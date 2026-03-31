Þriðjudagur 31.mars 2026

Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 31. mars 2026 12:15

Hjálparsamtökin Solaris hafa stefnt Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, fyrir meiðyrði. Krefjast samtökin þess að þrenn ummæli hennar í þættinum Spursmálum í nóvember í fyrra verði dæmd dauð og ómerk, að Guðrún birti opinbera afsökunarbeiðni og að hún greiði samtökunum 4 milljónir í miskabætur. Guðrún greindi frá kærunni í gær þar sem hún sakaði samtökin um að vega að tjáningarfrelsi hennar. Ætlar Guðrún að taka til varna í málinu með þjóðarhagsmuni að leiðarljósi.

Ummælin voru eftirfarandi:

  • … hvað þá heldur þegar einstaklingar hér í samfélaginu voru að fara að landamærunum í Egyptalandi, til þess að ná fólki út sem enginn vissi deili á
  • … en það gengur náttúrlega alls ekki að hér sé eitthvað, einhver samtök sem kalla sig frjáls félagasamtök, að þau séu einhvern veginn með mútugreiðslum og öðru að taka fólk yfir landamærin sem eru lokuð og koma því fólki hér inn í landið, það gengur engan veginn.
  • Jah, ég ætla að leiða að því líkum að þegar að fólk er hér með einhverjar safnanir í gangi og fer með peninga út og er að greiða fyrir ákveðna þjónustu eins og einhverjir sagði, á einhverri skrifstofu í Kaíró, eða hvar sem það nú var, að fyrir hvað ertu að borga, uuu, mjög háar fjárhæðir? 

Allt skráð hjá ráðuneyti Guðrúnar

Eiríkur Rögnvaldsson uppgjafaprófessor segir að það sé hafið yfir allan vafa að Guðrún fór með ósannindi í umræddum þætti. Solaris hafi hjálpað konum og börnum að komast til Íslands sem þegar höfðu fengið hæli hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar, hæli sem þáverandi ráðuneyti Guðrúnar hafði veitt. Það sé því lygi að enginn hafi vitað deili á þessu fólki, eins og Guðrún sagði í þættinum. Eiríkur skrifar á Facebook að Guðrún hafi vitað betur og að ummælum hennar hafi verið ætlað að kynda undir útlendingaandúð:

„Guðrún Hafsteinsdóttir reynir nú að bera af sér að hafa farið með ósannindi í „Spursmálum“ fyrir jól – í viðtali við Stefán Einar Stefánsson sem er nú ekki beint þekktur fyrir að kalla fram það besta í viðmælendum sínum. Það er samt hafið yfir allan vafa og þarf ekki einu sinni að ræða það að Guðrún laug þegar hún sagði: „einstaklingar hér í samfélaginu voru að fara að landamærunum í Egyptalandi, til þess að ná fólki út sem enginn vissi deili á.“ Þarna veit Guðrún auðvitað betur og þetta sýnir kannski ekki síst örvæntingu yfir síminnkandi fylgi og flótta yfir til Miðflokksins – þá er gripið til þess ráðs að stökkva á sama vagn útlendingaandúðar.

Það var nefnilega vitaskuld ekki eins og Íslendingarnir sem þarna voru á ferðum færu inn á Gasa og pikkuðu út fólk að geðþótta til að fara með til Íslands. Þarna var eingöngu um að ræða konur og börn sem höfðu fengið hæli á Ísland á grundvelli fjölskyldusameiningar og höfðu það uppáskrifað – frá ráðuneyti Guðrúnar. Að öðrum kosti hefðu meira að segja meintar mútur ekki dugað til að koma fólkinu inn í Egyptaland – og hvað þá gegnum landamæri Íslands, nema Guðrún ætli að halda því fram að lögreglunni á Keflavíkurflugvelli hafi líka verið mútað. Það er þess vegna lygi – vísvitandi lygi – að „enginn vissi deili á“ þessu fólki. Það var allt skráð hjá ráðuneyti Guðrúnar.“

Manni er orða vant

Hvað mútugreiðslur varðar segist Eiríkur ekkert geta fullyrt, en Sjálfstæðisflokkurinn hafi lengi talað fyrir því að menn séu saklausir uns sekt sé sönnuð og því alvarlegt að alhæfa um mútugreiðslur án þess að slíkt hafi verið sannað.

„Solaris neita því að nokkrar mútur hafi verið greiddar og ég kýs að trúa því þangað til annað sannast. En í ljósi þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi talið sig málsvara réttarríkisins og þeirrar meginreglu að fólk sé saklaust uns sekt sannast eru þetta vitanlega mjög alvarlegar fullyrðingar frá formanni flokksins. Sannleikurinn verður aukaatriði, eins og hjá Trump – það er nóg að sá fræjum þess að eitthvað vafasamt sé á ferðum og þá er býsna erfitt að bera það til baka.“

Það dapurlegasta við málið er að það varpar skugga á aðgerðir Solaris þar sem hugrakkir Íslendingar, þá einkum konur, hafi bjargað tugum kvenna og barna úr bráðri hættu.

„En hvað sem öllum ásökunum og meintum mútugreiðslum líður er dapurlegt að aðalatriði málsins fellur algerlega í skuggann: Með aðgerðum sínum tókst fáeinum fórnfúsum og hugrökkum Íslendingum, aðallega konum, að bjarga tugum saklausra kvenna og barna úr bráðri lífshættu – fólki sem þegar hafði fengið hæli á Íslandi en ráðuneyti Guðrúnar og Bjarna Ben höfðu ekki sinnt að koma til bjargar. Hvað sem um meinta glæpi Palestínumanna á Íslandi er að segja er ljóst að þeir eru ekki framdir af þessum konum og börnum og það lýsir svo átakanlegum skorti á mannúð og mannkærleika að nefna þetta ekki heldur horfa eingöngu á meintar mútugreiðslur að manni er orða vant.“

