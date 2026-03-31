Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“

Þetta kemur fram í viðtali við Boga á forsíðu Morgunblaðsins í dag.
Árásir Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna á Íran og lokun Hormússunds í kjölfarið hafa valdið hækkunum á heimsmarkaðsverði olíu að undanförnu.
Bogi bendir á að eldsneytisverð sé einn stærsti kostnaðarliður flugfélaga um allan heim. Um 40% af eldsneytisþörf Icelandair er keypt með framvirkum samningum en um 60% á heimsmarkaðsverði.
„Það verður einhver töf á því að þetta fari að fullu í verðlagið, en þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma,“ segir hann í viðtalinu.