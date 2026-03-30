Mánudagur 30.mars 2026

Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“

Mánudaginn 30. mars 2026 13:00

Hjálmar Gíslason frumkvöðull telur að á Íslandi sé í gangi einbeitt herferð til að gera útlendinga tortryggilega, þá einkum fámennan hóp múslima. Þeir sem standa á bak við herferðina hafi ekki áhyggjur sjálfir heldur vilja búa til gremju til að komast til valda. Hann skrifar í færslu á Facebook:

„Það er mjög einbeitt herferð í gangi að gera útlendinga, sérstaklega þessa örfáu múslima sem búa á Íslandi, að skynjuðu vandamáli. Fólkið sem segir þetta hefur engar raunverulegar áhyggjur af þessu, heldur er það að reyna að búa til gremju sem komi þeim til valda. Hugsið um það sem raunverulega eru vandamál í ykkar daglega lífi og hversu mörg þeirra séu þessum örlitla hópi að kenna. Kjósið svo flokka og stefnur í samræmi við þessi raunverulegu mál. Ekki láta spila á hræðslu við fólk sem lítur öðruvísi út en við og er innbyggð í genin okkar. Við erum betri en svo.“

Hópárásin sem átti sér stað í bílakjallara við Höfðatorg aðfaranótt 17. mars hefur vakið mikið umtal í samfélaginu, einkum eftir að Morgunblaðið hélt því fram að meðal sakborninga væru Palestínumenn með tengsl við hryðjuverkasamtökin Hamas. Lögreglan sendi í kjölfarið frá sér yfirlýsingu þar sem fram kom að ekkert í rannsókninni hafi bent til slíkra tengsla og að Morgunblaðið hafi eins ranglega haldið því fram að suma sakborninga mætti finna á lista Interpol yfir grunaða hryðjuverkamenn. Margir telja að málið sýni að málefni hælisleitenda og innflytjenda á Íslandi séu í óletri og að bregðast þurfi við svo Ísland verði ekki leikvöllur fyrir erlenda glæpamenn. Aðrir telja að óprúttnir aðilar séu að nota málið til að kynda undir útlendingaandúð. Hjálmar fellur í síðari hópinn og það gerir líka Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, en hann deilir færslu Hjálmars og tekur undir hana. Fjölmiðlamaðurinn Stefán Einar Stefánsson fellur þó í fyrri hópinn. Hann skrifar í athugasemd við deilingu Ólafs:

„Hið skynjaða vandamál (sem tölvugúrúið talar niður til) er Íslendingur sem ekið var yfir, ekið var á hann, hann barinn til óbóta og bakið á honum rist upp með dúkahníf. Þar voru að verki Palestínumenn og Sómalir sem herja nú á samfélagið með margvíslegum hætti. Það er raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið. Það verður að vera hægt að fjalla um þau mál án þess að vitfirringar með fulla vasa fjár leiki Móður Teresu og geti látið eins og að vandamálið sé ekki áþreifanlegt. Væri að minnsta kosti til í að sjá slíka jólasveina segja það framan í fólkið sem orðið hefur fyrir barðinu á þessum misyndismönnum. “

Ólafur svarar Stefáni Einari og bendir fjölmiðlamanninum á að það sé hægt að vera kurteis þó að menn séu ósammála. Ofbeldi og glæpir eigi sannarlega að vera áhyggjuefni og koma til umfjöllunar en það sé þó vafasamt að nota slíka glæpi til að alhæfa um heilu þjóðernishópana.

„Stefán Einar Stefánsson. Þú hlýtur nú að geta verið kurteis og málefnalegur þótt fólk sé ekki sammála þér. Það er engin ástæða til að kalla Hjálmar vitfirring eða jólasvein þótt hann sé á annarri skoðun en þú – og ég sé ekki hvað fjárráð hans koma viðhorfum hans við. Ofbeldi og glæpir eiga sannarlega að vera umfjöllunar- og áhyggjuefni og áform dómsmálaráðherrans um að sparka erlendum glæpamönnum hraðar úr landi eru löngu tímabær. En það er stórvarasamt að alhæfa um heilu þjóðernis- og trúarhópana út frá hegðun lítils hóps og ala á andúð á fólki sem ekkert hefur til saka unnið.“0

Margir hafa tjáð sig við færslu Hjálmars, en einn þeirra er Palestínumaðurinn Fouad AlNawajha. Heimildin fjallaði á dögunum um Fouad sem Stefán Einar hafði bendlað við hryðjuverkasamtök í þætti sínum, Spursmál, árið 2024. Máli sínu til stuðnings framvísaði Stefán Einar mynd af Fouad sem var tekin á mótmælum gegn hungursneyð barna á Gaza. Stefán fór mikinn í þætti sínum og hélt því fullum fetum fram að Fouad hafi haldið á mótmælaborða sem vísaði til hryðjuverkaárásar sem átti sér stað 16 mánuðum síðar, fjöldamorðanna í Ísrael þann 7. október 2023. Heimildin benti á að Stefán væri þar að gera mikinn úr lélegri enskri þýðingu sem mátti finna á borðanum þar sem sagði: „Við stöndum ekki kyrr yfir svelti og skorti barnanna okkar … Sprengingin er yfirvofandi“. Orðið sprenging vísaði þarna til þess að gefa til kynna að áframhaldandi hungursneyð og niðurskurður í aðstoð til Palestínumanna myndi ýta fólki út í örvæntingu, en mótmælin voru í tilefni niðurskurðar á matvælaaðstoð hjá Palestínuflóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna. Stefán Einar tók það heldur ekki fram að á borðanum má sjá andlit Yassers Arafats, fyrrverandi leiðtoga Palestínu. Arafat var leiðtogi Fatah-hreyfingarinnar sem er pólitískur andstæðingur Hamas. Raunin var því sú að Fouad hefur enga tengingu við Hamas. Hann var háskólakennari í bókhaldi og fjármálum áður en hann flutti til Íslands.

Fouad skrifar við færslu Hjálmars:

„Það sem þú bentir á í færslu þinni endurspeglar djúpa meðvitund og vitsmunalegan þroska sem á rætur í visku og yfirvegun. Hatursorðræða og kynþáttahyggja eru ekki einfaldlega saklausar skoðanir, heldur raunveruleg ógn sem hefur áhrif og skaða sem eru ekki síður alvarleg en hryðjuverk. Jafnframt stuðlar þetta að aukinni einangrun í íslensku samfélagi og dregur úr opnun þess og vilja til að kynnast og eiga samskipti við fólk af ólíkum menningar og þjóðernisuppruna.“

