Natan í meðferð eftir að hafa verið sakaður um fjárdrátt hjá Viðreisn

Natan Kolbeinsson, fyrrverandi formaður flokksfélags Viðreisnar í Reykjavík, sagði af sér í byrjun mars eftir að hann var kærður til lögreglu fyrir fjárdrátt frá félaginu. Er Natan grunaður um að hafa dregið að sér um fimm milljónir króna, en málið uppgötvaðist við yfirferð á ársreikningi félagsins. Áður hafði Natan hlotið dóm árið 2017 fyrir fjárdrátt hjá Landssambandi æskulýðsfélaga þar sem hann gegndi stöðu formanns og gjaldkera.
Að sögn Vísis mun Natan nú hafa greint frá því í færslu á samfélagsmiðli að hann glími við fíknivanda og ætli nú að hefja meðferð hjá Vogi.
Framkvæmdastjóri Viðreisnar greindi frá því í byrjun mars að Natan hefði játað fjárdráttinn og hafi þegar endurgreitt meirihluta fjárhæðarinnar og skuldbundið sig til að endurgreiða það sem eftir stendur sem eru um 1,7 milljónir.
