Dóttir skrímslisins Ian Huntley krafin um útfararkostnað – „Ég kem ekki nálægt þessu“

Samantha Bryan, dóttir barnamorðingjans alræmda Ian Huntley, segist miður sín eftir ósk lögreglunnar um að hún greiði fyrir jarðarför hans. Hún segist ekki ætla að koma nálægt neinu sem honum tengist.
Huntley var myrtur í fangelsi fyrir um mánuði síðan. Það er að hann lést af áverkum sem hann fékk í árás þar sem notuð var járnstöng til að „tæta hann í sundur“. Var hann í dái í um viku eftir árásina áður en hann lést.
Huntley var að afplána lífstíðardóm fyrir morðin á tveimur 10 ára stúlkum árið 2022, holly Wells og Jessicu Chapman. Voru það einhver alræmdustu barnamorð í sögu Bretlands.
Nú hefur lögreglan óskað eftir því að fjölskylda Huntley greiði fyrir jarðarför hans en dóttir hans, Samantha Bryan harðneitar. Hún hefur sagt það létti að faðir hennar sé látinn og að hann hafi fengið það sem hann átti skilið. Hann hafi verið „hrein illska.“
„Hann á ekki skilið þá virðingu að fá jarðarför vegna þess sem hann gerði. Ég kem ekki nálægt þessu,“ hefur breska blaðið The Daily Star eftir henni. Segir hún að móðir hennar, Katie Bryan, hafi verið plötuð og misnotuð af Huntley. „Jafn vel í dauða er hann smánarblettur í hennar lífi.“
Segir Samantha að hún hafi fyllst viðbjóði þegar hún fékk beiðnina frá lögreglunni. Enn einu sinni hafi nafni þessa manns verið klínt á fjölskylduna hennar.