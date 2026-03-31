Bragi Páll hjólar fast í Guðrúnu – „Virðist ætla að stöðva lekann á sökkvandi skipi með því að troða rasisma í götin“

Bragi Páll Sigurðarson, rithöfundur sem tók þátt í björgun Solaris á flóttafólki frá Gaza, segir það hafa afleiðingar þegar fólk í valdastöðum ljúgi upp á almenna borgara og beinir spjótum að Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins. Segir hann Guðrúnu reyna að stoppa fylgislekann úr Sjálfstæðisflokknum með því að troða rasisma í götin.
„Hættið að keyra yfir fólk! Íslenskir stjórnmálamenn virðast annaðhvort ófærir um að takast á við raunverulegar áskoranir landsmanna, eða hreinlega áhugalausir. Ég veit ekki hvort er sorglegra,“ segir Bragi Páll í færslu á samfélagsmiðlum.
Í færslunni beinir hann spjótum sínum að Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins, sem samtökin Solaris stefndu nýlega fyrir meiðyrði. En Bragi Páll tók þátt í björgunaraðgerðum Solaris á sínum tíma.
„Við sem fórum til Kaíró á sínum tíma til að bjarga fólki frá Gaza gerðum það vegna þess að íslensk stjórnvöld voru augljóslega ekki að fara að gera neitt,“ segir Bragi Páll. „Það er þjóðarmorð í gangi. Þarna var fyrst og síðast verið að bjarga konum, börnum og fárveiku fólki – einstaklingum sem voru þegar með samþykkta fjölskyldusameiningu á Íslandi. Sú orðræða að greiddar hafi verið mútur til að flytja inn hryðjuverkamenn er ekki bara órökstudd lygi; hún er bókstaflega lífshættuleg.“
Guðrúnu hefur verið stefnt fyrir þrenn ummæli sem hún lét falla í hlaðvarpsþætti á mbl.is. Er þess krafist að ummælin verði dæmd dauð og ómerk og henni gert að greiða 4 milljónir í bætur. Guðrún hefur sagst ætla að verja sig fyrir dómi.
„Þegar fólk í valdastöðu lýgur upp á almenna borgara hefur það afleiðingar. Þau búa til grýlur úr saklausu fólki svo þau geti stillt sjálfum sér upp sem grýlubönum,“ segir Bragi Páll. „Guðrún Hafsteinsdóttir veit mætavel að Palestínufólk á Íslandi er ekki hluti af Hamas. Allir sem komust út af Gaza þurftu að sleppa í gegnum nálarauga þriggja stjórnvalda: Ísraels, Egyptalands og Íslands. Hver einasti einstaklingur þurfti að vera með hreinan skjöld.“
Bendir hann á að fylgi Sjálfstæðisflokksins hafi verið í frjálsu falli undanfarin ár. Öfgafylgið hafi mikið farið til Miðflokksins en það hófsamara til Viðreisnar og Samfylkingar.
„Guðrún virðist ætla að stöðva lekann á sökkvandi skipi með því að troða rasisma í götin. Lygar hennar eru ekki bara dapurleg tilraun til að skora pólitísk stig, heldur hafa þær raunveruleg áhrif á fólk af holdi og blóði,“ segir Bragi Páll. „Kynþáttafordómar og ofbeldi gegn innflytjendum fara vaxandi. Ótti og einangrun eykst. Ástæðan er ekki sú að aðfluttir Íslendingar hafi gert eitthvað af sér, heldur sú að stjórnmálamenn vilja gera okkur hrædd við allt sem er öðruvísi. Þeir egna fólki saman til að draga athyglina frá raunverulegum vanda Íslands: Háum vöxtum, fákeppni, okurdýru húsnæði og misskiptingu. Vanda sem þau eru annað hvort áhugalaus eða ófær um að leysa.“
Er Bragi Páll ómyrkur í máli gagnvart stjórnmálamönnum sem ýti undir þetta.
„Þess vegna bið ég ykkur, íslenskir stjórnmálamenn: Haldið kjafti. Ef þið ætlið ekki að leysa vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, þá ættuð þið að minnsta kosti ekki að gera líf fólks enn verra með lygum og rasisma,“ segir hann.
En einnig beinir hann orðum sínum til allra hinna. Það er að fólk eigi ekki að láta ljúgandi stjórnmálamenn hræða sig.
„Svo hef ég séð fólk sem ég þekki, gott fólk sem mér þykir vænt um, taka undir orð Guðrúnar og annarra raðljúgandi valdafíkla. Til þín sem kaupir þessa þvælu: Ekki láta óheiðarlegt fólk hræða þig. Innflytjendur eru ekki vandamálið í þínu lífi. Það er hins vegar stjórnmálafólkið sem gæti gert líf þitt betra en kýs frekar að afvegaleiða þig með hatri svo þú takir ekki eftir því hvernig lífskjör þín fara versnandi,“ segir hann. „Leyfum þeim ekki að sundra okkur. Öryggi okkar, lífsgæði og friður samfélagsins er í húfi. Snúum bökum saman gegn þeim sem nota lygina sem vopn og sláum þau úr höndum þeirra. Þeim er alveg sama hvern er ekið yfir á meðan þau fá að sitja við stýrið. Hættum að láta keyra yfir okkur!“