Fylleríið endaði illa – Keyrði inn á flugbraut og beraði kynfæri sín

Sum fyllerí enda verr en önnur. Því fékk bandarískur maður að nafni Bryan J. Parker að kynnast en hann keyrði fullur inn á flugbraut og reyndi að komast um borð í flugvélar.
Eins og segir frá í umfjöllun tímaritsins People um málið þá var Parker, sem er 58 ára gamall, handtekinn á miðvikudag, síðdegis þann 25. mars við alþjóðaflugvöllinn í Dayton Beach í Flórída fylki.
„Ég man ekki hvað gerðist. Ég var heima hjá mér. Ég fór á AA fund, og það næsta sem ég veit er að ég var að nota kókaín, drekka áfengi og reykja gras,“ heyrðist Parker segja í upptöku af handtökunni, sem var fengin úr búkmyndavél lögreglumanns sem handtók hann.
Parker hafði keyrt á bláum Ford Mustang á miklum krafti í gegnum hlið við girðingu við flugvöllinn og náði að komast inn á eina flugbrautina. En eins og flestir vita þá er stranglega bannað að fara inn á öryggissvæði flugvalla án þess að hafa leyfi og erindi til þess.
Ekki nóg með það heldur fór hann úr bílnum og reyndi að komast að tveimur flugvélum til þess að ná stjórn á þeim. Fólk var í annarri flugvélinni og komst hann ekki inn í hana.
Öryggisverðir á flugvellinum voru fljótir til þegar þeir sáu hvað var að gerast og eltu Parker. Að lokum náðu þeir honum, skelltu honum í jörðina og héldu honum föstum uns lögreglan kom á svæðið til að handtaka hann. Tók þetta ekki nema um hálfa mínútu.
Í myndefni lögreglunnar frá vettvangi má sjá Parker liggja handjárnaðan við eina flugbrautina, í rauðum bol og gráum stuttbuxum. Parker var berfættur þegar hann var handtekinn.
„Hvað er málið maður?“ mátti heyra lögreglumann spyrja Parker sem kom þá með áðurnefndar útskýringar sínar. „Sem betur fer fór ég ekki á andskotans mótorhjólið mitt maður,“ sagði hann enn fremur.
Jánkaði hann því að hafa notað alls kyns fíkniefni og áfengi áður en hann keyrði í gegnum hlið flugvallarins.
„Ég klessti bílinn minn. Ég er að drepast í fótunum maður. Hvað gerðist?“ mátti heyra Parker spyrja, algjörlega út úr heiminum. „Hvað er bíllinn minn að gera þarna? Hvaða hlið keyrði ég í gegnum? Ég veit það ekki. Það síðasta sem ég vissi var að ég var heima hjá mér og svo byrjaði fólk að elta mig.“
Parker var færður í fangageymslu í Volusia County Branch fangelsinu og hefur verið ákærður fyrir tilraunar til að stela flugvél, innbrots, að fara í óleyfi á öryggissvæði flugvallar, að bera á sér kynfærin, að óhlýðnast lögreglu, drykkju á almannafæri, skemmdarverk og að neita að gangast undir fíkniefnapróf.