Solaris stefnir formanni Sjálfstæðisflokksins – „Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum“

Solaris, hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi, hafa stefnt Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Sjálfstæðisflokksins fyrir meiðyrði.
Guðrún greinir frá og segir að þess sé krafist að þrenn ummæli sem hún lét falla í þættinum Spursmál á Mbl.is þann 28. nóvember 2025 verði dæmd dauð og ómerk. Einnig er þess krafist að Guðrún greiði fjórar milljónir í miskabætur og birti opinbera afsökunarbeiðni.
Ummælin sem krafist er ómerkingar á eru:
„ … hvað þá heldur þegar einstaklingar hér í samfélaginu voru að fara að landamærunum í Egyptalandi, til þess að ná fólki út sem enginn vissi deili á“
„ … en það gengur náttúrulega alls ekki að hér sé eitthvað, einhver samtök sem kalla sig frjáls félagasamtök, að þau séu einhvern veginn með mútugreiðslum og öðru að taka fólk yfir landamærin sem eru lokuð og koma því fólki hér inn í landið, það gengur engan veginn.“
„ … Jah, ég ætla að leiða að því líkum að þegar að fólk er hér með einhverjar safnanir í gangi og fer með peninga út og er að greiða fyrir ákveðna þjónustu eins og einhverjir sagði, á einhverri skrifstofu í Kaíró, eða hvar sem það nú var, að fyrir hvað ertu að borga, uuu, mjög háar fjárhæðir?“
Færsla Guðrúnar í heild sinni:
„Mér hefur borist stefna frá Solaris og lögmanni þeirra Helgu Völu Helgadóttur, fyrrverandi þingmanni Samfylkingarinnar, fyrir meiðyrði.
Samkvæmt stefnunni er þess krafist að þrjú ummæli mín í Spursmálum frá 28. nóvember 2025 verði dæmd dauð og ómerk, að ég greiði 4 milljónir króna í miskabætur og að ég birti opinbera afsökunarbeiðni.
Í stefnunni kemur fram að eftirfarandi ummæli verði dæmd dauð og ómerk:
„ … hvað þá heldur þegar einstaklingar hér í samfélaginu voru að fara að landamærunum í Egyptalandi, til þess að ná fólki út sem enginn vissi deili á“
„ … en það gengur náttúrulega alls ekki að hér sé eitthvað, einhver samtök sem kalla sig frjáls félagasamtök, að þau séu einhvern veginn með mútugreiðslum og öðru að taka fólk yfir landamærin sem eru lokuð og koma því fólki hér inn í landið, það gengur engan veginn.“
„ … Jah, ég ætla að leiða að því líkum að þegar að fólk er hér með einhverjar safnanir í gangi og fer með peninga út og er að greiða fyrir ákveðna þjónustu eins og einhverjir sagði, á einhverri skrifstofu í Kaíró, eða hvar sem það nú var, að fyrir hvað ertu að borga, uuu, mjög háar fjárhæðir?“
Það er greinilegt að samtökin Solaris vilja með stefnunni fá dómstóla til að hefta tjáningarfrelsi mitt sem varið er af stjórnarskrá Íslands og mannréttindasáttmála Evrópu.
Þessi málatilbúnaður sýnir fyrst og fremst að þörfin fyrir opna umræðu um þennan málaflokk er meiri en nokkru sinni. Slík umræða verður ekki þögguð niður með lögsóknum.
Ég mun taka til varna með þjóðarhagsmuni að leiðarljósi.“