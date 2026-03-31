Þriðjudagur 31.mars 2026

Brot á reglum sagt hafa stuðlað að flugslysinu skelfilega

Ritstjórn DV
Þriðjudaginn 31. mars 2026 21:30

Fremri hluti vélarinnar var illa farinn eftir áreksturinn. Mynd/Getty

Talið er mögulegt að brot á reglum LaGuardia flugvallar í New York hafi stuðlað að því að árekstur varð á milli farþegaflugvélar og slökkviliðsbíls á flugbraut með þeim afleiðingum að flugmenn vélarinnar létust.

Slysið varð skömmu fyrir miðnætti að staðartíma þann 22. mars síðastliðinn. Flugvélin var af gerðinni Bombardier CRJ-900 og starfaði fyrir hönd Air Canada í rekstri svæðisflugfélagsins Jazz Aviation. 76 farþegar og áhafnarmeðlimir voru um borð í vélinni sem var nýlent á flugvellinum eftir flug frá Montreal í Kanada.

Upptaka úr flugturni vallarins bendir til að flugumferðarstjóri hafi gert mistök og leyft bifreiðinni að aka yfir flugbrautina án þess að átta sig á í tæka tíð að flugvélin væri þar fyrir.

NBC greinir nú frá því að mögulega hafi reglur flugvallarins um mönnun í flugturninum verið brotnar þetta kvöld og að flugumferðarstjórinn hafi þess vegna verið að sinna of mörgum verkefnum í bænum.

Töluverð umræða hefur verið vestanhafs vegna mönnunarvanda meðal flugumferðarstjóra og því aukna álagi og hættu sem það geti valdið. Það er hluti af rannsókn flugmálayfirvalda á slysinu hvort að flugumferðarstjórinn hafi bæði verið að hafa umsjón með umferð flugvéla í lofti og á jörðu niðri en hafi það verið svo mun það vera brot á reglum flugvallarins.

Þessum reglum var komið á eftir slys á flugvellinum árið 1997 þegar árekstur varð milli einkaþotu og ökutækis á flugbraut.

Miðnætti

Samkvæmt NBC munu þessar reglur gilda fram að miðnætti en eiga líka við í 90 mínútur eftir upphaf hverjar vaktar ef sú vakt byrjar að nóttu til.

Tveir flugumferðarstjórar munu hafa verið á vakt í flugturninum þegar slysið varð og óljóst er hvor þeirra hafði umsjón með umferð flugvéla og ökutækja á flugbrautum vallarins.

Reglurnar kveða á um að sami flugumferðarstjóri megi ekki hafa umsjón með umferð flugvéla sem eru að lenda og taka á loft og þeim sem eru á ferð um flugbraut á leið frá eða að flugstöðinni. Bæði fyrrverandi og starfandi flugumferðarstjórar segja hins vegar upptökur benda til að ekki hafi verið farið eftir þessu umrætt kvöld.

Reglurnar kveða einnig á um að þótt komið sé fram yfir miðnætti megi sami flugumferðarstjóri aðeins sjá um lendingar, brottfarir og umferð á flugbrautum ef umferðin sé ekki of mikil. Frá klukkan 22 og til 23:37 þegar slysið varð tóku 70 flugvélar á loft eða lentu á LaGuardia en það mun vera nokkuð meira en venjulega á þessum tíma sólarhrings en tafir vegna veðurs áttu þátt í því.

Ónefndur flugumferðarstjóri segir það skýrt að kollegi hans hafi ekki átt að vera að sinna þessu öllu í einu. Ljóst sé að flugumferðin hafi verið mikil þetta kvöld og kollegar hans taka undir það og segja að við slíkar aðstæður á LaGuardia hafi flugumferðarstjórar oft verið kallaðir út á aukavakt eða beðnir um að vinna yfirvinnu til að flugturninn hreinlega annaði verkefninu en það virðist ekki hafa verið raunin kvöldið örlagaríka.

