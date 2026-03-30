Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Jakob var ráðinn í starfið í byrjun árs 2025 en í færslu á Facebook segir hann að uppistandið og grínið hafi togað í hann og hann ætli að snúa sér að því.
„Kæru vinir, smá tímamót! Ég hef ákveðið að hætta sem aðstoðarmaður dómsmálaráðherra. Það rúma ár sem er að baki í þessu starfi var sannkallað ævintýri og ekki laust við að maður sé margs vísari. Fyrst og fremst er ég þakklátur fyrir frábært tækifæri og einstakt samstarf við Obbu. Hún er traust og góð vinkona. Ég hef mikla trú á henni og ráðuneytið er fullt af eldkláru og duglegu fólki sem ég mun örugglega sakna. Síðan er sérstakt gleðiefni að vinkona mín Þórdís taki við af mér – ég get treyst því að ráðherra og öðrum félögum mínum muni farnast vel með aðstoð hennar.”
Þórdís sem hann vísar til er Þórdís Valsdóttir sem hefur gegnt starfi upplýsingafulltrúa ráðuneytisins frá því í fyrravor. Hún var ráðin til eins árs í starfið. Færslu sína endar Jakob á þessum orðum:
„Það hefur líklega ekki farið fram hjá mínum nánustu að undanförnu að grínið, uppistandið og ýmsar hliðargreinar þess hafa togað í mig. Þetta hefur ágerst þannig undir það síðasta að ég get ekki hunsað það lengur og bind því nú enda á ársleyfi mitt frá kölluninni.
Ég kveð stjórnarráðið í bili og sný aftur á minn gamla, góða vettvang. Það styttist í næstu sýningu. Ég get ekki beðið.
P.S. Nú er ég hættur, svo ég leyfi mér bara að segja þetta: mannanafnanefnd þarf auknar heimildir. Helst afturvirkar.”
Þorbjörg Sigríður sendir Jakobi hlýjar kveðjur í athugasemd við færslu hans.
„Takk fyrir gott og skemmtilegt samstarf, kæri Jakob. Treysti því að þú verðir áfram á línunni með pælingar. Stöðu minnar vegna ætla ég ekki að tjá mig um mannanafnanefnd (en tel auðvitað rétt að í mannanafnanefndinni sitji fulltrúi ákæruvaldsins.“