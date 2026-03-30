Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 30. mars 2026 21:00

Parker var handtekinn og ákærður fyrir gommu af brotum. Myndir/Lögreglan í Volusia

Sum fyllerí enda verr en önnur. Því fékk bandarískur maður að nafni Bryan J. Parker að kynnast en hann keyrði fullur inn á flugbraut og reyndi að komast um borð í flugvélar.

Eins og segir frá í umfjöllun tímaritsins People um málið þá var Parker, sem er 58 ára gamall, handtekinn á miðvikudag, síðdegis þann 25. mars við alþjóðaflugvöllinn í Dayton Beach í Flórída fylki.

„Ég man ekki hvað gerðist. Ég var heima hjá mér. Ég fór á AA fund, og það næsta sem ég veit er að ég var að nota kókaín, drekka áfengi og reykja gras,“ heyrðist Parker segja í upptöku af handtökunni, sem var fengin úr búkmyndavél lögreglumanns sem handtók hann.

Reyndi að komast um borð

Parker hafði keyrt á bláum Ford Mustang á miklum krafti í gegnum hlið við girðingu við flugvöllinn og náði að komast inn á eina flugbrautina. En eins og flestir vita þá er stranglega bannað að fara inn á öryggissvæði flugvalla án þess að hafa leyfi og erindi til þess.

Ekki nóg með það heldur fór hann úr bílnum og reyndi að komast að tveimur flugvélum til þess að ná stjórn á þeim. Fólk var í annarri flugvélinni og komst hann ekki inn í hana.

Öryggisverðir á flugvellinum voru fljótir til þegar þeir sáu hvað var að gerast og eltu Parker. Að lokum náðu þeir honum, skelltu honum í jörðina og héldu honum föstum uns lögreglan kom á svæðið til að handtaka hann. Tók þetta ekki nema um hálfa mínútu.

Berfættur við flugbrautina

Í myndefni lögreglunnar frá vettvangi má sjá Parker liggja handjárnaðan við eina flugbrautina, í rauðum bol og gráum stuttbuxum. Parker var berfættur þegar hann var handtekinn.

„Hvað er málið maður?“ mátti heyra lögreglumann spyrja Parker sem kom þá með áðurnefndar útskýringar sínar. „Sem betur fer fór ég ekki á andskotans mótorhjólið mitt maður,“ sagði hann enn fremur.

Beraði kynfærin

Jánkaði hann því að hafa notað alls kyns fíkniefni og áfengi áður en hann keyrði í gegnum hlið flugvallarins.

„Ég klessti bílinn minn. Ég er að drepast í fótunum maður.  Hvað gerðist?“ mátti heyra Parker spyrja, algjörlega út úr heiminum. „Hvað er bíllinn minn að gera þarna? Hvaða hlið keyrði ég í gegnum? Ég veit það ekki. Það síðasta sem ég vissi var að ég var heima hjá mér og svo byrjaði fólk að elta mig.“

Parker var færður í fangageymslu í Volusia County Branch fangelsinu og hefur verið ákærður fyrir tilraunar til að stela flugvél, innbrots, að fara í óleyfi á öryggissvæði flugvallar, að bera á sér kynfærin, að óhlýðnast lögreglu, drykkju á almannafæri, skemmdarverk og að neita að gangast undir fíkniefnapróf.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Dópsali í ólöglegri dvöl lét ekki sjá sig

Þúsundir skrifað undir lista gegn kílómetragjaldi – „Óréttlátt í grunnatriðum“
Stefán Einar urðar yfir færslu „vitfirrings með fulla vasa fjár“ – „Raunverulegt vandamál sem kostar fólk lífið“
Opinberir starfsmenn muni áfram njóta meiri verndar þótt frumvarp Daða verði að lögum
Jakob hættir sem aðstoðarmaður Þorbjargar: „Ég get ekki hunsað það lengur”

Trump setur Írönum afarkosti: Þetta gæti gerst ef ekki næst samkomulag
Sif ómyrk í máli: „Skilaboðin sem yfirvöld gefa eru að við skiptum engu máli“

Lögreglan leitar manns – „Þótt myndirnar séu óskýrar má ætla að þær geti gefið vísbendingar um hver maðurinn er“
Óttast að Seltjarnarnes missi fjárhagslegt sjálfstæði – „Tæplega þrír milljarðar hafa tapast á áratug og skuldir fjórfaldast“
Gerðu allt brjálað með því að opna skemmtistað í fjölbýlishúsi – Íbúar vilja fá tryggingu fyrir því að það gerist ekki aftur

Segir Ísland á leið til glötunar: „Sú arfleifð hangir nú á bláþræði“

Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“
Gestir Kaffistofunnar finna fyrir umhyggju og hlýju
Ársæll hættur sem skólameistari Borgarholtsskóla

Meirihlutinn kolfallinn í nýrri könnun í Hafnarfirði – Karólína í lykilstöðu
Eflum lesskilning og læsi barna
Bauhaus og Síðuskóli hlutu umhverfisverðlaun Terra
Könnun Maskínu – Til þessara hópa sækja flokkarnir fylgi sitt

Ferðamenn hætt komnir í Reynisfjöru – „Þessi fá Darwinverðlaunin“

Sirrý gáttuð á væli fullorðins fólks – „Hvers vegna á vinnustaður og það opinber stofnun að gefa vinnandi fólki sælgæti?“
Össur harðorður – „Stefán Einar ætti frekar að loka að sér í hrútakofanum en láta sterkar konur pirra sig“

Fylgið á flugi í nýrri könnun í borginni – Einn flokkur í lykilstöðu
Óttaðist um eigið öryggi en þarf samt að endurgreiða leigjandanum
Lögmenn hjóla í VÍS fyrir „harmakvein“ um ósanngjarnar bótagreiðslur samhliða methagnaði – „Aumingja trygginga­fé­lögin“

„Sannfærður um að uppeldið eigi stærstan þátt í að ég geti unnið starf eins og þetta“

Þorgerður Katrín tekur snúning á kommentakerfinu – „Ég var reyndar í brjóstahaldara“
„Við höfum nokkrum sinnum þurft að brjóta ofan af ánni 1. apríl“