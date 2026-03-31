Þriðjudagur 31.mars 2026

Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi

Þriðjudaginn 31. mars 2026 12:00

Til að fá ellilífeyrisgreiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins (TR) þarf viðkomandi að vera á lífi. Þessu komst ellilífeyrisþegi að árið 2024 þegar TR ákvað að fresta greiðslum til hans þar til hann hefði sannað að hann væri lifandi.

Viðkomandi er búsettur erlendis og hafði ekki orðið við ítrekuðum beiðnum TR um framvísun skattaframtals frá búsetulandi og lífsvottorðs. TR byrjaði að sækjast eftir áðurnefndum gögnum í apríl 2023 og kom því skýrt á framfæri að ef gögnunum yrði ekki skilað þá yrðu ellilífeyrisgreiðslur stöðvaðar. Erindi TR voru margítrekuð og loks tilkynnti stofnunin, í október á síðasta ári, að greiðslum til hans hefði verið frestað.

Þá ákvað ellilífeyrisþeginn að leita til úrskurðarnefndar velferðarmála. Þar bar hann því við að hann hefði fengið lífeyrisgreiðslur inn á bankareikning sinn í upphafi hvers mánaðar allt frá fyrstu lífeyrisgreiðslu í nóvember árið 2022 og allt þar til í október 2025 þegar greiðslur hættu að berast. Krafðist lífeyrisþeginn þess að TR millifærði umsvifalaust á bankareikning hans þann lífeyri sem hefði borið að greiða í upphafi október 2025 auk dráttarvaxta og eins var þess krafist að TR færi aftur að millifæra mánaðarlegar greiðslur sem stofnuninni bæri lögum samkvæmt að greiða.

Væri TR þeirrar skoðunar að það skorti viðeigandi gögn um tilvist ellilífeyrisþegans, þ.e. lífsvottorð, þá benti lífeyrisþeginn á að TR hefði beint greinargerðum sínum í málinu gegn honum sjálfum en ekki dánarbúi hans. Eins hefði TR virt undirskrift hans á skjölum frá árinu 2022 sem fullnægjandi staðfestingu lífs. Til þessa hafi lífeyrisþeginn ekki lagt fram lífsvottorð enda engin ákvæði íslenskra laga né EES-samnings sem kveði á um nauðsyn slíks vottorðs til staðfestingar lífs manna.

TR vísaði til þess að samkvæmt lögum um almannatryggingar hafi lífeyrisþegar upplýsingaskyldu og þeim sé rétt og skylt að veita TR þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru svo unnt sé að taka ákvörðun um fjárhæð greiðslna. TR sé heimilt að fresta ákvörðun og greiðslu bóta vegna skorts á upplýsingum. Ellilífeyrisþeginn í máli þessu hefði aðeins einu sinni skilað inn erlendu skattframtali, þá þegar hann byrjaði töku ellilífeyris árið 2022. Fleiri skattframtöl hafi ekki borist þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir. Gögn um tekjur og búsetu/lífsvottorð séu ófrávíkjanleg forsenda fyrir ákvörðun um bótarétt, fjárhæð bóta og endanlegt uppgjör. TR muni ekki greiða viðkomandi fyrr en umbeðnum gögnum hefur verið skilað inn.

Úrskurðarnefndin rakti að TR hefði með bréfum á árunum 2023 og 2024 reynt að afla gagna frá lífeyrisþeganum, annars vegar skattframtala frá búsetulandi og hins vegar staðfestingar frá opinberri stofnun um að hann væri á lífi. Viðkomandi var reglulega upplýstur um afleiðingar þess ef gögnunum yrði ekki skilað. TR hafi hótað ítrekað að stöðva greiðslur en ekki látið verða af því fyrr en í október 2025.

TR hafi víðtækar heimildir til að fá upplýsingar frá opinberum stofnunum á Íslandi, svo sem frá Skattinum og Þjóðskrá með rafrænum hætti. Þannig fær TR upplýsingar um andlát greiðsluþega. Upplýsingaöflun sé erfiðari þegar greiðsluþegar eru búsettir erlendis. Því hefur TR gert þá kröfu að greiðsluþegar erlendis skili reglulega inn lífsvottorði og skattframtali til að staðfesta að þeir séu á lífi.

TR hafi því verið heimilt að fresta greiðslum ellilífeyrisþegans þar til hann hefur sannað að hann sé á lífi.

Úrskurðurinn féll þann 11. febrúar en vart birtur á dögunum. 

