Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 31. mars 2026 08:00

Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir viðbúið að miklar hækkanir á heimsmarkaðsverði olíu muni skila sér í hækkunum á farmiðum. Bogi bendir þó að að félagið sé að hluta tryggt gegn hækkunum með framvirkum samningum.

Þetta kemur fram í viðtali við Boga á forsíðu Morgunblaðsins í dag.

Árásir Bandaríkjamanna og Ísraelsmanna á Íran og lokun Hormússunds í kjölfarið hafa valdið hækkunum á heimsmarkaðsverði olíu að undanförnu.

Bogi bendir á að eldsneytisverð sé einn stærsti kostnaðarliður flugfélaga um allan heim. Um 40% af eldsneytisþörf Icelandair er keypt með framvirkum samningum en um 60% á heimsmarkaðsverði.

„Það verður einhver töf á því að þetta fari að fullu í verðlagið, en þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma,“ segir hann í viðtalinu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

