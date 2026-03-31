fbpx
Þriðjudagur 31.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bragi Páll hjólar fast í Guðrúnu – „Virðist ætla að stöðva lekann á sökkvandi skipi með því að troða rasisma í götin“

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 31. mars 2026 21:00

Bragi Páll lætur Guðrúnu fá það óþvegið.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur sem tók þátt í björgun Solaris á flóttafólki frá Gaza, segir það hafa afleiðingar þegar fólk í valdastöðum ljúgi upp á almenna borgara og beinir spjótum að Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins. Segir hann Guðrúnu reyna að stoppa fylgislekann úr Sjálfstæðisflokknum með því að troða rasisma í götin.

„Hættið að keyra yfir fólk! Íslenskir stjórnmálamenn virðast annaðhvort ófærir um að takast á við raunverulegar áskoranir landsmanna, eða hreinlega áhugalausir. Ég veit ekki hvort er sorglegra,“ segir Bragi Páll í færslu á samfélagsmiðlum.

Lífshættuleg lygi

Í færslunni beinir hann spjótum sínum að Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, sem samtökin Solaris stefndu nýlega fyrir meiðyrði. En Bragi Páll tók þátt í björgunaraðgerðum Solaris á sínum tíma.

„Við sem fórum til Kaíró á sínum tíma til að bjarga fólki frá Gaza gerðum það vegna þess að íslensk stjórnvöld voru augljóslega ekki að fara að gera neitt,“ segir Bragi Páll. „Það er þjóðarmorð í gangi. Þarna var fyrst og síðast verið að bjarga konum, börnum og fárveiku fólki – einstaklingum sem voru þegar með samþykkta fjölskyldusameiningu á Íslandi. Sú orðræða að greiddar hafi verið mútur til að flytja inn hryðjuverkamenn er ekki bara órökstudd lygi; hún er bókstaflega lífshættuleg.“

Guðrúnu hefur verið stefnt fyrir þrenn ummæli sem hún lét falla í hlaðvarpsþætti á mbl.is. Er þess krafist að ummælin verði dæmd dauð og ómerk og henni gert að greiða 4 milljónir í bætur. Guðrún hefur sagst ætla að verja sig fyrir dómi.

Sjá einnig:

Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“

„Þegar fólk í valdastöðu lýgur upp á almenna borgara hefur það afleiðingar. Þau búa til grýlur úr saklausu fólki svo þau geti stillt sjálfum sér upp sem grýlubönum,“ segir Bragi Páll. „Guðrún Hafsteinsdóttir veit mætavel að Palestínufólk á Íslandi er ekki hluti af Hamas. Allir sem komust út af Gaza þurftu að sleppa í gegnum nálarauga þriggja stjórnvalda: Ísraels, Egyptalands og Íslands. Hver einasti einstaklingur þurfti að vera með hreinan skjöld.“

Stoppa í götin með rasisma

Bendir hann á að fylgi Sjálfstæðisflokksins hafi verið í frjálsu falli undanfarin ár. Öfgafylgið hafi mikið farið til Miðflokksins en það hófsamara til Viðreisnar og Samfylkingar.

„Guðrún virðist ætla að stöðva lekann á sökkvandi skipi með því að troða rasisma í götin. Lygar hennar eru ekki bara dapurleg tilraun til að skora pólitísk stig, heldur hafa þær raunveruleg áhrif á fólk af holdi og blóði,“ segir Bragi Páll. „Kynþáttafordómar og ofbeldi gegn innflytjendum fara vaxandi. Ótti og einangrun eykst. Ástæðan er ekki sú að aðfluttir Íslendingar hafi gert eitthvað af sér, heldur sú að stjórnmálamenn vilja gera okkur hrædd við allt sem er öðruvísi. Þeir egna fólki saman til að draga athyglina frá raunverulegum vanda Íslands: Háum vöxtum, fákeppni, okurdýru húsnæði og misskiptingu. Vanda sem þau eru annað hvort áhugalaus eða ófær um að leysa.“

Er Bragi Páll ómyrkur í máli gagnvart stjórnmálamönnum sem ýti undir þetta.

„Þess vegna bið ég ykkur, íslenskir stjórnmálamenn: Haldið kjafti. Ef þið ætlið ekki að leysa vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, þá ættuð þið að minnsta kosti ekki að gera líf fólks enn verra með lygum og rasisma,“ segir hann.

Láti ekki hræða sig

En einnig beinir hann orðum sínum til allra hinna. Það er að fólk eigi ekki að láta ljúgandi stjórnmálamenn hræða sig.

„Svo hef ég séð fólk sem ég þekki, gott fólk sem mér þykir vænt um, taka undir orð Guðrúnar og annarra raðljúgandi valdafíkla. Til þín sem kaupir þessa þvælu: Ekki láta óheiðarlegt fólk hræða þig. Innflytjendur eru ekki vandamálið í þínu lífi. Það er hins vegar stjórnmálafólkið sem gæti gert líf þitt betra en kýs frekar að afvegaleiða þig með hatri svo þú takir ekki eftir því hvernig lífskjör þín fara versnandi,“ segir hann. „Leyfum þeim ekki að sundra okkur. Öryggi okkar, lífsgæði og friður samfélagsins er í húfi. Snúum bökum saman gegn þeim sem nota lygina sem vopn og sláum þau úr höndum þeirra. Þeim er alveg sama hvern er ekið yfir á meðan þau fá að sitja við stýrið. Hættum að láta keyra yfir okkur!“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 24 mínútum
Bragi Páll hjólar fast í Guðrúnu – „Virðist ætla að stöðva lekann á sökkvandi skipi með því að troða rasisma í götin“
Fréttir
Fyrir 54 mínútum
Kona slapp á ótrúlegan hátt undan réttvísinni – Myndband náðist af atvikinu
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Brot á reglum sagt hafa stuðlað að flugslysinu skelfilega
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Stórhættuleg árás í Austurstræti – Sparkaði í höfuð manns þannig að tennurnar brotnuðu
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Fólk nær að lyfta grettistaki
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Óttast að Orkuveitan verði seld og minnir á Landsvirkjunarmálið – „Nú er augljóst hvað Sjálfstæðisflokkurinn er að hugsa“
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Býr ein og fellur í yfirlið en fær ekki öryggiskallkerfi

Mest lesið

Krefst þess að fá að borga í reiðufé – „Íslenska krónan sé lögmætur gjaldmiðill Íslands“
Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi
Sif furðar sig á því að verið sé að taka frítíma af fólki – „Þetta snýst ekki bara um páskana“
Lögreglumynd gerði hana heimsfræga en það reyndist dýrkeypt
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“

Nýlegt

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær – „Það er verið að ögra mér. Ég veit það“
Úr höfðingjasetri í smáhýsi
Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“
Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Fólk nær að lyfta grettistaki
Öll stærstu sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins nema eitt gefa starfsfólki páskaegg
Þrír leikmenn á Englandi sem Real Madrid er með á lista fyrir sumarið
Svona gæti De Zerbi stillt upp Tottenham liðinu
Vendingar í máli Jóns Þrastar – Vilja ná tali af sextugum manni í Bretlandi
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Kári nefnir eina af hetjunum sínum í íslensku samfélagi í dag
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum

Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði

Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp að yfirlögðu ráði
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Eiríki er orða vant og segir lygar Guðrúnar augljósar – „Þarf ekki einu sinni að ræða það“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Fær ekki meiri ellilífeyri frá TR fyrr en hann sannar að hann sé á lífi
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Natan í meðferð eftir að hafa verið sakaður um fjárdrátt hjá Viðreisn

Natan í meðferð eftir að hafa verið sakaður um fjárdrátt hjá Viðreisn
Fréttir
Fyrir 12 klukkutímum

Neitað um bætur eftir að hafa þjáðst í um eitt og hálft ár

Neitað um bætur eftir að hafa þjáðst í um eitt og hálft ár
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum
Forstjóri Icelandair: „Þetta endar yfirleitt þannig ef ástandið varir til lengri tíma“
Fréttir
Fyrir 14 klukkutímum

Nýjasta tískan í fegrunaraðgerðum – Sprauta fitu úr líkum í brjóst, rass og varir

Nýjasta tískan í fegrunaraðgerðum – Sprauta fitu úr líkum í brjóst, rass og varir
Fréttir
Fyrir 15 klukkutímum
„Trúi því að við séum rétt að byrja“
Fréttir
Í gær
Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“
Fréttir
Í gær

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín
Fréttir
Í gær

Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða

Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða
Fréttir
Í gær
Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“
Fréttir
Í gær
„Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar“
Fréttir
Í gær

Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“

Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“
Fréttir
Í gær
Óðinn svarar Halldóri fullum hálsi: Kallar skrif hans dulbúna hagsmunagæslu
Fréttir
Í gær
Þriggja ára drengur á gjörgæslu eftir slysið í Varmahlíð
Fréttir
Í gær
Sleppa við hærri sektir eftir klúður Samkeppniseftirlitsins – „Allt er þetta verulega ámælisvert“
Fréttir
Í gær

Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi

Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi
Fréttir
Í gær

Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“

Stefán um stóra þrælamálið – „Er fórnarlömbum sögunnar í raun sýnd virðing þegar örlög þeirra eru notuð til að slá ódýrar pólitískar keilur?“
Fréttir
Í gær
Dópsali í ólöglegri dvöl lét ekki sjá sig
Fréttir
Í gær

Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“

Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Fréttir
Í gær
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Fréttir
Í gær
Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum
Fréttir
Í gær

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”
Fréttir
Í gær

Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag

Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag
Fréttir
Í gær
Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“
Fréttir
Í gær
Lögreglan leitar manns – „Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er“ – Maðurinn er fundinn