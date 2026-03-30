Íslenskur maður dæmdur fyrir líkamsárás á skemmtistað við Bankastræti – Hlaut áður dóm í Þýskalandi

Tæplega þrítugur íslenskur maður var dæmdur fyrir líkamsárás fyrir að hafa slegið mann í andlitið á skemmtistað við Bankastræti.
Maðurinn játaði brot sitt sem átti sér stað á ónefndum skemmtistað við Bankastræti þann 14. september árið 2023. Það er að hann hafi veist með ofbeldi að öðrum manni, slegið hann með krepptum hnefa í andlitið með þeim afleiðingum að hann hlaut bólgu og mar á efri vör og blóðnasir.
Lögreglustjóri gaf út ákæru þann 23. desember síðastliðinn, rúmum tveimur árum eftir atvikið, og féll dómur í málinu síðastliðinn fimmtudag, 26. mars. Eins og gefur að skilja var engin frekari sönnunarfærsla í málinu þar sem skýlaus játning lá fyrir.
Kemur fram í málinu að maðurinn hafi í nokkur skipti verið gerð refsing áður. Einkum vegna þjófnaðar. Þá hafi hann fengið sjö mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm í Þýskalandi árið 2020, meðal annars vegna þjófnaðar. Einnig hefur hann gerst sekur um ofbeldisbrot áður, það er árið 2024 þegar hann hlaut eins mánaðar skilorðsbundinn dóm.
Litið var til játningar hans við ákvörðun dómsins og hún metin til refsilækkunar. Einnig það að maðurinn hafi leitað sér aðstoðar við fíkniefnavanda.
Til þyngingar hafi það hins vegar verið metið að brotið beindist að heilsu og velferð brotaþola sem hlaut áverka af árásinni.
Var maðurinn dæmdur til tveggja mánaða fangelsisdóms, skilorðsbundins til tveggja ára. Þá var honum gert að greiða rúmlega 22 þúsund krónur í sakarkostnað.