Mánudagur 30.mars 2026

Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 30. mars 2026 12:00

Sif Sigmundsdóttir. Mynd/Godaminning.is

„Í mínu starfi þarf ég oft að taka mikilvægar og mjög hraðar ákvarðanir. Okkur getur alltaf orðið á,“ segir Sif Sigmundsdóttir sem starfar sem sjúkraliði á geðgjörgæslu 32C.

Sif er í hópi þeirra sem stíga fram á vefsíðunni Góð áminning sem BSRB, Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga og Kennarasamband Íslands settu í gang til að hafna afnámi áminningarskyldu opinberra starfsmanna.

Sif segir starfið vera mjög andlega krefjandi og er þeirrar skoðunar á áminningarskyldan sé nauðsynleg.

„Dæmigerður vinnudagur hjá mér er að við mætum og byrjum á rapporti. Svo förum við inn á deildina og kynnum okkur fyrir sjúklingum og erum þeim innan handar, við það sem þeir þurfa. Við veitum þeim góða hlustun og nærveru. Það er enginn dagur eins. Suma daga er mikið álag og suma ekki. Það fer eftir sjúklingahópnum. Dagarnir eru margbreytilegir.“

Sif segir að hún þurfi að hugsa vel um sína andlegu heilsu og hvernig hún er stemmd í vinnunni.

„Í mínu starfi þarf ég oft að taka mikilvægar og mjög hraðar ákvarðanir. Okkur getur alltaf orðið á. Mér finnst að áminningaskyldan sé nauðsynleg. Að við höfum tækifæri til þess að vinna í okkar málum ef að okkur verður á. Að okkur sé ekki bara hent út. Það er nógu erfitt að fá sjúkraliða til starfa. Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli. Það er bara þannig.“

Lögreglumaðurinn Guðmundur Fylkisson stígur einnig fram á vefnum eins og DV fjallaði um í gær. Hann fékk sjálfur nýlega áminningu í starfi vegna uppflettingar í lögreglukerfinu LÖKE.

„Uppfletting sem ekki tengdist verkefni hjá mér. Fékk líka 100.000 kr. sekt og situr það á sakavottorðinu í fimm ár. Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök,“ segir hann meðal annars í viðtalinu sem nánar er fjallað um hér.

