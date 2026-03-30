fbpx
Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Segja Landspítalann hafa gert mistök við umönnun sjúklings en það hafi ekki dregið hann til dauða

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 30. mars 2026 20:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Úrskurðarnefnd velferðarmála hefur staðfest þá niðurstöðu Sjúkratrygginga að ekkja manns sem lést á Landspítalanum eigi ekki rétt á bótum úr sjúklingatryggingu vegna missis framfæranda. Ekkjan taldi svo vera þar sem maður hennar hefði látist vegna mistaka sem gerð hefðu verið við umönnun hans. Nefndin tekur undir það að hluta til að spítalinn hefði gert mistök við umönnunina en telur þó að það hafi ekki orðið manninum að aldurtila.

Umsóknin var lögð fram 2021 en maðurinn var til meðferðar á spítalanum frá vorinu 2019 og fram til haustsins 2020 þegar hann lést. Umsókninni var synjað á síðasta ári og var synjunin kærð til nefndarinnar.

Ekkjan vildi meina að starfsfólki Landspítalans hafi orðið á mistök við greiningu og úrlestur fjölda myndgreiningarannsókna sem teknar hafi verið af eiginmanni hennar, veikindi hans hafi verið ranglega greind, meðferð og umönnun þegar hann hafi legið inni á Landspítalanum hafi verið ófullnægjandi og mistök hafi síðan orðið við verkjastillingu hans í aðdraganda þess þegar hann lést.

Maðurinn fór 2019, á Landspítalanum, í þriðju hjartaaðgerðina sem hann gekkst undir á þremur árum, vegna ósæðargúls.

Ekkja hans sagði hann hafa í kjölfarið farið í fjölda myndgreiningarrannsókna en starfsfólki hafi yfirsést að á þeim hafi mátt sjá merki um krabbamein en fram komi í gögnum að sést hafi þykkildi og þéttingar en ár liðið áður hann var greindur með krabbamein. Mistök hafi því verið gerð við úrlestur og greiningu á myndunum. Hafi starfsfólkinu einnig yfirsést ýmis önnur einkenni krabbameins sem maður hennar hafi verið með.

Of veikburða

Sagði ekkjan einnig að vegna ófullnægjandi umönnunar hafi maður hennar lést um 16 kíló þegar hann lá inni á spítalanum og orðið þess vegna of veikburða til að þiggja nauðsynlega meðferð við krabbameininu þega það hafi loksins verið greint.

Loks vísaði hún til þess að hún sjálf og dóttir þeirra hjóna hafi skömmu áður en maður hennar lést gert hjúkrunarfræðingi viðvart um að lyfjadæla sem sett hafi verið upp til verkjastillingar væri tóm. Hjúkrunarfræðingurinn hafi hins vegar ekkert gert í því fyrr en vakt hans hafi verið klárast og þá séð að dælan hafi sannarlega verið tóm og ákveðið þá að skipta um dælu.

Samtímis hafi hjúkrunarfræðingurinn ákveðið að sprauta tveimur lyfjum í vinstri handlegg mannsins. Hjartastopp, hægsláttur og öndunarstopp sé aukaverkun beggja lyfja og það hafi farið svo að hann hafi látist einungis einni og hálfri klukkustund eftir að hann hafi fengið sprauturnar. Taldi ekkjan því ekki útilokað að sinnuleysi við að kanna verkjastillingu eiginmanns hennar hafi einnig verið þáttur í ótímabæru andláti hans.

Ekki fullnægjandi

Í kæru konunnar voru að öðru leyti færð ítarleg rök fyrir því að meðferð hans hafi verið ófullnægjandi og hann látist vegna mistaka starfsfólks Landspítalans.

Sjúkratryggingar tóku undir að meðferðinni hafi ekki verið hagað með fullnægjandi hætti en taldi skilyrði þágildandi laga fyrir greiðslu bóta úr sjúklingatryggingu ekki vera uppfyllt.

Sjúkratryggingur töldu að í maí 2020 hafi það sem sást í myndrannsókn á manninum, átt að vekja grun um illkynja sjúkdóm og hefði á þessum tímapunkti átt að grípa inn í, framkvæma frekari rannsóknir og setja í gang viðeigandi uppvinnslu. Það hafi ekki verið gert og þar af leiðandi hann ekki verið greindur með krabbamein fyrr en rúmlega fjórum mánuðum síðar, í september, þegar við segulómskoðun sáust dreifð meinvörp í lendhrygg. Takmarkaðar líkur hafi þó verið á því að það hefði breytt nokkru um framgang sjúkdómsins þótt greiningin hefði legið fyrir strax í maí.

Þegar kemur að þeim umkvörtunum ekkjunnar hversu mikið maður hennar léttist á spítalanum segja Sjúkratryggingar hann lítið sem ekkert hafa viljað borða og ekki einu sinni viljað finna lykt af mat. Reynt hafi verið að bregðast við þessu meðal annars með því að aðstandendur kæmu með mat til hans og að hann fengi að velja úr þeim mat sem stæði sjúklingum til boða á spítalanum.

Þegar kemur að lyfjagjöfinni í aðdraganda andlátsins töldu Sjúkratryggingar að rétt hafi verið staðið að henni og meiri líkur væru á því að maðurinn hefði látist vegna sjúkdóms síns en ekki af völdum meðferðarinnar og því væru ekki lagaskilyrði fyrir hendi til að greiða ekkju hans bætur úr sjúklingatryggingu.

Ekki meðferðin

Úrskurðarnefnd velferðarmála tekur undir það mat Sjúkratrygginga að útlit við myndrannsókn í maí 2020 hefði mátt vekja grun um illkynja sjúkdóm. Þrátt fyrir að hugsanlegt sé að krabbameinið hefði þá verið á 3. stigi sé ólíklegt að greining á því stigi hefði breytt gangi sjúkdómsins og lokaniðurstöðunni en krabbameinið var á 4. stigi þegar það greindist. Nefndin telur ekki að myndrannsóknir sem gerðar voru á undan þessari hefðu átt vekja grun um illkynja sjúkdóm.

Daginn sem maðurinn lést hafi orðið þau mistök að lyfjadæla hafi orðið tóm um stundarsakir. Þegar það hafi uppgötvast hafi maðurinn fengið verkjalyf og róandi lyf. Stuttu síðar hafi hann dáið. Að mati nefndarinnar er ósennilegt að þessi mistök hafi verið ráðandi þáttur í dánarstund eiginmanns kounnar, enda hafi hann á þeim tíma verið orðinn mjög langt leiddur af veikindum sínum. Þá sé einnig ólíklegt að frekara inngrip vegna næringarvandamála, svo sem með því að setja upp sondu, hefði haft áhrif á dánarstund eiginmanns konunnar.

Nenfdin tekur því undir með Sjúkratryggingu um að skilyrði þágildandi laga um Sjúklingatryggingu, fyrir bótagreiðslu, hafi ekki verið uppfyllt og konan eigi þar af leiðandi ekki rétt á bótum úr tryggingunni.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

