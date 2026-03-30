fbpx
Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Bogga liggur í öndunarvél á gjörgæslu í Búdapest – Safnað fyrir sjúkraflugi – „Ég ætla ekki heim án hennar“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 30. mars 2026 21:45

Borghildur Anna Brynjólfsdóttir. Mynd: Aðsend.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Borghildur Anna Brynjólfsdóttir liggur alvarlega veik í öndunarvél á spítala í Búdapest. Læknar gefa grænt ljós á að hún komi heim með sjúkraflugi og segir systir hennar, sem stödd er i Búdapest, að fjölskyldan vilji koma henni heim sem fyrst. Það skipti máli upp á að geta verið hjá henni og í endurhæfingarferlinu.

Sjúkraflug kostar nokkrar milljónir og þarf fjölskyldan að standa undir kostnaðinum.Vinkona systranna hefur því opnað styrktarreikning sem er á hennar nafni og jafnframt síðu á Facebook.

Reikningsnúmer er neðst í fréttinni og minnt er á orðatiltækið góða: Margt smátt gerir eitt stórt.

„Hún kom hingað til að fara til tannlæknis og ég fór með henni til að hjálpa henni af því hún er með lungnateppu á fjórða stigi, sem er óvenjulegt hjá svona ungri manneskju,“ segir Inga Hrund Haraldsdóttir, systir Borghildar, sem kölluð er Bogga, í samtali við DV.

Inga, sem stödd er í Búdapest, segir Boggu hafa leitað til lungnalæknis síns fyrir brottför hvort hún þyrfti ferðasúrefni en hann taldi það óþarft. Heimilislæknir hennar gaf henni fit to fly vottorð fyrir ferðina.

Byrjaði að hósta á komudegi

Systurnar komu til Búdapest laugardaginn 14. mars og ætluðu heim föstudaginn 27. mars. Bogga byrjaði að fá hósta daginn sem þær systurnar komu út og ágerðist hóstinn að sögn Ingu.

„Á mánudeginum hjálpaði tannlæknastofan okkur að komast til læknis, sem skoðar hana og gefur henni pensilín og sýklalyf og vill svo fá hana aftur á miðvikudeginum. Hún ræður illa við svona hóstaköst. Henni versnaði bara rosalega hratt. Á miðvikudeginum liggur hún fyrir og sagðist þurfa á spítala. Hún sagðist bara finna að það væri eitthvað að.“

Systurnar fóru því aftur til læknisins sem þær hittu á mánudeginum. „Hún var orðin rosalega veik og hætt að ná inn súrefni. Læknirinn sagði að við værum ekki að fara heim til Íslands á föstudeginum, hún yrði að fara á sjúkrahús.“ Borghildi var gefið súrefni strax í sjúkrabílnum, en Inga segist ekki hafa áttað sig á hvað ástandið var orðið alvarlegt.

Inga segir hafa verið tekið vel á móti systur hennar á sjúkrahúsinu og læknar strax byrjað að sinna henni. Hún segir þó að vegna bæði tungumálaerfiðleika og vankunnáttu sinnar sé hún ekki með það alveg á hreinu hvað hafi verið gert.

„Það kom læknir til mín og segir að þurfi að setja hana í öndunarvél af því hún sé ekki að taka inn neitt súrefni og telur að hún þurfi 1-2 daga í vélinni til að hvíla líkamann. Það var bara skelfilegt að sjá hana.“

Læknar gefa grænt ljós á sjúkraflug

Á laugardeginum 28. mars fékk Inga þær fréttir að Bogga þarf að vera lengur í öndunarvélinni og það jafnvel í einhverjar vikur. Læknar ytra gefa grænt ljós á sjúkraflug heim enda fylgir læknir með Boggu í fluginu sem fylgist með henni allan tímann.

Bogga er sjúkratryggð og segir Inga kostnað vegna spítalans ytra ekki eiga að vera mikinn.

„Læknarnir vilja að við greiðum fyrir sjúkraflugið, hún er ekki tryggð fyrir því. Við erum komnar með sjúkraflug heim sem kostar 7,5 milljón, sem er minna en ég hélt það væri. En samt sem áður eigum við ekki fyrir þessu.“

Inga segir það skipta máli bæði fyrir systur sína og fjölskyldu hennar að hún komi heim og fari á Landspítalann:

„Ég hef heyrt að það skipti máli og hjálpi til þegar fjölskyldan getur heimsótt sjúklinginn, talað við viðkomandi og snert hann.“

„Ég ætla ekki heim án hennar“

Inga framlengdi sinni dvöl ytra og á flug bókað 4. apríl.

„Ég ætla ekki heim án hennar. Ef það er ekki komið plan fyrir Boggu fyrir þann tíma þá mun ég finna mér íbúð eða annað hótel nær spítalanum. Ég er alveg 30-40 mínútur í leigubíl á spítalann núna.“

Systir þeirra, Guðlaug Rún, kom einnig til Búdapest í gær. Þær geta lítið gert nema bíða fregna af Boggu systur sinni.

„Það er gott að geta heimsótt hana, komið við hana og talað við hana. En það er svakalegt að sjá hana, læknirinn segir hana í krítísku ástandi. Við megum bara vera stutta stund hjá henni á ákveðnum tímum og þurfum að fara í alls konar hlífðarfatnað. En hún er í mjög góðum höndum.“

Öll sjúkragögn eru komin til læknanna ytra, en Inga segist furða sig á að enginn læknir hér heima sé tilbúinn til að vera í beinu sambandi við spítalann í Búdapest. „Það vantar alveg samvinnu, hún er íslensk og hún mun koma heim.“

Reikningurinn er á nafni vinkonu þeirra systra, Rakelar Rutar Þorsteinsdóttur:
Kennitala: 111085-3239
Reikningsnúmer 0123 – 26 -113385
Margt smátt gerir eitt stórt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

