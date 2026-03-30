Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag

Ummælin koma á sama tíma og Bretar leggja áherslu á að þeir muni ekki dragast inn í stríðið með landhernaði.
Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social skömmu fyrir hádegið sagði Trump að góður gangur væri í viðræðunum, en bætti þó við að ef samkomulag næðist ekki innan skamms og Hormússund yrði ekki opnað tafarlaust fyrir skipaumferð, gætu afleiðingarnar orðið afdrifaríkar fyrir Íran.
„Þá munum við ljúka þessari yndislegu „viðveru“ okkar í Íran með því að sprengja upp og gjöreyða öllum raforkuverum þeirra, olíulindum og Kharg-eyju,“ sagði forsetinn meðal annars.
Trump sagði slíkar aðgerðir yrðu einnig „hefnd“ fyrir þá bandarísku hermenn og aðra sem hann segir hafa fallið vegna aðgerða írönsku stjórnarinnar á síðustu áratugum.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, útilokaði í morgun að breskir hermenn yrðu sendir til Írans. „Þetta er ekki okkar stríð og við ætlum ekki að dragast inn í það,“ sagði Starmer við fréttamenn.
Starmer sagði Bretland áfram munu vinna að því að tryggja opnun Hormússunds, en ítrekaði að ekki kæmi til greina að taka þátt í landhernaði.