að ætla megi að sama stefna muni vera á borði flokksins í borginni hvað Orkuveituna varðar.
„Borgarbúar eiga hörmulega reynslu af Sjálfstæðisflokknum þegar sala orkufyrirtækja er annars vegar. Í tíð flokksins 2007 seldi borgin 46% hlut borgarinnar í Landsvirkjun fyrir innan við 30 milljarða króna. Því var harkalega mótmælt, meðal annars af mér, enda var þetta smánarverð. Landsvirkjun er líklega um 1.000 milljarða virði nú og greiðir um 20 milljarða árlegan arð. Borgarbúar urðu með öðrum orðum af mörg hundruð milljörðum. Sjálfstæðisflokkurinn í borginni hefur aldrei gengist við þessum grundvallarmistökum eða beðist afsökunar á þessum al-versta fjármálagjörningi í sögu borgarinnar.
Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa. Hann hefur ekkert lært. Við getum ekki treyst því að Reykjavík verði undanskilin stefnu flokksins á landsvísu, eða hvað? Það verður að gera þá kröfu að Hildur Björnsdóttir oddviti flokksins og frambjóðendur hans í Reykjavík gefi borgarbúum skýr loforð um að selja ekki Orkuveitu Reykjavíkur, sameiginlegt fyrirtæki borgarbúa sem tryggt hefur almannahagsmuni, lágt verð og góða þjónustu áratugum saman.“
Þess má geta að Sjálfstæðisflokkurinn leggur til sölu ríkiseigna upp á 680 milljarða króna og að söluandvirðið verði nýtt til að greiða niður skuldir. Meðal eigna sem flokkurinn vill selja eru Nýsköpunarmiðstöðin Kría, Hviða fjárfestingarfélag, Sparisjóður Austurlands, Íslandspóstur, Endurvinnslan og Landsbankinn.
Flokkurinn leggur eins til að ríkið selji minnihluta í ISAVIA, Landsneti og Rarik til stofnanafjárfesta á borð við lífeyrissjóði. Loks er lagt til að selja fasteignir og ríkissjarði að virði um 440 milljarða.