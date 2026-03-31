Þriðjudagur 31.mars 2026

Kona slapp á ótrúlegan hátt undan réttvísinni – Myndband náðist af atvikinu

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 31. mars 2026 22:00

Konan er enn þá ekki fundin.

Lygilegt myndband náðist af handtekinni konu sleppa úr lögreglubíl. Handjárnuð aftan við bak náði hún að smokra sér út um hálfopinn glugga og hlaupa í burtu.

Eins og segir í frétt tímaritsins People um málið þá átti atvikið sér stað í bænum Muskegon Heights í Michigan fylki, norðvestan við borgina Grand Rapids, síðdegis á laugardag, það er 28. mars.

Það var um klukkan hálf fjögur þegar lögregluþjónar á vakt tóku eftir bifreið sem var lagt við yfirgefið atvinnuhúsnæði. Þegar annar þeirra steig út til að athuga með bílinn sá hann farþega fara út úr bílnum en stoppaði þegar hann sá lögregluþjóninn og fór aftur inn í bifreiðina. Þótti lögregluþjónunum þetta allt saman hið grunsamlegasta.

Á flótta undan réttvísinni

Tvö voru í bílnum, maður og kona. Var samstundis borin kennsl á manninn en konan vildi ekki segja til nafns. Þurfti að nota fingrafaraskanna til þess að komast að því hver hún var.

Eins og segir í lögreglutilkynningunni var um að ræða konu sem var á flótta undan réttvísinni. Það er að hún hafði brotið skilorð og átti að fara í fangelsi.

Var konan því handtekin og handjárnuð og færð í lögreglubílinn. En þar með var sagan rétt að byrja. Það leið ekki á löngu þar til konan slapp úr bílnum, þegar lögreglumennirnir voru að rannsaka bílinn hennar frekar.

Hljóp handjárnuð í burtu

Eins og sést á myndbandi frá vegfaranda sem var birt á samfélagsmiðlum náði konan að smokra sér, með hendurnar fastar fyrir aftan bak, út um hálfopinn afturglugga lögreglubifreiðarinnar.

Tóku þessar aðfarir konunnar ekki nema um hálfa mínútu en lögregluþjónarnir tóku ekki strax eftir því hvað var að gerast. Eftir að konan komst út úr bílnum tók hún á rás eitthvað út í buskann.

Eins og sést á myndbandinu var hún enn þá handjárnuð þegar hún hljóp í burtu. Óljóst er hvernig hún ætlaði að losa sig úr þeirri klípu. Það næsta sem sést er að lögreglumennirnir koma upp að bílnum og taka þá eftir því að konan er horfin.

Enn ekki fundin

„Þar sem lögregluþjónarnir voru að leita í bifreið hinna grunuðu náði konan að smokra sér út um hálfopinn aftursætisglugga, komast út úr bílnum og flýja á hlaupum,“ segir í tilkynningu lögreglunnar. Ekki hefur verið greint frá nafni konunnar. „Lögregluþjónarnir reyndu að finna hana en það tókst ekki.“

Eins og segir í fréttinni er konan enn þá ekki fundin. Auk þess að brjóta skilorð er konan grunuð um innbrot í nálægu húsi þennan sama dag.

 

