Guðmundur fékk áminningu í starfi – „Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök“

Guðmundur Fylkisson lögreglumaður er maðurinn sem leitar að týndu börnunum okkar. Hann hefur starfað sem lögreglumaður í þessu verkefni í 11 ár og var meðal annars valinn Maður ársins 2025 hjá RÚV, Fréttastofu Sýnar og lesendum Smartlands.
„Þó ég teljist vera dagvinnumaður þá er vinnutími minn mjög breytilegur. Algengasti tími fyrir leitarbeiðni er á milli 22:00 og 02:00. En ég hef oft verið að vinna til 04:00 eða 05:00. Ég hef enga stjórn á fjölda verkefna. Ég get verið með enga leitarbeiðni í gangi. Ég get líka verið með sex leitarbeiðnir í gangi í einu, fyrir sex einstaklinga. En mér hefur ekki tekist að fá börnin til að strjúka eftir einhverju skipulagi. Þannig að þegar verið er að biðja mig um að gera eitthvað á morgun eða í næstu viku þá get ég í raun aldrei lofað mér í eitthvað slíkt. Ég veit ekkert hvernig staðan verður hjá mér eftir hádegi á morgun eða næsta miðvikudag,“
segir Guðmundur um starfið á vefnum Góð áminning, sem BSRB, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Kennarasamband Íslands settu í gang til að hafna afnámi áminngarskyldu opinberra starfsmanna.
Guðmundur segist sjálfur hafa fengið áminningu í starfi og það nýlega.
„Okkur getur öllum orðið á. Mér varð á. Ég gerði mistök og ég er með nýlega áminningu þó að geislabaugurinn minn sé vel pússaður undanfarið. Með áminningunni er mér gefinn kostur á að bæta ráð mitt. Sem lögreglumaður þá heyri ég mjög oft, til dæmis ef ég stoppa einhvern fyrir of hraðan akstur: „Hefurðu ekki eitthvað þarfara að gera? Átti þú ekki að vera að eltast við alvöru glæpamenn eða eitthvað slíkt?“ Og það má kannski velta því fyrir sér af hverju þetta sé í forgangi hjá ríkinu að fara þessa leið? Sjálfum finnst mér margt annað mega bæta í mannauðsmálum . Við ættum kannski frekar að einbeita okkur að því að halda fólki í starfi en að byrja á þessum enda, sem að snýr að því að reyna að koma fólki úr starfi.“
Guðmundur segir frá áminningu í færslu á Facebook-síðu sinni, en hún var vegna uppflettingar í LÖKE, lögreglukerfinu.
„Uppfletting sem ekki tengdist verkefni hjá mér. Fékk líka 100.000 kr. sekt og situr það á sakavottorðinu í fimm ár. Flekklaus ferill í tæp 40 ár en svo gerði ég þessi mistök.
Mistök eru til að læra af og verður þar með reynsla. Ég var þó bara að leita að dagsetningu á áratuga gömlum dómi, niðurstöðu í opinberu máli. Lög og reglur eru til að fara eftir þeim, á líka við um mig og mína stétt.“
Guðmundur er í annasömu starfi, en hann gefur sér eigi að síður tíma til að gefa af sér með ýmsum hætti. Fyrir nokkrum árum sendi hann bréf til bæjaryfirvalda í Hafnarfirði þar sem hann er búsettur um hvort hann mætti taka að sér að varpstaðina og reyna að minnka afföll unga á Læknum. Beiðnin var samþykkt og „Project Henrý“ varð að veruleika. Guðmundur er einnig stjórnarmeðlimur Lögregluminjasafnsins og hefur safnað fjölda muna sem safnið geymir.
Guðmundur situr einnig oft með með fyrrverandi tengdamóður sinni og hnýtir skírnarslaufur.
„Það er svona hluti af því að njóta starfsins og skila til baka til krakkanna, að gera skírnarslaufur. Ég er búinn að gera þær nokkrar fyrir „strokubarnabörnin mín“ ef það má nota slíkt orðalag. Þetta er hlutur sem að ég er að læra af fyrrum tengdamömmu minni af því það er enginn af hennar afkomendum sem eru að læra þetta. Fólk horfir á hendurnar á mér og dettur ekki í hug að ég sé einhver föndrari. Það er ákveðin áskorun með þessa putta að vera með nál og tvinna og búa til skírnarslaufur.“