Mánudagur 30.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

„Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 30. mars 2026 18:30

Ólafur Haukur Ólafsson. Mynd: Ragnhildur Aðalsteinsdóttir.

Frá stofnun hefur Kaffistofa Samhjálpar gegnt mikilvægu hlutverki í að mæta fólki sem glímir við fátækt, veikindi, heimilisleysi og fíkn. Allan ársins hring eru allir sem þangað leita boðnir velkomnir með heitum mat, kaffi, kærleika og nærandi samveru. Starfsfólk Kaffistofunnar hefur að leiðarljósi að mæta einstaklingum með vinsemd og virðingu hvar sem hann er staddur. Það sé liður í valdeflingu jaðarsettra í samfélagi okkar.

Í páskablaði Samhjálpar er þeim ómetanlega mannauði sem Kaffistofan býr yfir gert hátt undir höfði.

Ólafur Haukur Ólafsson er rekstrarstjóri eldhúss Kaffistofunnar. Breytingar á húsnæði urðu til þess að ákveðið var að aðskilja eldhús og þjónustuhluta starfseminnar, og iðnaðareldhús tekið á leigu upp á Höfða. Þar hefur Ólafur Haukur unnið að því að nýta betur þau matvæli sem Samhjálp berast og senda næringarríkar og gómsætar máltíðir til þjónustuhlutans.

Hvernig stóð á því að þú tókst að þér að elda fyrir Kaffistofuna?

„Ástæða þess að ég kom inn í rekstur miðlægs eldhús Samhjálpar var vegna veikinda þess aðila sem átti að sjá um eldamennsku,“ segir Ólafur Haukur. „Ég fann að eftir 13 ára rekstur áfangaheimila var gott að breyta til í einhvern tíma. Ég fann líka að það var „gott“ að komast í eldhús að nýju, enda lærði ég matreiðslu fyrr á árum og vann í mörg ár við rekstur og stjórnun eldhúsa. Eldhúsið sjálft er frábært og hefur allt það besta í tækjabúnaði sem þarf fyrir svona rekstur.“

Það voru veikindi Friðriks V. Hraunfjörð matreiðslumanns sem urðu til þess að Ólafur Haukur var beðinn að hlaupa í skarðið. En hvað hefur hann að leiðarljósi þegar hann er að setja saman máltíð fyrir þá sem nýta sér þjónustu Kaffistofunnar?

„Það sem við þurfum að hugsa um þegar að eldamennsku kemur fyrir þennan yndislega hóp er að gæta þess að hráefnið sé ferskt og gott og að næringagildi sé sem best verður á kosið,  en eins og flestir vita þá fáum við mestallt hráefni gefins frá fyrirtækjum og stofnunum sem er afar dýrmætt fyrir okkar rekstur. Þessi rekstur væri ekki mögulegur nema fyrir velvilja þessara aðila. Við höfum náð samningum við okkar birgja þess efnis að vara sem við tökum við sé ekki útrunnin og að gæði og innihald sé í lagi við móttöku,“ segir hann. „Í nýja eldhúsinu okkar erum við með bæði „móttökueftirlit“ og „sendingareftirlit“ þar sem útlit, hitastig og gæði eru skoðuð og ekki er tekið við vörum sem uppfylla ekki þær gæða- og heilbrigðiskröfur sem við vinnum eftir með Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur.

Hvað varðar nýtingu á því hráefni sem við fáum þá kemur, að sjálfsögðu, nám mitt og reynsla við rekstur okkur til góða og gerir okkur kleift að nýta alla hluti til fullnustu og sjá til þess að ekkert fari til spillis á sama tíma og við eldum hollan og góðan mat. En aðalatriðið er VIRÐING OG KÆRLEIKUR til handa þessum hóp gesta Kaffistofunnar, ekkert má skyggja á það.“

Mikil blessun að aðskilja reksturinn

Hvað finnst þér um að aðskilja reksturinn á þennan hátt, það er að ekki sé lengur eldað á staðnum fyrir fólkið?

„Það hefur verið mikil blessun að aðskilja rekstur eldhússins frá þjónustuhlutanum og gefur nýja eldhúsið okkur tækifæri á að útvíkka matargerðina og auðvelda forvinnu en það er mikilvægt þar sem sú aðstaða var ekki fyrir hendi á gamla staðnum í Borgartúni. Auðvitað er líka meira næði vegna þessa aðskilnaðar en ég trúi einnig að framlegð á hvern starfsmann hafi aukist til muna með bæði betra plássi og skipulagi á báðum stöðum.“

Sjálfur hefur Ólafur Haukur reynslu af glímu við fíknisjúkdóma og frá því hann náði bata hefur líf hans að meira og minna leyti snúist um að hjálpa þeim sem eru í þeim sporum sem hann stóð eitt sinn í.

„Eftir að ég eignaðist nýtt líf í Hlaðgerðarkoti í febrúar 2010 vaknaði aftur þessi þrá að vera til staðar fyrir þá sem enn eru úti að berjast. Eftir 13 ár í rekstri áfangaheimila var gott að komast í nýtt umhverfi og allt öðruvísi vinnu en samt með þeim hóp sem ég þrái að berjast fyrir. Alla daga er gleði og eftirvænting að koma í vinnuna og gera það sem maður þráir fyrir hópinn sem maður elskar. Svo má ekki gleyma að minnast á eldhúsið sjálft sem er bæði frábærlega vel tækjum búið, hreint og auðvelt að halda í lagi. Aðstaða til að taka á móti hráefni og vörum er allt önnur en var áður og er sú breyting gríðarleg og mikilvæg til þess að nýting hráefna og gjafa sé sem best verður á kosið,“ segir Ólafur Haukur.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

