Lögreglan lýsir eftir Sindra

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu lýsir eftir Sindra Péturssyni, 44 ára, en síðast er vitað um Sindra þegar hann fór frá heimili sínu á Dalbraut í Reykjavík um eittleytið í dag.
Sindri, sem er hávaxinn, býr þar í íbúðakjarna/sambýli og hugðist fara í Góða hirðirinn. Hann var klæddur í dökkgráar jogging-buxur, svarta úlpu og hvíta, 66 North húfu.
Meðfylgjandi mynd af Sindra er nýleg, en hann er þó skegglaus í dag.
Þau sem geta gefið upplýsingar um ferðir Sindra, eða vita hvar hann er að finna, eru vinsamlegast beðin um að hafa tafarlaust samband við lögregluna í síma 112.