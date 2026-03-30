Mánudagur 30.mars 2026

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“

Ritstjórn DV
Mánudaginn 30. mars 2026 08:31

„Hér var síðasta athvarf jarðar þar sem einstakt og óspillt landslag var samofið lítilli en ómissandi siðmenningu. Sú arfleifð hangir nú á bláþræði,“ segir Rajan Parrikar í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag.

Rajan er indverskur rafmagnsverkfræðingur frá Goa og hefur hann vakið athygli fyrir skrif sín um þjóðfélagsmál á undanförnum misserum.

Í grein sinni segir hann að Ísland standi á tímamótum þar sem einstæð náttúra landsins og menningarleg sérstaða eru undir vaxandi þrýstingi frá fjöldaferðamennsku. Í pistli sínum lýsir hann Íslandi sem einstöku landi án hliðstæðu í heiminum, þar sem hrjóstrugt landslag og ósnortin víðerni hafa um aldir myndað órjúfanlega heild með íslensku samfélagi. Hann varar hins vegar við því að ör vöxtur ferðaþjónustu, ásamt breytingum á samfélagsgerð, ógni nú landinu.

Rajan byrjar pistil sinn á þessum orðum:

„Fyrir mörgum árum hitti ég aldraðan bónda í sveitinni undir Heklu. Þar sem ég stóð og virti fyrir mér landið sagði hann: „Faðir minn var of fátækur til að geta dáðst að þessari fegurð. Nú hafa synir mínir of mikið til að dást að henni.“

„Þið eruð hin blessaða kynslóð“

Rajan segir þetta endurspegla algengan breyskleika mannsins og bendir hann á að það sé eins og að draga vinningsmiða í happdrætti örlaganna að fæðast á Íslandi.

„Karma leiddi ykkur hingað í þessa hringrás tilverunnar. Áar ykkar háðu linnulausa baráttu einungis til að halda sér á lífi. Þið búið á tímum gnægðar og tæknilegra þæginda sem þeim hefði verið óhugsandi. Þið eruð hin blessaða kynslóð.“

Hann talar svo um óviðjafnanlegt landslag Íslands og nefnir að heimurinn geymi víðerni ótrúlegrar náttúrufegurðar. Á Indlandi, hans heimalandi, sé landslag af gífurlegri stærð og fjölbreytni en Ísland sé af öðrum toga. „Fegurð þess er látlaus, fáorð, næstum brothætt,“ segir hann.

Hann segir svo að frá upphafi byggðar hafi umhverfi Íslands verið ósnortið af manna höndum – þar til fyrir um fimmtán árum „þegar vágestur fjöldaferðamennsku hóf innreið sína í landið og hratt af stað því sem ég get aðeins kallað vændisvæðingu þessa helga lands“, eins og hann orðar það.

„Við ljósmyndun hef ég kannað Ísland rækilega úr þyrlu. Á síðustu árum hafa sár landsins dýpkað með ógnarhraða. Þeir sem verja þessa þróun dylja hana innantómu tali um „sjálfbæra ferðaþjónustu“. Það er yfirskrift til blekkingar, beitt af gróðamönnum sem ferja heilu þvögurnar um landið og smætta Ísland í söluvöru. Tillögur um að hemja ferðaþjónustuna vekja andstöðu þeirra sem hagnast, þar á meðal stjórnmálamanna. Okkur er sagt að breytingar séu óhjákvæmilegar, að ekki sé hægt að frysta Ísland í tíma. En hnignun er líka breyting. Heilbrigð samfélög þroskast lífrænt; þeim er ekki ýtt áfram.“

Svipað að gerast á Íslandi um þessar mundir

Rajan segir að heimaland hans beri með sér ákveðna viðvörun. Goa hafi eitt sinn verið paradís en fjöldaferðamennska hafi afmyndað hana svo hún sé vart þekkjanleg. Skaðinn nái langt út fyrir náttúruspjöll – andi staðarins breytist og fólkið með.

„Svipuð saga er nú að gerast á Íslandi. Ekki alls fyrir löngu vakti ferðalangur um sveitir forvitni og var tekinn tali. Það er liðin tíð. Margir bændur, þreyttir á ágangi ferðaþjónustunnar, taka nú ókunnugum af varfærni – ef ekki andúð.“

Rajan segir að í dag megi aka hringinn, heimsækja helstu staði og hitta varla Íslending á leiðinni.

„Gamlar fjölskyldujarðir, keyptar af fjármagni úr Reykjavík, hafa verið gerðar að ferðamannarekstri mönnuðum af tímabundnu erlendu vinnuafli. Aðkomumenn, án tengsla við landið, kaupa verðmætt land við nafntogaða tinda með ferðaþjónustu í huga. Mynstrið er hið sama og í Sviss: landslag þakið mannvirkjum, sniðið að endalausum straumi fólks. Í reynd: Disneyvæðing Íslands.“

Hann segir að samhliða þessu hafi Ísland orðið fyrir dýpri skaða á síðasta áratug, lýðfræðilegum umskiptum.

„Spár benda til þess að án skjótra viðbragða kunni Íslendingar brátt að verða í minnihluta í eigin landi. Og nú er aðild að Evrópusambandinu þrýst áfram; verðið er fullveldi og stjórn á landamærum. Heimska íslenskra leiðtoga er ómælanleg.

Hér var síðasta athvarf jarðar þar sem einstakt og óspillt landslag var samofið lítilli en ómissandi siðmenningu. Sú arfleifð hangir nú á bláþræði,“ segir Rajan. Grein sína endar hann á orðum sem hann sækir til visku Búdda.

„Hverjum manni er fenginn lykill að hliðum himnaríkis; sami lykill opnar hlið helvítis.“

